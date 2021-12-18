Денис Кузин стал первым на чемпионате четырех континентов в Калгари

Отправлено: - 13:21

Денис - единственный в Казахстане ЧЕМПИОН МИРА по конькобежному спорту... ни, бл.., футболерам, ни хоккеистам это не светит еще сотню лет.. Но, бл.. снова отмывают бабло на втором ледовом катке, который для хоккеистов, фигуристов и шорт-трека.. НО НЕ для конькобежного спорта! Пусть сотня детей морозит сопли на ГАИ, ездит на нормальный лед в Астану и Челябинск.