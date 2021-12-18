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≡ Денис Кузин стал первым на чемпионате четырех континентов в Калгари
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43096
Денис Кузин стал первым на чемпионате четырех континентов в Калгари
Отправлено: 18.12.21 - 22:42
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Ранее на IV этапе кубка мира по конькобежному спорту, который также проходил в Калгари, на дистанции в 1000 м в дивизионе "В" Денис Кузин занял третье место. Это позволило завоевать ему лицензию на участие в XXIV Зимних Олимпийских играх.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
500
Re: Денис Кузин стал первым на чемпионате четырех континентов в...
Отправлено: 18.12.21 - 22:42
#1
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Как всё чудесно!
На футболеров,на которых тратяться милионы тенге, на приглашенных иностранцев, которые якобы прославляют костанайский футбол. Или тщеславие акимов.
Или местный талант, который реально прославляет Казахстан.
Где разница, я хочу узнать?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7981
Денис Кузин стал первым на чемпионате четырех континентов в Калгари
Отправлено: 19.12.21 - 13:21
#2
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Денис - единственный в Казахстане ЧЕМПИОН МИРА по конькобежному спорту... ни, бл.., футболерам, ни хоккеистам это не светит еще сотню лет.. Но, бл.. снова отмывают бабло на втором ледовом катке, который для хоккеистов, фигуристов и шорт-трека.. НО НЕ для конькобежного спорта! Пусть сотня детей морозит сопли на ГАИ, ездит на нормальный лед в Астану и Челябинск.
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