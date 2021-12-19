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Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.12.21 - 01:36
Да потому, что ещё не появился коммент, который стоял на премодерации, а внучок уже озвучил ответ на него! Или вы будете утверждать, что не было такого?!
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.12.21 - 01:48
И ещё вопрос - а кто будет решать, относится ли коммент к теме обсуждения? Модератор? Профан(ахтунг - оскорбление!)? Или же компетентный человек, который имеет представление, где оскорбление, где клевета, где просто личное обращение? А может быть, вы всё-таки наберёте в штат более компетентных людей, которые будут писать без ошибок, которые будут разбираться, где личные разборки, которые смогут остановить своевременно уход от темы(привет,обсуждение общественного транспорта в Кустанае! и т.д.)?Пока я вижу, что компетентность тех, кого нельзя обсуждать, и не дай Бог, критиковать, оставляет желать лучшего. И почему нельзя критиковать модерацию?!И,тем более, редакцию?! Неужели там работают настолько безгрешные люди, настолько совершенные сверхчеловеки, которые никогда не ошибаются?!
ПыСы. Очень буду удивлён, если пропустят этот мой вопрос...
ПыСы. Очень буду удивлён, если пропустят этот мой вопрос...
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.12.21 - 01:51
Цитата:
Почему вы решили, что кто-то из пользователей может читать комментарии на премодерации?
---
Нарушил ли я правила, обращаясь лично к вам?!
А потому, что мой коммент ещё стоял на премодерации, а внучок уже отреагировал ИМЕННО на него! А потом мой коммент оказался удалён, не пропущен через модерацию. Как вы сможете это объяснить?!
Тимур Гафуров:
в
в
Почему вы решили, что кто-то из пользователей может читать комментарии на премодерации?
---
Нарушил ли я правила, обращаясь лично к вам?!
А потому, что мой коммент ещё стоял на премодерации, а внучок уже отреагировал ИМЕННО на него! А потом мой коммент оказался удалён, не пропущен через модерацию. Как вы сможете это объяснить?!
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.12.21 - 08:40
Цитата:
Можете назвать дату и время? Тогда будем выяснять с дежурным модератором
Уже не ваш земляк:
Или вы будете утверждать, что не было такого?!
Или вы будете утверждать, что не было такого?!
Можете назвать дату и время? Тогда будем выяснять с дежурным модератором
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.12.21 - 08:43
Цитата:
Да. Это обязанность модератора
Цитата:
Потому что это указано в правилах пользования сайтом. Замечания по поводу работы сайта нужно направлять мне лично.
Уже не ваш земляк:
И ещё вопрос - а кто будет решать, относится ли коммент к теме обсуждения? Модератор?
И ещё вопрос - а кто будет решать, относится ли коммент к теме обсуждения? Модератор?
Да. Это обязанность модератора
Цитата:
Уже не ваш земляк:
И почему нельзя критиковать модерацию?!И,тем более, редакцию?!
И почему нельзя критиковать модерацию?!И,тем более, редакцию?!
Потому что это указано в правилах пользования сайтом. Замечания по поводу работы сайта нужно направлять мне лично.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.12.21 - 08:44
Цитата:
Да, это нарушение. Обращаться ко мне нужно в личном сообщении
Уже не ваш земляк:
Нарушил ли я правила, обращаясь лично к вам?!
Нарушил ли я правила, обращаясь лично к вам?!
Да, это нарушение. Обращаться ко мне нужно в личном сообщении
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.12.21 - 10:34
Цитата:
Да, это нарушение. Обращаться ко мне нужно в личном сообщении
---
Так я и задал вопрос на ветке, специально созданной для этого - чтобы задавать вопросы!И по поводу удалений за личное обращение во флуде - удаляйте тогда весь флуд! Ведь там все друг к другу обращаются лично и часто совсем не по теме.Что-то вы стали совсем драконовски соблюдать правила по отношению к некоторым. А на других,уводящих в различных ветках разговоры в сторону от основной темы, смотрите мимо.
ПыСы. Да, я критикую редакцию! И вы не реагируете, если вам пишешь в личку. По поводу ответа на коммент на премодерации я уже задавал вопрос в личке. Или же мне надо назвать день и время?!
ПыПыСы. Можете удалять!
Тимур Гафуров:
Да, это нарушение. Обращаться ко мне нужно в личном сообщении
---
Так я и задал вопрос на ветке, специально созданной для этого - чтобы задавать вопросы!И по поводу удалений за личное обращение во флуде - удаляйте тогда весь флуд! Ведь там все друг к другу обращаются лично и часто совсем не по теме.Что-то вы стали совсем драконовски соблюдать правила по отношению к некоторым. А на других,уводящих в различных ветках разговоры в сторону от основной темы, смотрите мимо.
ПыСы. Да, я критикую редакцию! И вы не реагируете, если вам пишешь в личку. По поводу ответа на коммент на премодерации я уже задавал вопрос в личке. Или же мне надо назвать день и время?!
ПыПыСы. Можете удалять!
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 19.12.21 - 12:31
Цитата:
Именно так - нужно назвать дату и время. Тогда я буду выяснять, кто из модераторов тогда дежурил и что именно произошло. Если вы, конечно, хотите получить ответ на свой вопрос.
Уже не ваш земляк:
По поводу ответа на коммент на премодерации я уже задавал вопрос в личке. Или же мне надо назвать день и время?!
По поводу ответа на коммент на премодерации я уже задавал вопрос в личке. Или же мне надо назвать день и время?!
Именно так - нужно назвать дату и время. Тогда я буду выяснять, кто из модераторов тогда дежурил и что именно произошло. Если вы, конечно, хотите получить ответ на свой вопрос.
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