Отправлено: - 08:43

Уже не ваш земляк:

И ещё вопрос - а кто будет решать, относится ли коммент к теме обсуждения? Модератор?

Уже не ваш земляк:

И почему нельзя критиковать модерацию?!И,тем более, редакцию?!

Цитата:Да. Это обязанность модератораЦитата:Потому что это указано в правилах пользования сайтом. Замечания по поводу работы сайта нужно направлять мне лично.