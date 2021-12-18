Как-то давно ради интереса я взвешал яйца разной категории. В пересчете на вес вышло, что яйца Категории С2 немного выгодней, чем С1. А С1 чуть-чуть выгодней по вес-цена, чем С0. Но в принципе, практически паритет. С тех пор на категорию внимания не обращаю. Больше на фирму-производителя.
Опять же, не обращаюсь ни к кому лично, дабы не нарушить правила форума. А ты не пробовал смотреть не на вес, а на содержимое?! Я предпочитаю яйца от курей, которые пасутся во дворе, травку клюют, червячков там всяких.У них хоть яйца более-менее на яйца похожи. ПыСы. Работал я как-то с пол-года на Дружбинской птицефабрике...
Сейчас неназываемые судорожно пытаются выкарабкаться из ситуации, в которую попали по своей глупости. Или же по причине того, что они - профаны. ПыСы. Заметьте, я никого не назвал. Ни на кого не намекаю. И если даже после этого мой коммент не будет удалён, то я очень сильно удивлюсь. И изменю немного своё мнение. ПыПыСы. Я понимаю, что выгляжу, как Дон Кихот, который борется с ветряными мельницами.Всё-таки, мне не победить в этой войне с административным ресурсом(ау, НГ!).Но хочется верить, что моя борьба будет не напрасной. И на форуме начнут извинятся, как было раньше.Что начнут затыкать рты клеветникам и тем,кто пытается разводить срачи, кто пытается начать все эти холивары. Тем, кто пытается навязать своё мнение другим, тем, кто пытается уничижительно называть страны и людей, тем, кто пытается запретить использовать какие-либо слова и определения.И, наконец, тем, кто вываливает своё личное для тех, кто об этом и не просил никогда. Простите мою наивность, но я верю, что наступят такие времена.
В геометрии. В большой пирожок весом в 100 грамм влазит больше начинки, чем в два маленьких по 50 грамм. Ну я и написал, что разница в цене в пользу маленьких. Поэтому весом скорлупы можно пренебречь. А в выпечке мы и разницу в качестве яиц не замечаем.
Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 14
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать