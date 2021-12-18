Флуд и оффтопик (часть 6)

Отправлено: - 03:33

Сейчас неназываемые судорожно пытаются выкарабкаться из ситуации, в которую попали по своей глупости. Или же по причине того, что они - профаны.

ПыСы. Заметьте, я никого не назвал. Ни на кого не намекаю. И если даже после этого мой коммент не будет удалён, то я очень сильно удивлюсь. И изменю немного своё мнение.

ПыПыСы. Я понимаю, что выгляжу, как Дон Кихот, который борется с ветряными мельницами.Всё-таки, мне не победить в этой войне с административным ресурсом(ау, НГ!).Но хочется верить, что моя борьба будет не напрасной. И на форуме начнут извинятся, как было раньше.Что начнут затыкать рты клеветникам и тем,кто пытается разводить срачи, кто пытается начать все эти холивары. Тем, кто пытается навязать своё мнение другим, тем, кто пытается уничижительно называть страны и людей, тем, кто пытается запретить использовать какие-либо слова и определения.И, наконец, тем, кто вываливает своё личное для тех, кто об этом и не просил никогда. Простите мою наивность, но я верю, что наступят такие времена.