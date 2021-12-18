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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 338 из 338«1...336337338
Ответить Новый топик
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6961
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.12.21 - 23:24
#5056
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И снова корзина..
Яйки СО..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6961
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.12.21 - 23:28
#5057
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Мой по рекламам, когда в игры играешь, присел на эти вот чупа..



Все таки ютуб или тик ток детский сильно влияют..
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
742
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.12.21 - 23:35
#5058
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Цитата:
111:
Яйки СО

Как-то давно ради интереса я взвешал яйца разной категории.
В пересчете на вес вышло, что яйца Категории С2 немного выгодней, чем С1. А С1 чуть-чуть выгодней по вес-цена, чем С0.
Но в принципе, практически паритет.
С тех пор на категорию внимания не обращаю. Больше на фирму-производителя.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
500
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.12.21 - 23:58
#5059
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Цитата:
111:
Мой по рекламам, когда в игры играешь, присел на эти вот чупа..

Мой, кто!?
А, садовник!
Или сантехник?
Или водитель?
Или дворник?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6961
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 00:30
#5060
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Цитата:
Don Julio:
Мой, кто!?

Мой это мой..
Почти трехлетний..
Замечаю, если что то у него там в сотке показывают, он идет по супермаркету и точно знает что взять.
Хотя мы и сроду не видели в жизни такого и еще по таким ценам..

[Исправлено: 111, 19.12.2021 - 00:47]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6961
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 00:31
#5061
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На улице так хорошо...

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6961
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 00:32
#5062
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Вот мы и во дворе, люди некоторые и я самый первый, поприносили какие то игрушки, а официальное наряжение только завтра..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6961
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 00:34
#5063
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Цитата:
serg kost:
пересчете на вес вышло, что яйца Категории С2 немного выгодней, чем

Тоже хотел как то подмчитать, но не получалось, тоже почему то думал что дешевле.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1010
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 01:24
#5064
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Ни у кого не спрашиваю, дабы не нарушать правила форума, на котором(внимание!) запрещено обращаться лично!Неужели ты думаешь, что выкладывая здесь фото своей жизни, ты становишься кому-то интересен?!
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1010
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 01:28
#5065
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Опять же, не обращаюсь ни к кому лично, дабы не нарушить правила форума. А ты не пробовал смотреть не на вес, а на содержимое?! Я предпочитаю яйца от курей, которые пасутся во дворе, травку клюют, червячков там всяких.У них хоть яйца более-менее на яйца похожи.
ПыСы. Работал я как-то с пол-года на Дружбинской птицефабрике...
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14661
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 02:50
#5066
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Цитата:
serg kost:
Как-то давно ради интереса я взвешал яйца разной категории. В пересчете на

А взвешивали целое яйцо или только яичную массу? В с2 доля скорлупы больше чем доля скорлупы в с1 или с0

P.S. Здравствуйте, я ваш новый председатель общества зануд. Serg kost смещен с этой должности :lol: :lol: :lol:

[Исправлено: Victor Yang, 19.12.2021 - 02:53]
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1010
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 03:33
#5067
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Сейчас неназываемые судорожно пытаются выкарабкаться из ситуации, в которую попали по своей глупости. Или же по причине того, что они - профаны.
ПыСы. Заметьте, я никого не назвал. Ни на кого не намекаю. И если даже после этого мой коммент не будет удалён, то я очень сильно удивлюсь. И изменю немного своё мнение.
ПыПыСы. Я понимаю, что выгляжу, как Дон Кихот, который борется с ветряными мельницами.Всё-таки, мне не победить в этой войне с административным ресурсом(ау, НГ!).Но хочется верить, что моя борьба будет не напрасной. И на форуме начнут извинятся, как было раньше.Что начнут затыкать рты клеветникам и тем,кто пытается разводить срачи, кто пытается начать все эти холивары. Тем, кто пытается навязать своё мнение другим, тем, кто пытается уничижительно называть страны и людей, тем, кто пытается запретить использовать какие-либо слова и определения.И, наконец, тем, кто вываливает своё личное для тех, кто об этом и не просил никогда. Простите мою наивность, но я верю, что наступят такие времена.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1010
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 03:35
#5068
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Цитата:
Victor Yang:

Нарушу правила и задам личный вопрос -а в чём отличие массы целого яйца и яичной массы?!
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
742
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 09:02
#5069
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В геометрии.
В большой пирожок весом в 100 грамм влазит больше начинки, чем в два маленьких по 50 грамм.
Ну я и написал, что разница в цене в пользу маленьких. Поэтому весом скорлупы можно пренебречь.
А в выпечке мы и разницу в качестве яиц не замечаем.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14791
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 19.12.21 - 09:04
#5070
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Цитата:
Victor Yang:
. Здравствуйте, я ваш новый председатель общества зануд


о, старый новый председатель.
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