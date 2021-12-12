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≡ Булат МУСТАФИН: Почему в Казахстане все есть и ничего нет?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43095
Булат МУСТАФИН: Почему в Казахстане все есть и ничего нет?
Отправлено: 12.12.21 - 10:36
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3 декабря министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев на правчасе держал ответ перед сенаторами. Судя по заявлениям главы аграрного ведомства, теперь фермерская доля будет намного легче, а министерская - тяжелее, столько всего предстоит попытаться воплотить в жизнь аграрному ведомству.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14791
Re: Булат МУСТАФИН: Почему в Казахстане все есть и ничего нет?
Отправлено: 12.12.21 - 10:36
#1
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///пытками казахского фермера давно уже///

фермеры других национальностей почему
не упоминаются.
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
137
Re: Булат МУСТАФИН: Почему в Казахстане все есть и ничего нет?
Отправлено: 12.12.21 - 12:33
#2
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Цитата:
alex_60:

Имеются ввиду все фермеры трудящиеся в Казахстане.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
500
Re: Булат МУСТАФИН: Почему в Казахстане все есть и ничего нет?
Отправлено: 12.12.21 - 18:10
#3
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Думал автор Николай Воронин, ан нет. Не он.
Выходит и еще есть другие.
Интересно, чтобы тут написали бы Облайки и прочие вчкашки?
Если бы автор был другой?
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1010
Re: Булат МУСТАФИН: Почему в Казахстане все есть и ничего нет?
Отправлено: 19.12.21 - 02:00
#4
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Цитата:
Don Julio:

Интересно, чтобы тут написали бы Облайки и прочие вчкашки?Если бы автор был другой?
---
Эти промолчат, ибо сказать нечего.
ПыСы. Я ничего не нарушил?! Обратился лично к участнику форума. В обсуждении. По теме.
ПыПыСы. Я участвовал в посевной и немного в уборке. Я могу претендовать на звание кандидата сельхознаук?!
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