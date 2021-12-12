Отправлено: - 02:00

Don Julio:



Цитата:Интересно, чтобы тут написали бы Облайки и прочие вчкашки?Если бы автор был другой?---Эти промолчат, ибо сказать нечего.ПыСы. Я ничего не нарушил?! Обратился лично к участнику форума. В обсуждении. По теме.ПыПыСы. Я участвовал в посевной и немного в уборке. Я могу претендовать на звание кандидата сельхознаук?!