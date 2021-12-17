Отправлено: - 11:07

Vit:

И нормальный "колхозник" Работает на современой технике с кондерами и сидя не в кирзовых сапогах а в тапочках в комфортной машине. И они зарабатывают за сезон столько что вам и не снилось и некогда незаплатят в редакции за любую статью.

Цитата:да не останется скоро "колхозов", село "умирает", люди бегут из деревень, кто в город, кто вообще из страны. А указанное Вами да, есть, но далеко не везде, и думаю, что довольно мало по соотношению к общему числу.