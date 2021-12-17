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Аркадий ДЕНИСОВ: Что потеряли, что обрели
Аркадий ДЕНИСОВ: Что потеряли, что обрели
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43095
Аркадий ДЕНИСОВ: Что потеряли, что обрели
Отправлено: 17.12.21 - 09:17
Казахстан отмечает 30-летие со дня приобретения независимости. Слава богу, без бомбежек, без человеческих жертв. Более того, референдум за сохранение Союза собрал более 70% голосов. Допускаю, что против голосовали прибалты и западные области Украины. Но остальные вряд ли хотели расставаться с бесплатной учебой в средних и вузах, бесплатной медициной, бесплатными пионерскими лагерями, бесплатными спортшколами и жильем.
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s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 741
Аркадий ДЕНИСОВ: Что потеряли, что обрели
Отправлено: 17.12.21 - 12:36
И у меня 4800 могли сгореть.
Повезло, что не пропали.
Повезло, что не пропали.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14790
Аркадий ДЕНИСОВ: Что потеряли, что обрели
Отправлено: 17.12.21 - 12:37
Цитата:
иди родителям своим скажи. да понапористей,
им будет приятно это услышать.
[Исправлено: alex_60, 17.12.2021 - 12:40]
Vit:
Именно ваше поколение развалило СССР и вы нас привели к тому что сегодня мы имеем.
Именно ваше поколение развалило СССР и вы нас привели к тому что сегодня мы имеем.
иди родителям своим скажи. да понапористей,
им будет приятно это услышать.
[Исправлено: alex_60, 17.12.2021 - 12:40]
(Пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 17
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Что потеряли, что обрели
Отправлено: 17.12.21 - 12:47
Терпеть не могу когда валят все на Колбасы, он же не сам всё делает,а с молчаливого согласия народа. Эту страну спасет только денацификация. Адольф Алоизович, тоже не самолично воевал со всем миром.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10768
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Что потеряли, что обрели
Отправлено: 17.12.21 - 13:18
Цитата:
Потерял я детей. Семья развалилась. А ведь как в СССР красиво начиналось. Я инженер без завода. Вы, не Я разрушишили всё планы. И теперь теперь мне говорите как хорошо было в СССР.
alex_60:
как часто детей видишь
как часто детей видишь
Потерял я детей. Семья развалилась. А ведь как в СССР красиво начиналось. Я инженер без завода. Вы, не Я разрушишили всё планы. И теперь теперь мне говорите как хорошо было в СССР.
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.02.12
- Сообщений:
- 850
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Что потеряли, что обрели
Отправлено: 17.12.21 - 21:08
Цитата:
Мне тоже очень нравились. Спасибо мужику, который работал в крохотном отделении в т/д "Аврора", отговорил меня в своё время изменить валюту депозита с доллара на "местный фантик". Тогда, как и сейчас говорили, что бакс скоро превратится в "туалетную бумагу", но как видим всё наоборот...
alex_60:
мне нравились депозиты при нем
мне нравились депозиты при нем
Мне тоже очень нравились. Спасибо мужику, который работал в крохотном отделении в т/д "Аврора", отговорил меня в своё время изменить валюту депозита с доллара на "местный фантик". Тогда, как и сейчас говорили, что бакс скоро превратится в "туалетную бумагу", но как видим всё наоборот...
(Пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 1001
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Что потеряли, что обрели
Отправлено: 18.12.21 - 11:06
Цитата:
И нормальный "колхозник" Работает на современой технике с кондерами и сидя не в кирзовых сапогах а в тапочках в комфортной машине. И они зарабатывают за сезон столько что вам и не снилось и некогда незаплатят в редакции за любую статью.
---
Нарушу правила форума и спрошу напрямую, в личном обращении - а чего же ты не едешь жить и работать в деревню?!
Vit:
И нормальный "колхозник" Работает на современой технике с кондерами и сидя не в кирзовых сапогах а в тапочках в комфортной машине. И они зарабатывают за сезон столько что вам и не снилось и некогда незаплатят в редакции за любую статью.
---
Нарушу правила форума и спрошу напрямую, в личном обращении - а чего же ты не едешь жить и работать в деревню?!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 173
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Что потеряли, что обрели
Отправлено: 18.12.21 - 11:07
Цитата:
да не останется скоро "колхозов", село "умирает", люди бегут из деревень, кто в город, кто вообще из страны. А указанное Вами да, есть, но далеко не везде, и думаю, что довольно мало по соотношению к общему числу.
Vit:
И нормальный "колхозник" Работает на современой технике с кондерами и сидя не в кирзовых сапогах а в тапочках в комфортной машине. И они зарабатывают за сезон столько что вам и не снилось и некогда незаплатят в редакции за любую статью.
И нормальный "колхозник" Работает на современой технике с кондерами и сидя не в кирзовых сапогах а в тапочках в комфортной машине. И они зарабатывают за сезон столько что вам и не снилось и некогда незаплатят в редакции за любую статью.
да не останется скоро "колхозов", село "умирает", люди бегут из деревень, кто в город, кто вообще из страны. А указанное Вами да, есть, но далеко не везде, и думаю, что довольно мало по соотношению к общему числу.
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 829
Аркадий ДЕНИСОВ: Что потеряли, что обрели
Отправлено: 18.12.21 - 14:03
Цитата:
Уже пояснял ранее, но повторю:
- личные обращения в связи с обсуждаемой темой - можно,
- личные обращения только для выяснения отношений - нельзя.
Уже не ваш земляк:
Нарушу правила форума и спрошу напрямую, в личном обращении
Нарушу правила форума и спрошу напрямую, в личном обращении
Уже пояснял ранее, но повторю:
- личные обращения в связи с обсуждаемой темой - можно,
- личные обращения только для выяснения отношений - нельзя.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 6961
Аркадий ДЕНИСОВ: Что потеряли, что обрели
Отправлено: 18.12.21 - 20:01
Цитата:
Всегда так было, просто пока весь этот напряг, некоторые подумали, что может проканать..
А потому наш коллектив постарается как может, все эти дела исполнять..
Хотя бы ради боязни сурового наказания..
Тимур Гафуров:
личные обращения в связи с обсуждаемой темой - можно, - личные обращения только для выяснения отношений - нельзя.
личные обращения в связи с обсуждаемой темой - можно, - личные обращения только для выяснения отношений - нельзя.
Всегда так было, просто пока весь этот напряг, некоторые подумали, что может проканать..
А потому наш коллектив постарается как может, все эти дела исполнять..
Хотя бы ради боязни сурового наказания..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11535
Аркадий ДЕНИСОВ: Что потеряли, что обрели
Отправлено: 18.12.21 - 20:12
Интересно а когда автор сего опуса ходит на пропагандистские мероприятия в честь 30 летия независимости и толкает там речи типо Цитата:
Он рассуждает на этих мероприятиях о развале СССР и тому что все коммунисты
91 переобулись и начали к соросу бегать ну и все остальное?)) Или для него публицистика отдельно а публичная позиция отдельно?)
Живёт прям как настоящий коммунист)) как настоящий коммунист 1991 года)))
От лица ветеранов бега выступил многократный чемпион Казахстана по легкой атлетике и президентскому многоборью Аркадий ДЕНИСОВ, который отметил, что этот сверхмарафон - не только большое политическое дело, но и мероприятие большого морального плана,
Он рассуждает на этих мероприятиях о развале СССР и тому что все коммунисты
91 переобулись и начали к соросу бегать ну и все остальное?)) Или для него публицистика отдельно а публичная позиция отдельно?)
Живёт прям как настоящий коммунист)) как настоящий коммунист 1991 года)))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11535
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Что потеряли, что обрели
Отправлено: 18.12.21 - 20:22
Цитата:
Раз за разом совки ловятся на этой теме до конца не понимая что они сами себе перечат
77% проголосовало за сохранение СССР и только никто не хочет писать что за сохранение СССР в обновленном виде вот как звучал вопрос
Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновлённой федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?»
Тоесть люди голосовали за суверенитет в составе федерации но не за союз социалистических республик
Потом эту федерацию перквалифицировали в содружество независимых государств тоесть в СНГ
За что голосовали то и получили
Более того, референдум за сохранение Союза собрал более 70% голосов.
Раз за разом совки ловятся на этой теме до конца не понимая что они сами себе перечат
77% проголосовало за сохранение СССР и только никто не хочет писать что за сохранение СССР в обновленном виде вот как звучал вопрос
Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновлённой федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?»
Тоесть люди голосовали за суверенитет в составе федерации но не за союз социалистических республик
Потом эту федерацию перквалифицировали в содружество независимых государств тоесть в СНГ
За что голосовали то и получили
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14790
Аркадий ДЕНИСОВ: Что потеряли, что обрели
Отправлено: 18.12.21 - 20:23
Цитата:
бред какой то.
логики ноль, лишь бы навалить.
abaika95:
Он рассуждает на этих мероприятиях о развале СССР и тому что все коммунисты 91 переобулись и начали к соросу бегать ну и все остальное?)) Или для него публицистика отдельно а публичная позиция отдельно?) Живёт прям как настоящий коммунист)) как настоящий коммунист 1991 года)))
Он рассуждает на этих мероприятиях о развале СССР и тому что все коммунисты 91 переобулись и начали к соросу бегать ну и все остальное?)) Или для него публицистика отдельно а публичная позиция отдельно?) Живёт прям как настоящий коммунист)) как настоящий коммунист 1991 года)))
бред какой то.
логики ноль, лишь бы навалить.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11535
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Что потеряли, что обрели
Отправлено: 18.12.21 - 20:25
Цитата:
Вроде как есть статья за оскорбление лидера нации
Не подставляй Нашу газету не надо/
Цитата:
Десоветизация ты хотел сказать?
Когда всех совков выпнут уже, ну или они сами умрут естественными причинами то и жизня начнется? Вполне может быть
Ильяс:
Терпеть не могу когда валят все на Колбасы
Терпеть не могу когда валят все на Колбасы
Вроде как есть статья за оскорбление лидера нации
Не подставляй Нашу газету не надо/
Цитата:
Ильяс:
Эту страну спасет только денацификация
Эту страну спасет только денацификация
Десоветизация ты хотел сказать?
Когда всех совков выпнут уже, ну или они сами умрут естественными причинами то и жизня начнется? Вполне может быть
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1415
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Что потеряли, что обрели
Отправлено: 19.12.21 - 00:02
Цитата:
А где там про лидера нации? Это вы уже сами додумали.
abaika95:
Вроде как есть статья за оскорбление лидера нации
Вроде как есть статья за оскорбление лидера нации
А где там про лидера нации? Это вы уже сами додумали.
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