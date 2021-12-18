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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.12.21 - 20:49
Цитата:
Это же отлично..
Гармония..
alex_60:
классное у тебя место проживания. среди счастливых людей.
классное у тебя место проживания. среди счастливых людей.
Это же отлично..
Гармония..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.12.21 - 20:50
Еще бы тараканов развести для полного счастья..
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14660
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.12.21 - 21:05
Цитата:
То есть, чтобы перемещать войска по своей стране надо кого-то спрашивать?
abaika95:
Тоесть то что российские войска стянуты на своей территории к границам Украины виноваты НАТО и США?))
Тоесть то что российские войска стянуты на своей территории к границам Украины виноваты НАТО и США?))
То есть, чтобы перемещать войска по своей стране надо кого-то спрашивать?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.12.21 - 21:37
Цитата:
Конечно, надо. У хозяев, казахистана...
Victor Yang:
войска по своей стране надо кого-то спрашивать?
войска по своей стране надо кого-то спрашивать?
Конечно, надо. У хозяев, казахистана...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 500
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.12.21 - 21:43
Цитата:
Тоесть, по твоей логике, ты у соседей должен брать "добро", в случае необходимости перемещаться по своей квартире, чтоб они, не да бог, напугались? Выкидываешь флаг "иду в туалет, по маленькому", чтоб соседи не волновались понапрасну...
До чего довели Облайку!?
Цитата:
А сейчас достаточно сфотать и на форум выложить. Вроде не стукачь, но и полиция, смотрящая форум НГ обязана отреагировать.
Цитата:
А может лучше очередной стишок от Облайки про ..опу?
Цитата:
А ведь у него нет хат и тойоты...
Хотя интересно, тыж организовал шлакбаум, а здесь не смог за 20 лет-простой домофон. Видать у тебя талант, не в нужных местах рассован.
abaika95:
Тоесть то что российские войска стянуты на своей территории к границам Украины виноваты НАТО и США?)) Враги в кремле получается уже?
Тоесть то что российские войска стянуты на своей территории к границам Украины виноваты НАТО и США?)) Враги в кремле получается уже?
Тоесть, по твоей логике, ты у соседей должен брать "добро", в случае необходимости перемещаться по своей квартире, чтоб они, не да бог, напугались? Выкидываешь флаг "иду в туалет, по маленькому", чтоб соседи не волновались понапрасну...
До чего довели Облайку!?
Цитата:
abaika95:
А вот при СССР его бы забрали в специальное место где держали таких вот алкашей в вытрезвитель а сейчас что?
А вот при СССР его бы забрали в специальное место где держали таких вот алкашей в вытрезвитель а сейчас что?
А сейчас достаточно сфотать и на форум выложить. Вроде не стукачь, но и полиция, смотрящая форум НГ обязана отреагировать.
Цитата:
abaika95:
А может лучше очередной стишок от Облайки про ..опу?
Цитата:
111:
Блин, как он счастлив.. Еще и с маской... Соблюдает карантин..
Блин, как он счастлив.. Еще и с маской... Соблюдает карантин..
А ведь у него нет хат и тойоты...
Хотя интересно, тыж организовал шлакбаум, а здесь не смог за 20 лет-простой домофон. Видать у тебя талант, не в нужных местах рассован.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.12.21 - 21:44
Цитата:
Приехал из России,
в Казахстан?
Это Российские алкаши...
111:
Блин, как он счастлив..
Блин, как он счастлив..
Приехал из России,
в Казахстан?
Это Российские алкаши...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.12.21 - 21:47
Цитата:
Домофон в Рудном уже лет 20 стоит..
А что, никто не в курсе, как можно зайти?
Don Julio:
Хотя интересно, тыж организовал шлакбаум, а здесь не смог за 20 лет-простой домофон.
Хотя интересно, тыж организовал шлакбаум, а здесь не смог за 20 лет-простой домофон.
Домофон в Рудном уже лет 20 стоит..
А что, никто не в курсе, как можно зайти?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.12.21 - 21:47
Цитата:
Марик, не переживай. Разведут эти Российские алкаши...
111:
Еще бы тараканов развести для полного счастья..
Еще бы тараканов развести для полного счастья..
Марик, не переживай. Разведут эти Российские алкаши...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.12.21 - 21:48
Цитата:
Этот местный говорит, с Железорудного..
Кстати, Железорудный старше Рудного что ли?
drakon:
Разведут эти Российские алкаши...
Разведут эти Российские алкаши...
Этот местный говорит, с Железорудного..
Кстати, Железорудный старше Рудного что ли?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.12.21 - 21:49
Цитата:
Неее, расскажи...
111:
А что, никто не в курсе, как можно зайти?
А что, никто не в курсе, как можно зайти?
Неее, расскажи...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.12.21 - 21:52
Цитата:
Во первых код у стандартов одинаковый.
Во вторых, можно позвонить, к соседу в такую то..
Можно подождать..
А пока за вином идешь, элементарно камушек под дверь .
drakon:
Неее, расскажи..
Неее, расскажи..
Во первых код у стандартов одинаковый.
Во вторых, можно позвонить, к соседу в такую то..
Можно подождать..
А пока за вином идешь, элементарно камушек под дверь .
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 500
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.12.21 - 22:19
Цитата:
Марик, какие у тебя эротические фантазии. Это тебе не с кухаркой бешбар варить и биноклю в соседские окна глядеть.
abaika95: Блогеры из ремонта возвращаются чтобы рассказать пр
Может на эту тему статейку, в НГ, а там глядишь, гонорар для покрытия первого в жизни кредита. Кстати, как ощущения от в первые постиранного белья в первые в жизни купленной стиральной машины? Есть разница?
Цитата:
Марик, ты чо, с пива на вино перешел? Катишься по наколнной алкоголизма? А далее, что!?
Боярышник?
111: посадят голой в гаЦитата:
Марик, какие у тебя эротические фантазии. Это тебе не с кухаркой бешбар варить и биноклю в соседские окна глядеть.
abaika95: Блогеры из ремонта возвращаются чтобы рассказать пр
Может на эту тему статейку, в НГ, а там глядишь, гонорар для покрытия первого в жизни кредита. Кстати, как ощущения от в первые постиранного белья в первые в жизни купленной стиральной машины? Есть разница?
Цитата:
111:
Можно подождать.. А пока за вином идешь, элементарно камушек под дверь .
Можно подождать.. А пока за вином идешь, элементарно камушек под дверь .
Марик, ты чо, с пива на вино перешел? Катишься по наколнной алкоголизма? А далее, что!?
Боярышник?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 741
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.12.21 - 22:24
Цитата:
То есть, Россия виновата в том, что разместила войска на своей территории?!
В НАТО не охренели указывать России, где свои войска размещать?!
abaika95:
то что российские войска стянуты на своей территории к границам Украины виноваты НАТО и США?
то что российские войска стянуты на своей территории к границам Украины виноваты НАТО и США?
То есть, Россия виновата в том, что разместила войска на своей территории?!
В НАТО не охренели указывать России, где свои войска размещать?!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 741
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.12.21 - 22:40
Цитата:
Это по каким признакам нынешняя Польша похожа на СССР?
abaika95:
Это как Из СССР сбежать в нацистскую Германию
Это как Из СССР сбежать в нацистскую Германию
Это по каким признакам нынешняя Польша похожа на СССР?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.12.21 - 23:23
Цитата:
Я про них же..
Don Julio:
Марик, ты чо, с пива на вино перешел?
Марик, ты чо, с пива на вино перешел?
Я про них же..
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