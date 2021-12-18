Отправлено: - 21:43

abaika95:

Тоесть то что российские войска стянуты на своей территории к границам Украины виноваты НАТО и США?)) Враги в кремле получается уже?

abaika95:

А вот при СССР его бы забрали в специальное место где держали таких вот алкашей в вытрезвитель а сейчас что?

abaika95:



111:

Блин, как он счастлив.. Еще и с маской... Соблюдает карантин..

Цитата:Тоесть, по твоей логике, ты у соседей должен брать "добро", в случае необходимости перемещаться по своей квартире, чтоб они, не да бог, напугались? Выкидываешь флаг "иду в туалет, по маленькому", чтоб соседи не волновались понапрасну...До чего довели Облайку!?Цитата:А сейчас достаточно сфотать и на форум выложить. Вроде не стукачь, но и полиция, смотрящая форум НГ обязана отреагировать.Цитата:А может лучше очередной стишок от Облайки про ..опу?Цитата:А ведь у него нет хат и тойоты...Хотя интересно, тыж организовал шлакбаум, а здесь не смог за 20 лет-простой домофон. Видать у тебя талант, не в нужных местах рассован.