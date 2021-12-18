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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 337 из 337«1...335336337
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6954
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.12.21 - 20:49
#5041
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Цитата:
alex_60:
классное у тебя место проживания. среди счастливых людей.

Это же отлично..
Гармония..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6954
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.12.21 - 20:50
#5042
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Еще бы тараканов развести для полного счастья..
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14660
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.12.21 - 21:05
#5043
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Цитата:
abaika95:
Тоесть то что российские войска стянуты на своей территории к границам Украины виноваты НАТО и США?))

То есть, чтобы перемещать войска по своей стране надо кого-то спрашивать?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23608
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.12.21 - 21:37
#5044
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Цитата:
Victor Yang:
войска по своей стране надо кого-то спрашивать?

Конечно, надо. У хозяев, казахистана... :lol: :oops:
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
498
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.12.21 - 21:43
#5045
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Цитата:
abaika95:
Тоесть то что российские войска стянуты на своей территории к границам Украины виноваты НАТО и США?)) Враги в кремле получается уже?

Тоесть, по твоей логике, ты у соседей должен брать "добро", в случае необходимости перемещаться по своей квартире, чтоб они, не да бог, напугались? Выкидываешь флаг "иду в туалет, по маленькому", чтоб соседи не волновались понапрасну...
До чего довели Облайку!?
:oops:
Цитата:
abaika95:
А вот при СССР его бы забрали в специальное место где держали таких вот алкашей в вытрезвитель а сейчас что?

А сейчас достаточно сфотать и на форум выложить. Вроде не стукачь, но и полиция, смотрящая форум НГ обязана отреагировать.
Цитата:
abaika95:

А может лучше очередной стишок от Облайки про ..опу?
Цитата:
111:
Блин, как он счастлив.. Еще и с маской... Соблюдает карантин..

А ведь у него нет хат и тойоты...
Хотя интересно, тыж организовал шлакбаум, а здесь не смог за 20 лет-простой домофон. Видать у тебя талант, не в нужных местах рассован.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23608
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.12.21 - 21:44
#5046
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Цитата:
111:
Блин, как он счастлив..

Приехал из России,
в Казахстан?
Это Российские алкаши... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6954
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.12.21 - 21:47
#5047
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Цитата:
Don Julio:
Хотя интересно, тыж организовал шлакбаум, а здесь не смог за 20 лет-простой домофон.

Домофон в Рудном уже лет 20 стоит..
А что, никто не в курсе, как можно зайти?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23608
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.12.21 - 21:47
#5048
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Цитата:
111:
Еще бы тараканов развести для полного счастья..

Марик, не переживай. Разведут эти Российские алкаши... :lol: :-x
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6954
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.12.21 - 21:48
#5049
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Цитата:
drakon:
Разведут эти Российские алкаши...

Этот местный говорит, с Железорудного..
Кстати, Железорудный старше Рудного что ли?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23608
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.12.21 - 21:49
#5050
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Цитата:
111:
А что, никто не в курсе, как можно зайти?

Неее, расскажи... :lol: :-(
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6954
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.12.21 - 21:52
#5051
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Цитата:
drakon:
Неее, расскажи..

Во первых код у стандартов одинаковый.
Во вторых, можно позвонить, к соседу в такую то..
Можно подождать..
А пока за вином идешь, элементарно камушек под дверь .
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
498
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.12.21 - 22:19
#5052
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Цитата:
111: посадят голой в га
Цитата:

Марик, какие у тебя эротические фантазии. Это тебе не с кухаркой бешбар варить и биноклю в соседские окна глядеть.

abaika95: Блогеры из ремонта возвращаются чтобы рассказать пр

Может на эту тему статейку, в НГ, а там глядишь, гонорар для покрытия первого в жизни кредита. Кстати, как ощущения от в первые постиранного белья в первые в жизни купленной стиральной машины? Есть разница?
Цитата:
111:
Можно подождать.. А пока за вином идешь, элементарно камушек под дверь .

Марик, ты чо, с пива на вино перешел? Катишься по наколнной алкоголизма? А далее, что!?
Боярышник?
:-o
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
738
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.12.21 - 22:24
#5053
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Цитата:
abaika95:
то что российские войска стянуты на своей территории к границам Украины виноваты НАТО и США?

То есть, Россия виновата в том, что разместила войска на своей территории?!
В НАТО не охренели указывать России, где свои войска размещать?!
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