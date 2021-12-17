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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Что потеряли, что обрели
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43094
Аркадий ДЕНИСОВ: Что потеряли, что обрели
Отправлено: 17.12.21 - 09:17
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Казахстан отмечает 30-летие со дня приобретения независимости. Слава богу, без бомбежек, без человеческих жертв. Более того, референдум за сохранение Союза собрал более 70% голосов. Допускаю, что против голосовали прибалты и западные области Украины. Но остальные вряд ли хотели расставаться с бесплатной учебой в средних и вузах, бесплатной медициной, бесплатными пионерскими лагерями, бесплатными спортшколами и жильем.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
737
Аркадий ДЕНИСОВ: Что потеряли, что обрели
Отправлено: 17.12.21 - 12:36
#15
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И у меня 4800 могли сгореть.
Повезло, что не пропали.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14786
Аркадий ДЕНИСОВ: Что потеряли, что обрели
Отправлено: 17.12.21 - 12:37
#16
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Цитата:
Vit:
Именно ваше поколение развалило СССР и вы нас привели к тому что сегодня мы имеем.


иди родителям своим скажи. да понапористей,
им будет приятно это услышать.

[Исправлено: alex_60, 17.12.2021 - 12:40]
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Ильяс
§ Ильяс
(Пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
17
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Что потеряли, что обрели
Отправлено: 17.12.21 - 12:47
#17
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Терпеть не могу когда валят все на Колбасы, он же не сам всё делает,а с молчаливого согласия народа. Эту страну спасет только денацификация. Адольф Алоизович, тоже не самолично воевал со всем миром.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10768
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Что потеряли, что обрели
Отправлено: 17.12.21 - 13:18
#18
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Цитата:
alex_60:
как часто детей видишь

Потерял я детей. Семья развалилась. А ведь как в СССР красиво начиналось. Я инженер без завода. Вы, не Я разрушишили всё планы. И теперь теперь мне говорите как хорошо было в СССР.
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
850
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Что потеряли, что обрели
Отправлено: 17.12.21 - 21:08
#19
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Цитата:
alex_60:
мне нравились депозиты при нем

Мне тоже очень нравились. Спасибо мужику, который работал в крохотном отделении в т/д "Аврора", отговорил меня в своё время изменить валюту депозита с доллара на "местный фантик". Тогда, как и сейчас говорили, что бакс скоро превратится в "туалетную бумагу", но как видим всё наоборот...
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1001
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Что потеряли, что обрели
Отправлено: 18.12.21 - 11:06
#20
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Цитата:
Vit:

И нормальный "колхозник" Работает на современой технике с кондерами и сидя не в кирзовых сапогах а в тапочках в комфортной машине. И они зарабатывают за сезон столько что вам и не снилось и некогда незаплатят в редакции за любую статью.
---
Нарушу правила форума и спрошу напрямую, в личном обращении - а чего же ты не едешь жить и работать в деревню?!
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
173
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Что потеряли, что обрели
Отправлено: 18.12.21 - 11:07
#21
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Цитата:
Vit:
И нормальный "колхозник" Работает на современой технике с кондерами и сидя не в кирзовых сапогах а в тапочках в комфортной машине. И они зарабатывают за сезон столько что вам и не снилось и некогда незаплатят в редакции за любую статью.

да не останется скоро "колхозов", село "умирает", люди бегут из деревень, кто в город, кто вообще из страны. А указанное Вами да, есть, но далеко не везде, и думаю, что довольно мало по соотношению к общему числу.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
829
Аркадий ДЕНИСОВ: Что потеряли, что обрели
Отправлено: 18.12.21 - 14:03
#22
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Нарушу правила форума и спрошу напрямую, в личном обращении

Уже пояснял ранее, но повторю:
- личные обращения в связи с обсуждаемой темой - можно,
- личные обращения только для выяснения отношений - нельзя.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6946
Аркадий ДЕНИСОВ: Что потеряли, что обрели
Отправлено: 18.12.21 - 20:01
#23
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Цитата:
Тимур Гафуров:
личные обращения в связи с обсуждаемой темой - можно, - личные обращения только для выяснения отношений - нельзя.

Всегда так было, просто пока весь этот напряг, некоторые подумали, что может проканать..
А потому наш коллектив постарается как может, все эти дела исполнять..
Хотя бы ради боязни сурового наказания..
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