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≡ Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43094
Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 16.12.21 - 12:40
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В ноябре 2021 года, выступая на заседании «Астана Клуб - 2021» (как это его еще не переименовали?) первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в радужных красках рассказал о достижениях страны за годы независимости. Оказывается, чего мы только не достигли. Остановлюсь на двух моментах.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2766
Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 18.12.21 - 19:53
#45
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Цитата:
Victor Yang:
А если сравнить сервис и количество людей, очереди?


С чем сравнить, с Турцией того времени?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6946
Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 18.12.21 - 19:56
#46
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Жайляу..
Стоимость обычных суток дома 60 тысяч..
Выходные 70..
Забито все лето..
Жаль там не купил, хотя предлагали..
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Страница 4 из 4«1234
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