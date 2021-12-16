Отправлено: - 12:40

В ноябре 2021 года, выступая на заседании «Астана Клуб - 2021» (как это его еще не переименовали?) первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в радужных красках рассказал о достижениях страны за годы независимости. Оказывается, чего мы только не достигли. Остановлюсь на двух моментах.