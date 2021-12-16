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≡ Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43094
Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 16.12.21 - 12:40
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В ноябре 2021 года, выступая на заседании «Астана Клуб - 2021» (как это его еще не переименовали?) первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в радужных красках рассказал о достижениях страны за годы независимости. Оказывается, чего мы только не достигли. Остановлюсь на двух моментах.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
173
Re: Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 18.12.21 - 11:26
#30
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Цитата:
Vit:
Щас за месяц это может позволить любой. Путёвка в египет - может даже любой разноробочий с минимальной зп каждые три месяца летать и кушать там на халяву . Сегодня автомобиль как не когда доступен всем. Хошь новый, Бери в кредит. Хошь старый, через дорогу граница можно каждый месяц менять как перчатки. Нормально всё живут.

а Вы не из акимата случайно?) или прям из самой "Семьи"?) Сядьте в любой автобус и спросите у людей, могут ли они себе это позволить)
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2455
Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 18.12.21 - 15:50
#31
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Цитата:
Серый волк:
Улицы Пхеньяна. Непоказные. Нетуристическая съемка из окна авто.


Ага, непоказные улицы Пхеньяна! Нетуристическая съёмка, автостопом съездите туда посмотрите. Кстати, как раз вам нужно изучать идеи великого Чучхе, готовится к дальнейшей изоляции от цивилизованного мирового сообщества.

На днях Москве подписали Указ о мерах по обеспечению безопасности, противодействие угрозе ядерной войны, политической и экономическим давлениям, усиление контроля за иностранными инвестициями вкладываемые в стратегические отрасли и т.д. При этом важными условиями для обеспечения экономической безопасности являются опора на внутренний потенциал и самостоятельное решение стоящих перед страной задач.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2455
Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 18.12.21 - 15:56
#32
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Цитата:
lavprof:
а Вы не из акимата случайно?) или прям из самой "Семьи"?) Сядьте в любой автобус и спросите у людей, могут ли они себе это позволить)


Нее, он простой работяга, с его слов ранее грузы перевозил на машине, возможно и сейчас этим занимается. Побывал во многих городах РФ и РК, поэтому владеет ситуацией.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23604
Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 18.12.21 - 18:00
#33
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Цитата:
serg kost:
И при наличии хотя бы 5 соток земли на семью".

А про 2 коровы? Забыл? Тогда - да... :lol: ;-)
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8367
Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 18.12.21 - 18:07
#34
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Цитата:
lavprof:
а Вы не из акимата случайно?) или прям из самой "Семьи"?) Сядьте в любой автобус и спросите у людей, могут ли они себе это позволить)

Конечно не каждые три месяца,но сейчас отпуск на заграничном куррорте в принципе доступный многим,я лично знаю простых учителей которые каждый год ездят на 10 дней в отдыхать в Турцию,в СССР такого и не снилось.
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
737
Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 18.12.21 - 18:33
#35
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Цитата:
drakon:
А про 2 коровы? Забыл? Тогда - да...

Этим летом тёща наконец-то продала корову.
Невыгодно сейчас их держать, особенно пенсионерам.
У тёщи ещё сено было бесплатное. Как плата за сдаваемый в аренду участок земли.
У многих и сено нужно покупать за приличные деньги.
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
737
Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 18.12.21 - 18:34
#36
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Цитата:
Добринцофф:
я лично знаю простых учителей которые каждый год ездят на 10 дней в отдыхать в Турцию

Учителя сейчас очень неплохо получают.
Раза в три-четыре больше разнорабочего.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14786
Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 18.12.21 - 19:03
#37
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есть наверное такие, кто кредиты берут
для поездки на курорт.
хотя какие в Турции курорты,
отели просто с разным набором услуг, в зависимости от звездности.
Куро́рт (нем. Kurort — от Kur — лечение и Ort — место, местность) — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний.
вот Баден Баден например это курорт.
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
136
Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 18.12.21 - 19:06
#38
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Цитата:
Конечно не каждые три месяца,но сейчас отпуск на заграничном куррорте в принципе доступный многим,я лично знаю простых учителей которые каждый год ездят на 10 дней в отдыхать в Турцию,в СССР такого и не снилось.


Ну конечно, не снилось... Это мне сейчас только снятся эти поездки. А в СССР путевки каждый год давали сначала бесплатно, а потом за пол цены на курорты Черного моря. Я тогда в школе училась и каждый год ездили с родителями на море, а после так не разу и не получилось, всё время - деньги не успеешь накопить требуются на другое более нужное и срочное.

И ехали на море в счастливом предвкушении и ничего не боялись, а сейчас ... не терракт, так отравление, не ограбление так ковид ... и так до бесконечности.

[Исправлено: ladas, 18.12.2021 - 19:11]
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14786
Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 18.12.21 - 19:14
#39
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Цитата:
Добринцофф:
куррорте


что за зверь?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14659
Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 18.12.21 - 19:16
#40
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Цитата:
ladas:
Я тогда в школе училась и каждый год ездили с родителями на море, а после так не разу и не получилось, всё время - деньги не успеешь накопить требуются на другое более нужное и срочное.

Ну да - тогда всё родители давали, а теперь самим зарабатывать нужно)).
А если сравнить сервис и количество людей, очереди?
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
737
Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 18.12.21 - 19:18
#41
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Моему отцу каждый год давали на работе путевку на курорт или бесплатную, или за 10% стоимости, плюс бесплатный проезд как железнодорожнику.
У отца нога больная была после армии (тромбофлебит).
Объездил полстраны от Ашхабада до Калининграда, от Крыма до Павлодара и Алма-аты.
Уже больше 70 лет ему было, когда отец начал сам от путёвок отказываться. Говорил, что уже врачи многое из лечения не разрешают из-за сердца, поэтому особого смысла не было ездить лечиться.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14786
Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 18.12.21 - 19:18
#42
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Цитата:
Victor Yang:
тогда всё родители давали,


написано же

Цитата:
ladas:
А в СССР путевки каждый год давали сначала бесплатно, а потом за пол цены на курорты Черного моря
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6946
Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 18.12.21 - 19:47
#43
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Цитата:
Добринцофф:
заграничном куррорте в принципе доступный многим,я лично знаю простых учителей

А медики как гоняют..
Щучье для них уже как дом родной .
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6946
Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 18.12.21 - 19:51
#44
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Каратомары, домики по 20 тысяч забиты, бани там же по 4000 час тоже..
В принципе отдых доступен многим..
Да если б была одна страна, то и сейчас в Питер или Самарканд сгонять было бы недорого..
Просто нужно сравнивать правильней..
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