Отправлено: - 11:26

Vit:

Щас за месяц это может позволить любой. Путёвка в египет - может даже любой разноробочий с минимальной зп каждые три месяца летать и кушать там на халяву . Сегодня автомобиль как не когда доступен всем. Хошь новый, Бери в кредит. Хошь старый, через дорогу граница можно каждый месяц менять как перчатки. Нормально всё живут.

Цитата:а Вы не из акимата случайно?) или прям из самой "Семьи"?) Сядьте в любой автобус и спросите у людей, могут ли они себе это позволить)