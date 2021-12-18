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≡ Булат МУСТАФИН: Можно ли вести космомониторинг на картофельном поле за 3 млрд тенге?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43094
Булат МУСТАФИН: Можно ли вести космомониторинг на картофельном поле за 3 млрд тенге?
Отправлено: 18.12.21 - 08:43
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На покупку космоснимков для мониторинга использования земель это ведомство ежегодно тратит 3 млрд тенге! Давайте считать. 400 кв. м - это всего-то 4 сотки земли. Это даже меньше половины площади сельского огорода под картошку. То есть государство тратит около 175 000 тенге, чтобы рассмотреть и проанализировать такую вот небольшую площадь.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
197
Re: Булат МУСТАФИН: Можно ли вести космомониторинг на...
Отправлено: 18.12.21 - 08:43
#1
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действительно, нафига фермеру снимки его поля? когда он там день через день сам бывает лично? Очередная семейная фирма пожирающая бюджет
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М
§ Мс18
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
32
Re: Булат МУСТАФИН: Можно ли вести космомониторинг на...
Отправлено: 18.12.21 - 11:34
#2
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Может и правильно сказано так ведь бесполезно
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4967
Re: Булат МУСТАФИН: Можно ли вести космомониторинг на...
Отправлено: 18.12.21 - 12:27
#3
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Я же говорю, надо судить как врагов народа, эти люди заняты личным обогащением, им пофиг эти снимки и до картошки. Пилят бюджет...
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2766
Re: Булат МУСТАФИН: Можно ли вести космомониторинг на...
Отправлено: 18.12.21 - 19:48
#4
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И сколько ещё таких контор "Рога и копыта" на шее у народа...
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