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На покупку космоснимков для мониторинга использования земель это ведомство ежегодно тратит 3 млрд тенге! Давайте считать. 400 кв. м - это всего-то 4 сотки земли. Это даже меньше половины площади сельского огорода под картошку. То есть государство тратит около 175 000 тенге, чтобы рассмотреть и проанализировать такую вот небольшую площадь.