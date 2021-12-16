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Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43094
Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 16.12.21 - 12:40
В ноябре 2021 года, выступая на заседании «Астана Клуб - 2021» (как это его еще не переименовали?) первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в радужных красках рассказал о достижениях страны за годы независимости. Оказывается, чего мы только не достигли. Остановлюсь на двух моментах.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 173
Re: Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 18.12.21 - 11:26
Цитата:
а Вы не из акимата случайно?) или прям из самой "Семьи"?) Сядьте в любой автобус и спросите у людей, могут ли они себе это позволить)
Vit:
Щас за месяц это может позволить любой. Путёвка в египет - может даже любой разноробочий с минимальной зп каждые три месяца летать и кушать там на халяву . Сегодня автомобиль как не когда доступен всем. Хошь новый, Бери в кредит. Хошь старый, через дорогу граница можно каждый месяц менять как перчатки. Нормально всё живут.
Щас за месяц это может позволить любой. Путёвка в египет - может даже любой разноробочий с минимальной зп каждые три месяца летать и кушать там на халяву . Сегодня автомобиль как не когда доступен всем. Хошь новый, Бери в кредит. Хошь старый, через дорогу граница можно каждый месяц менять как перчатки. Нормально всё живут.
а Вы не из акимата случайно?) или прям из самой "Семьи"?) Сядьте в любой автобус и спросите у людей, могут ли они себе это позволить)
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 2455
Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 18.12.21 - 15:50
Цитата:
Ага, непоказные улицы Пхеньяна! Нетуристическая съёмка, автостопом съездите туда посмотрите. Кстати, как раз вам нужно изучать идеи великого Чучхе, готовится к дальнейшей изоляции от цивилизованного мирового сообщества.
На днях Москве подписали Указ о мерах по обеспечению безопасности, противодействие угрозе ядерной войны, политической и экономическим давлениям, усиление контроля за иностранными инвестициями вкладываемые в стратегические отрасли и т.д. При этом важными условиями для обеспечения экономической безопасности являются опора на внутренний потенциал и самостоятельное решение стоящих перед страной задач.
Серый волк:
Улицы Пхеньяна. Непоказные. Нетуристическая съемка из окна авто.
Улицы Пхеньяна. Непоказные. Нетуристическая съемка из окна авто.
Ага, непоказные улицы Пхеньяна! Нетуристическая съёмка, автостопом съездите туда посмотрите. Кстати, как раз вам нужно изучать идеи великого Чучхе, готовится к дальнейшей изоляции от цивилизованного мирового сообщества.
На днях Москве подписали Указ о мерах по обеспечению безопасности, противодействие угрозе ядерной войны, политической и экономическим давлениям, усиление контроля за иностранными инвестициями вкладываемые в стратегические отрасли и т.д. При этом важными условиями для обеспечения экономической безопасности являются опора на внутренний потенциал и самостоятельное решение стоящих перед страной задач.
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 2455
Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 18.12.21 - 15:56
Цитата:
Нее, он простой работяга, с его слов ранее грузы перевозил на машине, возможно и сейчас этим занимается. Побывал во многих городах РФ и РК, поэтому владеет ситуацией.
lavprof:
а Вы не из акимата случайно?) или прям из самой "Семьи"?) Сядьте в любой автобус и спросите у людей, могут ли они себе это позволить)
а Вы не из акимата случайно?) или прям из самой "Семьи"?) Сядьте в любой автобус и спросите у людей, могут ли они себе это позволить)
Нее, он простой работяга, с его слов ранее грузы перевозил на машине, возможно и сейчас этим занимается. Побывал во многих городах РФ и РК, поэтому владеет ситуацией.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23604
Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 18.12.21 - 18:00
Цитата:
А про 2 коровы? Забыл? Тогда - да...
serg kost:
И при наличии хотя бы 5 соток земли на семью".
И при наличии хотя бы 5 соток земли на семью".
А про 2 коровы? Забыл? Тогда - да...
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8367
Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 18.12.21 - 18:07
Цитата:
Конечно не каждые три месяца,но сейчас отпуск на заграничном куррорте в принципе доступный многим,я лично знаю простых учителей которые каждый год ездят на 10 дней в отдыхать в Турцию,в СССР такого и не снилось.
lavprof:
а Вы не из акимата случайно?) или прям из самой "Семьи"?) Сядьте в любой автобус и спросите у людей, могут ли они себе это позволить)
а Вы не из акимата случайно?) или прям из самой "Семьи"?) Сядьте в любой автобус и спросите у людей, могут ли они себе это позволить)
Конечно не каждые три месяца,но сейчас отпуск на заграничном куррорте в принципе доступный многим,я лично знаю простых учителей которые каждый год ездят на 10 дней в отдыхать в Турцию,в СССР такого и не снилось.
Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 18.12.21 - 18:33
Цитата:
Этим летом тёща наконец-то продала корову.
Невыгодно сейчас их держать, особенно пенсионерам.
У тёщи ещё сено было бесплатное. Как плата за сдаваемый в аренду участок земли.
У многих и сено нужно покупать за приличные деньги.
drakon:
А про 2 коровы? Забыл? Тогда - да...
А про 2 коровы? Забыл? Тогда - да...
Этим летом тёща наконец-то продала корову.
Невыгодно сейчас их держать, особенно пенсионерам.
У тёщи ещё сено было бесплатное. Как плата за сдаваемый в аренду участок земли.
У многих и сено нужно покупать за приличные деньги.
Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 18.12.21 - 18:34
Цитата:
Учителя сейчас очень неплохо получают.
Раза в три-четыре больше разнорабочего.
Добринцофф:
я лично знаю простых учителей которые каждый год ездят на 10 дней в отдыхать в Турцию
я лично знаю простых учителей которые каждый год ездят на 10 дней в отдыхать в Турцию
Учителя сейчас очень неплохо получают.
Раза в три-четыре больше разнорабочего.
Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 18.12.21 - 19:03
есть наверное такие, кто кредиты берут
для поездки на курорт.
хотя какие в Турции курорты,
отели просто с разным набором услуг, в зависимости от звездности.
Куро́рт (нем. Kurort — от Kur — лечение и Ort — место, местность) — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний.
вот Баден Баден например это курорт.
для поездки на курорт.
хотя какие в Турции курорты,
отели просто с разным набором услуг, в зависимости от звездности.
Куро́рт (нем. Kurort — от Kur — лечение и Ort — место, местность) — освоенная и используемая с целью лечения, медицинской реабилитации, профилактики заболеваний.
вот Баден Баден например это курорт.
l
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.03.19
- Сообщений:
- 136
Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 18.12.21 - 19:06
Цитата:
Ну конечно, не снилось... Это мне сейчас только снятся эти поездки. А в СССР путевки каждый год давали сначала бесплатно, а потом за пол цены на курорты Черного моря. Я тогда в школе училась и каждый год ездили с родителями на море, а после так не разу и не получилось, всё время - деньги не успеешь накопить требуются на другое более нужное и срочное.
И ехали на море в счастливом предвкушении и ничего не боялись, а сейчас ... не терракт, так отравление, не ограбление так ковид ... и так до бесконечности.
[Исправлено: ladas, 18.12.2021 - 19:11]
Конечно не каждые три месяца,но сейчас отпуск на заграничном куррорте в принципе доступный многим,я лично знаю простых учителей которые каждый год ездят на 10 дней в отдыхать в Турцию,в СССР такого и не снилось.
Ну конечно, не снилось... Это мне сейчас только снятся эти поездки. А в СССР путевки каждый год давали сначала бесплатно, а потом за пол цены на курорты Черного моря. Я тогда в школе училась и каждый год ездили с родителями на море, а после так не разу и не получилось, всё время - деньги не успеешь накопить требуются на другое более нужное и срочное.
И ехали на море в счастливом предвкушении и ничего не боялись, а сейчас ... не терракт, так отравление, не ограбление так ковид ... и так до бесконечности.
[Исправлено: ladas, 18.12.2021 - 19:11]
Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 18.12.21 - 19:14
Цитата:
что за зверь?
Добринцофф:
куррорте
куррорте
что за зверь?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14659
Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 18.12.21 - 19:16
Цитата:
Ну да - тогда всё родители давали, а теперь самим зарабатывать нужно)).
А если сравнить сервис и количество людей, очереди?
ladas:
Я тогда в школе училась и каждый год ездили с родителями на море, а после так не разу и не получилось, всё время - деньги не успеешь накопить требуются на другое более нужное и срочное.
Я тогда в школе училась и каждый год ездили с родителями на море, а после так не разу и не получилось, всё время - деньги не успеешь накопить требуются на другое более нужное и срочное.
Ну да - тогда всё родители давали, а теперь самим зарабатывать нужно)).
А если сравнить сервис и количество людей, очереди?
Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 18.12.21 - 19:18
Моему отцу каждый год давали на работе путевку на курорт или бесплатную, или за 10% стоимости, плюс бесплатный проезд как железнодорожнику.
У отца нога больная была после армии (тромбофлебит).
Объездил полстраны от Ашхабада до Калининграда, от Крыма до Павлодара и Алма-аты.
Уже больше 70 лет ему было, когда отец начал сам от путёвок отказываться. Говорил, что уже врачи многое из лечения не разрешают из-за сердца, поэтому особого смысла не было ездить лечиться.
У отца нога больная была после армии (тромбофлебит).
Объездил полстраны от Ашхабада до Калининграда, от Крыма до Павлодара и Алма-аты.
Уже больше 70 лет ему было, когда отец начал сам от путёвок отказываться. Говорил, что уже врачи многое из лечения не разрешают из-за сердца, поэтому особого смысла не было ездить лечиться.
Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 18.12.21 - 19:18
Цитата:
написано же
Цитата:
Victor Yang:
тогда всё родители давали,
тогда всё родители давали,
написано же
Цитата:
ladas:
А в СССР путевки каждый год давали сначала бесплатно, а потом за пол цены на курорты Черного моря
А в СССР путевки каждый год давали сначала бесплатно, а потом за пол цены на курорты Черного моря
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 6946
Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 18.12.21 - 19:47
Цитата:
А медики как гоняют..
Щучье для них уже как дом родной .
Добринцофф:
заграничном куррорте в принципе доступный многим,я лично знаю простых учителей
заграничном куррорте в принципе доступный многим,я лично знаю простых учителей
А медики как гоняют..
Щучье для них уже как дом родной .
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 6946
Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 18.12.21 - 19:51
Каратомары, домики по 20 тысяч забиты, бани там же по 4000 час тоже..
В принципе отдых доступен многим..
Да если б была одна страна, то и сейчас в Питер или Самарканд сгонять было бы недорого..
Просто нужно сравнивать правильней..
В принципе отдых доступен многим..
Да если б была одна страна, то и сейчас в Питер или Самарканд сгонять было бы недорого..
Просто нужно сравнивать правильней..
-
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