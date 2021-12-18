Отправлено: - 12:47

abaika95:

50% считают что виноваты НАТО и Обама ой Байден ещё 16% считают что виновата Украина и только 4% винят Россию остальные не могут ответить Тоесть 66% жителей России на полном серьезе считают что в том что Россия стянула войска к границе Украины виноваты американцы....

Цитата:ну раз россияне так считают, так и есть. среди них же опрос проводился.