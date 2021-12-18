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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 334 из 334«1...332333334
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14776
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.12.21 - 12:42
#4996
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Цитата:
abaika95:
Добились своего Отстояли свою позицию


чего?
еще раз
////В ходе декабрьских событий 1986 года были задержаны тысячи человек, около 1,7 тыс. граждан были ранены, примерно сотня - осуждены, из них двое приговорены к смертной казни, трое - были направлены в психиатрическую больницу на принудительное лечение//

и Колбин после этого руководил Казахстаном три года.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14776
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.12.21 - 12:44
#4997
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Цитата:
abaika95:
Блогеры из ремонта


мозги ремонтировали?
что то не получилось как видно.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11530
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.12.21 - 12:46
#4998
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Сокуров уже извинился
Как-то подозрительно сарказмично
Говорит я не эксперт,не гражданин и вообще никто В стране чтобы высказываться о России мне угрожают и Я боюсь за свою жизнь поэтому я беру свои слова обратно про Чечню

Тут же неравно ответил Песков
Мы не понимаем почему сокуров извинился и не знаем кто ему угрожает,мы тут мол не причем

Вообщем весело у них там

А так Сокуров высказал то о чем думают миллионы людей в России
Зачем России Кавказ? Пусть берут независимости сколько надо
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14776
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.12.21 - 12:47
#4999
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Цитата:
abaika95:
50% считают что виноваты НАТО и Обама ой Байден ещё 16% считают что виновата Украина и только 4% винят Россию остальные не могут ответить Тоесть 66% жителей России на полном серьезе считают что в том что Россия стянула войска к границе Украины виноваты американцы....


ну раз россияне так считают, так и есть. среди них же опрос проводился.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11530
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.12.21 - 12:47
#5000
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Цитата:
alex_60:
мозги ремонтировали? что то не получилось как видно.

О старый добрый деревенский д.... вернулся наконец-то
Опять видать ушел на праздники куда надо))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11530
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.12.21 - 12:52
#5001
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Цитата:
alex_60:
и Колбин после этого руководил Казахстаном три года.

А мог 20
Но не получилось не фортануло
Казахская молодежь ясно дала понять
Что будет стоять до последнего
Вот и сняли его быстренько
А потом и ССср сняли как ненужный хлам
Цитата:
alex_60:
ну раз россияне так считают, так и есть.

Да конечно так и есть кто спорит? Значит ты согласен с ними что
Немцы держали ленинград в осаде защищая свою страну?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14776
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.12.21 - 12:56
#5002
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Цитата:
abaika95:
Казахская молодежь ясно дала понять


еще раз
//В ходе декабрьских событий 1986 года были задержаны тысячи человек, около 1,7 тыс. граждан были ранены, примерно сотня - осуждены, из них двое приговорены к смертной казни, трое - были направлены в психиатрическую больницу на принудительное лечение//

да, неудачный ремонт тебя провели,
поди еще и денег заплатил.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11530
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.12.21 - 13:01
#5003
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Цитата:
alex_60:
еще раз //В ходе декабрьских событий 1986 года были задержаны тысячи человек, около 1,7 тыс. граждан были ранены,

За свободу надо платить
Зато после развала совка они стали героями
Как в России те 3 парня пОпавшие под БМП в 91
Или это другое? Небесная тройка?))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11530
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.12.21 - 13:05
#5004
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Досым Сатпаев новую книгу выпустил
Восстание Казахов в 1916 году
Надо будет приобрести и телу подарить один экземпляр
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6929
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.12.21 - 14:23
#5005
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Ну что, праздники прошли, все живы?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6929
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.12.21 - 14:30
#5006
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Цитата:
alex_60:
Вторую нитку трубопровода «Северный поток-2»

Ну канцлер Германии оказался продажным и теперь вроде как на полгода хочет приостановить это дело..
А заодно навесил на россиянина убийство..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6929
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.12.21 - 14:36
#5007
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Если немцы возьмутся за Россию, придется туго, на мерседесах то и бмв, каждый вменяемый чиновник мечтает гонять..
А за одно и наши чиновники могут попасть под раздачу..
А потому Путин скоро выступит по телевизеру...
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14658
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.12.21 - 14:36
#5008
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Цитата:
abaika95:
и сны сразу нормальные пойдут

А что в этом сне не нормального? Сюжетный, красочный, необычный, запоминающийся. По некоторым снам действительно книги писать можно))).
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