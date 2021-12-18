Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.12.21 - 12:42
Цитата:
чего?
еще раз
////В ходе декабрьских событий 1986 года были задержаны тысячи человек, около 1,7 тыс. граждан были ранены, примерно сотня - осуждены, из них двое приговорены к смертной казни, трое - были направлены в психиатрическую больницу на принудительное лечение//
и Колбин после этого руководил Казахстаном три года.
abaika95:
Добились своего Отстояли свою позицию
Добились своего Отстояли свою позицию
чего?
еще раз
////В ходе декабрьских событий 1986 года были задержаны тысячи человек, около 1,7 тыс. граждан были ранены, примерно сотня - осуждены, из них двое приговорены к смертной казни, трое - были направлены в психиатрическую больницу на принудительное лечение//
и Колбин после этого руководил Казахстаном три года.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.12.21 - 12:44
Цитата:
мозги ремонтировали?
что то не получилось как видно.
abaika95:
Блогеры из ремонта
Блогеры из ремонта
мозги ремонтировали?
что то не получилось как видно.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11530
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.12.21 - 12:46
Сокуров уже извинился
Как-то подозрительно сарказмично
Говорит я не эксперт,не гражданин и вообще никто В стране чтобы высказываться о России мне угрожают и Я боюсь за свою жизнь поэтому я беру свои слова обратно про Чечню
Тут же неравно ответил Песков
Мы не понимаем почему сокуров извинился и не знаем кто ему угрожает,мы тут мол не причем
Вообщем весело у них там
А так Сокуров высказал то о чем думают миллионы людей в России
Зачем России Кавказ? Пусть берут независимости сколько надо
Как-то подозрительно сарказмично
Говорит я не эксперт,не гражданин и вообще никто В стране чтобы высказываться о России мне угрожают и Я боюсь за свою жизнь поэтому я беру свои слова обратно про Чечню
Тут же неравно ответил Песков
Мы не понимаем почему сокуров извинился и не знаем кто ему угрожает,мы тут мол не причем
Вообщем весело у них там
А так Сокуров высказал то о чем думают миллионы людей в России
Зачем России Кавказ? Пусть берут независимости сколько надо
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.12.21 - 12:47
Цитата:
ну раз россияне так считают, так и есть. среди них же опрос проводился.
abaika95:
50% считают что виноваты НАТО и Обама ой Байден ещё 16% считают что виновата Украина и только 4% винят Россию остальные не могут ответить Тоесть 66% жителей России на полном серьезе считают что в том что Россия стянула войска к границе Украины виноваты американцы....
50% считают что виноваты НАТО и Обама ой Байден ещё 16% считают что виновата Украина и только 4% винят Россию остальные не могут ответить Тоесть 66% жителей России на полном серьезе считают что в том что Россия стянула войска к границе Украины виноваты американцы....
ну раз россияне так считают, так и есть. среди них же опрос проводился.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11530
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.12.21 - 12:47
Цитата:
О старый добрый деревенский д.... вернулся наконец-то
Опять видать ушел на праздники куда надо))
alex_60:
мозги ремонтировали? что то не получилось как видно.
мозги ремонтировали? что то не получилось как видно.
О старый добрый деревенский д.... вернулся наконец-то
Опять видать ушел на праздники куда надо))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11530
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.12.21 - 12:52
Цитата:
А мог 20
Но не получилось не фортануло
Казахская молодежь ясно дала понять
Что будет стоять до последнего
Вот и сняли его быстренько
А потом и ССср сняли как ненужный хлам
Цитата:
Да конечно так и есть кто спорит? Значит ты согласен с ними что
Немцы держали ленинград в осаде защищая свою страну?
alex_60:
и Колбин после этого руководил Казахстаном три года.
и Колбин после этого руководил Казахстаном три года.
А мог 20
Но не получилось не фортануло
Казахская молодежь ясно дала понять
Что будет стоять до последнего
Вот и сняли его быстренько
А потом и ССср сняли как ненужный хлам
Цитата:
alex_60:
ну раз россияне так считают, так и есть.
ну раз россияне так считают, так и есть.
Да конечно так и есть кто спорит? Значит ты согласен с ними что
Немцы держали ленинград в осаде защищая свою страну?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.12.21 - 12:56
Цитата:
еще раз
//В ходе декабрьских событий 1986 года были задержаны тысячи человек, около 1,7 тыс. граждан были ранены, примерно сотня - осуждены, из них двое приговорены к смертной казни, трое - были направлены в психиатрическую больницу на принудительное лечение//
да, неудачный ремонт тебя провели,
поди еще и денег заплатил.
abaika95:
Казахская молодежь ясно дала понять
Казахская молодежь ясно дала понять
еще раз
//В ходе декабрьских событий 1986 года были задержаны тысячи человек, около 1,7 тыс. граждан были ранены, примерно сотня - осуждены, из них двое приговорены к смертной казни, трое - были направлены в психиатрическую больницу на принудительное лечение//
да, неудачный ремонт тебя провели,
поди еще и денег заплатил.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11530
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.12.21 - 13:01
Цитата:
За свободу надо платить
Зато после развала совка они стали героями
Как в России те 3 парня пОпавшие под БМП в 91
Или это другое? Небесная тройка?))
alex_60:
еще раз //В ходе декабрьских событий 1986 года были задержаны тысячи человек, около 1,7 тыс. граждан были ранены,
еще раз //В ходе декабрьских событий 1986 года были задержаны тысячи человек, около 1,7 тыс. граждан были ранены,
За свободу надо платить
Зато после развала совка они стали героями
Как в России те 3 парня пОпавшие под БМП в 91
Или это другое? Небесная тройка?))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11530
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.12.21 - 13:05
Досым Сатпаев новую книгу выпустил
Восстание Казахов в 1916 году
Надо будет приобрести и телу подарить один экземпляр
Восстание Казахов в 1916 году
Надо будет приобрести и телу подарить один экземпляр
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.12.21 - 14:23
Ну что, праздники прошли, все живы?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.12.21 - 14:30
Цитата:
Ну канцлер Германии оказался продажным и теперь вроде как на полгода хочет приостановить это дело..
А заодно навесил на россиянина убийство..
alex_60:
Вторую нитку трубопровода «Северный поток-2»
Вторую нитку трубопровода «Северный поток-2»
Ну канцлер Германии оказался продажным и теперь вроде как на полгода хочет приостановить это дело..
А заодно навесил на россиянина убийство..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.12.21 - 14:36
Если немцы возьмутся за Россию, придется туго, на мерседесах то и бмв, каждый вменяемый чиновник мечтает гонять..
А за одно и наши чиновники могут попасть под раздачу..
А потому Путин скоро выступит по телевизеру...
А за одно и наши чиновники могут попасть под раздачу..
А потому Путин скоро выступит по телевизеру...
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14658
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 18.12.21 - 14:36
Цитата:
А что в этом сне не нормального? Сюжетный, красочный, необычный, запоминающийся. По некоторым снам действительно книги писать можно))).
abaika95:
и сны сразу нормальные пойдут
и сны сразу нормальные пойдут
А что в этом сне не нормального? Сюжетный, красочный, необычный, запоминающийся. По некоторым снам действительно книги писать можно))).
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 18
|Зарегистрированные пользователи: Козлов я, 111
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать