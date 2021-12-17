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≡ Почему Россия не признаёт казахстанский паспорт вакцинации, объяснила Айжан Есмагамбетова
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43093
Почему Россия не признаёт казахстанский паспорт вакцинации, объяснила Айжан Есмагамбетова
Отправлено: 17.12.21 - 15:10
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Несмотря на то, что "Спутник V" используют для вакцинации в десятках стран, Россия не признаёт ни один паспорт вакцинации, кроме своего, отметила глава Комитета санитарно-эпидемиологического контроля.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14425
Почему Россия не признаёт казахстанский паспорт вакцинации, объяснила Айжан Есмагамбетова
Отправлено: 18.12.21 - 02:13
#15
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А нефиг было вакцину в ведро помойное сливать ради липовой справки :lol:

[Исправлено: maxsaf, 18.12.2021 - 02:14]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11530
Re: Почему Россия не признаёт казахстанский паспорт вакцинации,...
Отправлено: 18.12.21 - 12:24
#16
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Цитата:
Vit:
Да вы мутные типы. На моих глазах ребёнка, студента руского мальчика при всех, унизили и выдворили на границе . Но при этом хихая ,таджики имея двойное гражданство пропустили.

Странная постановка вопроса а чем русский мальчик студент отличается от таджикского рабочего? Вроде как Россия открыто объявила все для них с постсовка соотечественники одинаково не смотря на национальность)))
Узбек,таджик,кыргыз,русский мальчик с Казахстана в одной строке
Цитата:
alex_60:
бизнес на вакцинации казахстанских студентов? еще пару куатов и принятие закона по языкам, для казахов вообще границу закроют.

Было бы отлично только вот вместе с казахами пострадают русские мальчики и ты)
Цитата:
Маркс:
Кто более матери России ценен?

Россия тебя бросит всегда сынок
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
255
Почему Россия не признаёт казахстанский паспорт вакцинации, объяснила Айжан Есмагамбетова
Отправлено: 18.12.21 - 12:26
#17
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Ответа на вопрос ПОЧЕМУ она не признаёт так и не прозвучало. Обыкновенная констатация факта. Новость отсутствует.

[Исправлено: Mr_negotive, 18.12.2021 - 12:29]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11530
Почему Россия не признаёт казахстанский паспорт вакцинации, объяснила Айжан Есмагамбетова
Отправлено: 18.12.21 - 13:09
#18
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Цитата:
Mr_negotive:
Ответа на вопрос ПОЧЕМУ она не признаёт так и не прозвучало

Вы попали на кликбейт это называется

Россия не признает паспорта вакцинации от собственного препарата потомучто потому
Потомучто политика изоляции,враги окружают,англичанка гадит,страна-крепость,священный рим и Москва третий рейх и враг у ворот
Другого ответа пока нету
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11530
Почему Россия не признаёт казахстанский паспорт вакцинации, объяснила Айжан Есмагамбетова
Отправлено: 18.12.21 - 13:46
#19
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Цитата:
Vit:
Просто мне один ваш тип сказал, наехали тут вы. Я ему в смысле наехали? Я русский тут наехал? К вам? Вася А не пошёл ты............ Й ему я сказал. Он не понял и дальше начал продолжать говорить что я понаехал. И это почти вся россия так думает.

Ну поставь себя на их место
Ты живёшь в России всю жизнь,тебе никакие плюшки от государства не положены
Иногда на нг кинут подачку 10 тысяч за то что ты Путина выбрал
А тут приезжает какой-то колхозник из Казахстана которому по проекту переселения сразу землю предлагают в Сибири,подъемные,все условия
Россиянину конечно обидно что оралманы понаехали наглые и не так обидно в отношении таджиков и узбеков те то ни на че не претендуют
Приехали торгуют,в маршрутках водителями работают и потом домой к себе уезжают

Цитата:
Добринцофф:
Они не подметают, торговать ездят.

Кстати да
Что-то не замечал массовой работы таджиков и узбеков в дворниках в Челябинске
В перемешку и русские работают и татары и узбеки
В маршрутках вот ни одного русского водителя ни разу не встречал
Большинство магазинов фруктов и овощей заняты узбеками
Все доннерные или как они там называются шавермячные тоже держат узбеки и таджики конкуренцию им составляют армяне
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