Отправлено: - 12:24

Vit:

Да вы мутные типы. На моих глазах ребёнка, студента руского мальчика при всех, унизили и выдворили на границе . Но при этом хихая ,таджики имея двойное гражданство пропустили.

alex_60:

бизнес на вакцинации казахстанских студентов? еще пару куатов и принятие закона по языкам, для казахов вообще границу закроют.

Маркс:

Кто более матери России ценен?

Цитата:Странная постановка вопроса а чем русский мальчик студент отличается от таджикского рабочего? Вроде как Россия открыто объявила все для них с постсовка соотечественники одинаково не смотря на национальность)))Узбек,таджик,кыргыз,русский мальчик с Казахстана в одной строкеЦитата:Было бы отлично только вот вместе с казахами пострадают русские мальчики и ты)Цитата:Россия тебя бросит всегда сынок