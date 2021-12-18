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≡ Без фонаря на улице опасно
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43093
Без фонаря на улице опасно
Отправлено: 18.12.21 - 00:59
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Пешеходный переход возле детского сада № 27 по ул. Мирошниченко в Костанае не освещается, фонарь над ним не работает. Еще 10 ноября обращалась в службу iКomek, через неделю перезвонили, сказали, что проблему решили, но фонарь так и не работает. Каждое утро дети переходят дорогу в темноте, вечером тоже. И никто ничего не предпринимает.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11805
Re: Без фонаря на улице опасно
Отправлено: 18.12.21 - 00:59
#1
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- Мы сообщили подрядной организации ТОО «ЭПК-форфайт» о том, что, согласно срокам гарантийных обязательств, они должны починить освещение до 30 декабря текущего года. /quote]
Имеющие несчастье там в темноте проживать и водить в чудом не украденный детсад детей наверное должны сказать спасибо что пообещали ТЕКУЩЕГО ГОДА!

Попробуйте обратиться к премьер-министру, президенту и в прокуратуру, только не в местную пародию.

Попросите. чтоб господина чинушу пересадили с дорогостоящей японской жоповозки на иностранный авто марки Запорожец, и до 30 декабря обязали на нем кататься с надписью "я чиновник, если не работает - обращайтесь"
:lol:

Каждый третий день данного чинушу обязать ездить, прости господи, на останках общественного транспорта Костаная по маршрутам с самыми чудеснейшими интервалами в 40 минут и более.

Я не в коем случае не за жестокое обращение с работниками окимата,
Я им добра всячески желаю народного человеческоо. которое люди им выразить смогут прямо в переполненном автобусе.

Может быть даже этот экземпляр книгу напишет по воспоминаниям: "Как я ездил в обычном автобусе". Бесселлер будет! Среди номенклатуры. Ну если он конечно писателей наймёт и свои переживания от встречи с автобусом и улицами этого города им изложит. :lol:
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
580
Re: Без фонаря на улице опасно
Отправлено: 18.12.21 - 09:58
#2
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Цитата:
Серый волк:
Попробуйте обратиться к премьер-министру


Что же ты за нас переживаешь? Ты за свою Роиисю переживай!
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
173
Re: Без фонаря на улице опасно
Отправлено: 18.12.21 - 11:15
#3
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Цитата:
Серый волк:
Попросите. чтоб

жаль не исполнят просьбу, а ведь как круто было бы...
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
173
Без фонаря на улице опасно
Отправлено: 18.12.21 - 11:18
#4
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кстати, в тему фонарей, на перекрестке Дулатова - Амангельды тоже было плохо с освещением, но недавно утром была сбита женщина, и на следующее утро фонари горели как положено. Видимо политика такая, что пока гром не грянет... не дай, конечно, бог...

[Исправлено: lavprof, 18.12.2021 - 11:20]
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