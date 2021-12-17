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≡ Почему Россия не признаёт казахстанский паспорт вакцинации, объяснила Айжан Есмагамбетова
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43092
Почему Россия не признаёт казахстанский паспорт вакцинации, объяснила Айжан Есмагамбетова
Отправлено: 17.12.21 - 15:10
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Несмотря на то, что "Спутник V" используют для вакцинации в десятках стран, Россия не признаёт ни один паспорт вакцинации, кроме своего, отметила глава Комитета санитарно-эпидемиологического контроля.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14425
Почему Россия не признаёт казахстанский паспорт вакцинации, объяснила Айжан Есмагамбетова
Отправлено: 18.12.21 - 02:13
#15
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А нефиг было вакцину в ведро помойное сливать ради липовой справки :lol:

[Исправлено: maxsaf, 18.12.2021 - 02:14]
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