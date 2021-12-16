Отправлено: - 01:30

Алиса: 1000% согласна

[Исправлено: Серый волк, 17.12.2021 - 22:44]

Цитата: KOS77: это была дурость людская подогретая извне, что тогда, что сейчас,Цитата:По непроверенным слухам во время весеннего обострения у ономастов будет большой позыв замахнуться на трех непьющих...То есть на монумент первоцелинникам!Но так как у мееееестных чинушек не особенно горит разоряться на тонны бронзы, то они предложат по сходной традиции заменить табличку, что мол это теперь не памятник первоцелинникам, а тем самым с арматурой.На что ономастические граждане, обуянные весенними позывами не согласятся, и потребуют оторвать всякие принадлежности сеятелей и прилепить им к рукам арматуру!Ну и головы спилить, с целью заменить их при случае в их светлом будущем на более подходящие головы бегущих с арматурой.Ежли им предложат в качестве альтернативы переименовать и поменять таблички на Пушкина с Толстовым и Гоголя с Чеховым... не соглашайтесь.Только памятник!Пора уже отбивать иностранных туристов от экзотических туров к африканским дикарям!Пусть едут сюда за экзотикой!