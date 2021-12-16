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≡ «Желтоксан, Жанаозен! Не забудем, не простим!» Около сотни человек пришли на митинг в Алматы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43092
«Желтоксан, Жанаозен! Не забудем, не простим!» Около сотни человек пришли на митинг в Алматы
Отправлено: 16.12.21 - 14:23
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После полудня по местному времени в Алматы около сотни человек во главе с активистом Жанболатом Мамаем, лидером инициативной группы по созданию Демократической партии, пришли к памятнику жертвам Декабрьских событий 1986 года
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11805
«Желтоксан, Жанаозен! Не забудем, не простим!» Около сотни человек пришли на митинг в Алматы
Отправлено: 18.12.21 - 01:30
#30
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Цитата: KOS77: это была дурость людская подогретая извне, что тогда, что сейчас,
Цитата:
Алиса: 1000% согласна


По непроверенным слухам во время весеннего обострения у ономастов будет большой позыв замахнуться на трех непьющих...
То есть на монумент первоцелинникам! :-)
Но так как у мееееестных чинушек не особенно горит разоряться на тонны бронзы, то они предложат по сходной традиции заменить табличку, что мол это теперь не памятник первоцелинникам, а тем самым с арматурой. :-)

На что ономастические граждане, обуянные весенними позывами не согласятся, и потребуют оторвать всякие принадлежности сеятелей и прилепить им к рукам арматуру! :-)

Ну и головы спилить, с целью заменить их при случае в их светлом будущем на более подходящие головы бегущих с арматурой. :-)

Ежли им предложат в качестве альтернативы переименовать и поменять таблички на Пушкина с Толстовым и Гоголя с Чеховым... не соглашайтесь.
Только памятник! :-)

Пора уже отбивать иностранных туристов от экзотических туров к африканским дикарям! :lol:
Пусть едут сюда за экзотикой! :lol:


[Исправлено: Серый волк, 17.12.2021 - 22:44]
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