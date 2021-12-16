«Желтоксан, Жанаозен! Не забудем, не простим!» Около сотни человек пришли на митинг в Алматы
Отправлено: 16.12.21 - 14:23
После полудня по местному времени в Алматы около сотни человек во главе с активистом Жанболатом Мамаем, лидером инициативной группы по созданию Демократической партии, пришли к памятнику жертвам Декабрьских событий 1986 года Читать новость
Вот что пишет о тех событиях Нурсултан Абишевич Назарбаев в своей книге «Без правых и левых»: «У каждого человека бывают в жизни моменты, когда он внезапно оказывается перед проблемой серьезного выбора. …Когда собравшийся на площади народ устремился в город, я понял, что стою перед таким выбором: или я должен решиться на поступок, или спокойно вернуться в здание ЦК. Второе представилось мне непростительной изменой людям – они были правы! Я пошел с ними в голове колонны». Цитата:
YESNO: Если это настоящая запись, что то пьяных и арматуры не видно.
зачем писать о том чего не видел. я был там с друзьями в те дни, и никогда об этом не забуду. сразу скажу как очевидец всех этих дней - про алкашей и наркоманов это полные сказки чтобы очернить участников тех событий. не скрою были перегибы в эти дни с обоих сторон, но во первых НАН никогда не был во главе участников тех событий (говорят что документы были уничтожены, за это не могу точно сказать, но наверняка кто-то что-то сохранил), во вторых как уже выше написал про наркоманов и алкашей это сказки (и тут не исключаю что несколько людей из тысяч могли быть такими, как и в любые мероприятия где участвуют тысячи людей), в третьих если бы ты увидел как избивают людей (в том числе огромное количество молодых девушек, а также пожилых) сапёрками и дубинками и ты был бы там, то наверняка поменял своё мнение которое взял из слухов. придёт время и правда будет полностью опубликована, надеюсь без политических игр. но прошу только об одном, не нужно очернять ту молодёжь которая вышла на площадь, многие просто не знают как это было. и я согласен с теми кто считает эти дни днями скорби, а не днями очередной попойки
во первых давай правильно определимся, это не бунт который бывает в тюрьмах, а выход людей для того чтобы высказать своё мнение. и много простых людей так и делали, возможно были и засланные казачки, я лично не могу сказать за всех. что бы было если не было Желтоксана? скорее всего продолжали бы жить прежней жизнью, но рано или поздно всё равно это произошло бы. по национальностям: я жил в общежитии которое было совсем рядом с площадью, и среди нас было немало и русских ребят, которые ходили также как и мы на площадь. вот это твоё высказывание ещё раз говорит о том что что все свои знания ты берешь из слухов и страшилок. не хочу больше полемики, просто надо отнестись к этим событиям не так предвзято и без политики. на этом извини, но свои воспоминания заканчиваю, иначе налетят сейчас "обозреватели" которые напишут что всё было не так, и ты полностью прав и т.д. в комментах пишу очень редко, только когда вот такие моменты когда неправда зашкаливает
Те тоже хороши, подавили бунт, танками, бтрами, да хоть чем, но подавили же.. Зачем надо было идти на поводу у этих хорошо обученных людей подставляться? Пересажали бы всех на пожизненно, и крен с ними..
MEN: я жил в общежитии которое было совсем рядом с площадью, и среди нас было немало и русских ребят, которые ходили также как и мы на площадь. вот это твоё высказывание ещё раз говорит о том что что все свои знания ты берешь из слухов и страшилок.
Ну так расскажи хотя бы про себя. Ты по какой причине туда пошел? Кто тебя позвал, что говорили, что стало с теми, кто был рядом с тобой и все такое. Это не полемика, а так, взгляд очевидца
По моему мнению, это была дурость людская подогретая извне, что тогда, что сейчас, такие же малограмотные пишут заявления на кредитную амнистию, или многодетные матери атакуют акиматы и т. п. Вот и весь героизм тех событий. К сожалению, благодаря людской глупости и подогревам извне, всем желающим удаётся "разваливать" страны и по сей день. Яркий пример Киргизия - каждые 3-5 лет революция...
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