Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями-8°C
  • 761 мм рт.ст.
  • 96% влажность
  • ЮЗ, 3.58 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Желтоксан, Жанаозен! Не забудем, не простим!» Около сотни человек пришли на митинг в Алматы
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43091
«Желтоксан, Жанаозен! Не забудем, не простим!» Около сотни человек пришли на митинг в Алматы
Отправлено: 16.12.21 - 14:23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После полудня по местному времени в Алматы около сотни человек во главе с активистом Жанболатом Мамаем, лидером инициативной группы по созданию Демократической партии, пришли к памятнику жертвам Декабрьских событий 1986 года
Читать новость

Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
132
«Желтоксан, Жанаозен! Не забудем, не простим!» Около сотни человек пришли на митинг в Алматы
Отправлено: 16.12.21 - 20:54
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


Если это настоящая запись, что то пьяных и арматуры не видно.
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
729
«Желтоксан, Жанаозен! Не забудем, не простим!» Около сотни человек пришли на митинг в Алматы
Отправлено: 16.12.21 - 21:00
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На морозе водка быстро выветривается.
По слухам, подвозили. Но и толпа большая была.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14767
«Желтоксан, Жанаозен! Не забудем, не простим!» Около сотни человек пришли на митинг в Алматы
Отправлено: 16.12.21 - 21:21
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
YESNO:
Если это настоящая запись, что то пьяных и арматуры не видно.


студентов тоже.
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
132
Re: «Желтоксан, Жанаозен! Не забудем, не простим!» Около сотни...
Отправлено: 16.12.21 - 21:29
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
serg kost:
По слухам, подвозили. Но и толпа большая была.

Это в газете писали так что ли. А где КГБ, чекисты как так то получилось.

Декабрьские события
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
132
«Желтоксан, Жанаозен! Не забудем, не простим!» Около сотни человек пришли на митинг в Алматы
Отправлено: 16.12.21 - 21:46
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
студентов тоже

Точно, я не вижу людей с тубусами
Профайл
Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
493
«Желтоксан, Жанаозен! Не забудем, не простим!» Около сотни человек пришли на митинг в Алматы
Отправлено: 16.12.21 - 22:05
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот что пишет о тех событиях Нурсултан Абишевич Назарбаев в своей книге «Без правых и левых»: «У каждого человека бывают в жизни моменты, когда он внезапно оказывается перед проблемой серьезного выбора. …Когда собравшийся на площади народ устремился в город, я понял, что стою перед таким выбором: или я должен решиться на поступок, или спокойно вернуться в здание ЦК. Второе представилось мне непростительной изменой людям – они были правы! Я пошел с ними в голове колонны».
Цитата:
YESNO:
Если это настоящая запись, что то пьяных и арматуры не видно.

Но да что-то на записи его тоже не видно...
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
729
«Желтоксан, Жанаозен! Не забудем, не простим!» Около сотни человек пришли на митинг в Алматы
Отправлено: 16.12.21 - 22:06
#21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я видел их без тубусов в Экибастузе. Студентов. Бывших.
Профайл
M
* MEN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.01.07
Сообщений:
65
Re: «Желтоксан, Жанаозен! Не забудем, не простим!» Около сотни...
Отправлено: 17.12.21 - 21:26
#22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
86 год пьяные наркоманы с арматурой

зачем писать о том чего не видел. я был там с друзьями в те дни, и никогда об этом не забуду. сразу скажу как очевидец всех этих дней - про алкашей и наркоманов это полные сказки чтобы очернить участников тех событий. не скрою были перегибы в эти дни с обоих сторон, но во первых НАН никогда не был во главе участников тех событий (говорят что документы были уничтожены, за это не могу точно сказать, но наверняка кто-то что-то сохранил), во вторых как уже выше написал про наркоманов и алкашей это сказки (и тут не исключаю что несколько людей из тысяч могли быть такими, как и в любые мероприятия где участвуют тысячи людей), в третьих если бы ты увидел как избивают людей (в том числе огромное количество молодых девушек, а также пожилых) сапёрками и дубинками и ты был бы там, то наверняка поменял своё мнение которое взял из слухов. придёт время и правда будет полностью опубликована, надеюсь без политических игр. но прошу только об одном, не нужно очернять ту молодёжь которая вышла на площадь, многие просто не знают как это было.
и я согласен с теми кто считает эти дни днями скорби, а не днями очередной попойки
Профайл
K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
850
«Желтоксан, Жанаозен! Не забудем, не простим!» Около сотни человек пришли на митинг в Алматы
Отправлено: 17.12.21 - 21:44
#23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MEN:
я был там с друзьями в те дни, и никогда об этом не забуду. сразу скажу как очевидец всех этих дней - про алкашей и наркоманов это полные сказки чтобы очернить участников тех событий

Лишь один вопрос, как участнику или очевидцу событий: насколько этот бунт был необходим и чтобы было не будь его? Про то почему участники были одной национальности я уж и не спрашиваю...
Профайл
M
* MEN
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.01.07
Сообщений:
65
Re: «Желтоксан, Жанаозен! Не забудем, не простим!» Около сотни...
Отправлено: 17.12.21 - 22:18
#24
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KOS77:
были одной национальности

во первых давай правильно определимся, это не бунт который бывает в тюрьмах, а выход людей для того чтобы высказать своё мнение. и много простых людей так и делали, возможно были и засланные казачки, я лично не могу сказать за всех. что бы было если не было Желтоксана? скорее всего продолжали бы жить прежней жизнью, но рано или поздно всё равно это произошло бы.
по национальностям: я жил в общежитии которое было совсем рядом с площадью, и среди нас было немало и русских ребят, которые ходили также как и мы на площадь. вот это твоё высказывание ещё раз говорит о том что что все свои знания ты берешь из слухов и страшилок. не хочу больше полемики, просто надо отнестись к этим событиям не так предвзято и без политики. на этом извини, но свои воспоминания заканчиваю, иначе налетят сейчас "обозреватели" которые напишут что всё было не так, и ты полностью прав и т.д. в комментах пишу очень редко, только когда вот такие моменты когда неправда зашкаливает
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6926
«Желтоксан, Жанаозен! Не забудем, не простим!» Около сотни человек пришли на митинг в Алматы
Отправлено: 17.12.21 - 22:29
#25
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все таки, если бы был Колбин...
И все таки, какого они там вышли в 1986м?
Они же не просто так вышли, они поставили у власти того, кто хотел этого, чтоб они поставили..
Никогда не понимал их..
Зачем?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6926
«Желтоксан, Жанаозен! Не забудем, не простим!» Около сотни человек пришли на митинг в Алматы
Отправлено: 17.12.21 - 22:33
#26
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Те тоже хороши, подавили бунт, танками, бтрами, да хоть чем, но подавили же..
Зачем надо было идти на поводу у этих хорошо обученных людей подставляться?
Пересажали бы всех на пожизненно, и крен с ними..
Профайл
d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
266
«Желтоксан, Жанаозен! Не забудем, не простим!» Около сотни человек пришли на митинг в Алматы
Отправлено: 17.12.21 - 22:37
#27
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MEN:
я жил в общежитии которое было совсем рядом с площадью, и среди нас было немало и русских ребят, которые ходили также как и мы на площадь. вот это твоё высказывание ещё раз говорит о том что что все свои знания ты берешь из слухов и страшилок.

Ну так расскажи хотя бы про себя. Ты по какой причине туда пошел? Кто тебя позвал, что говорили, что стало с теми, кто был рядом с тобой и все такое. Это не полемика, а так, взгляд очевидца
Профайл
K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
850
«Желтоксан, Жанаозен! Не забудем, не простим!» Около сотни человек пришли на митинг в Алматы
Отправлено: 17.12.21 - 23:17
#28
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MEN:

По моему мнению, это была дурость людская подогретая извне, что тогда, что сейчас, такие же малограмотные пишут заявления на кредитную амнистию, или многодетные матери атакуют акиматы и т. п. Вот и весь героизм тех событий. К сожалению, благодаря людской глупости и подогревам извне, всем желающим удаётся "разваливать" страны и по сей день. Яркий пример Киргизия - каждые 3-5 лет революция...

[Исправлено: KOS77, 17.12.2021 - 22:26]
Профайл
Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4696
«Желтоксан, Жанаозен! Не забудем, не простим!» Около сотни человек пришли на митинг в Алматы
Отправлено: 17.12.21 - 23:43
#29
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KOS77:
это была дурость людская подогретая извне, что тогда, что сейчас,

1000% согласна
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS