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≡ За 30 лет мы не смогли покрасить то, что наши деды построили
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43091
За 30 лет мы не смогли покрасить то, что наши деды построили
Отправлено: 16.12.21 - 12:05
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Внимание: данная статья не восхваляет один режим перед другим, это просто констатация фактов и мнение автора. Сегодня мы отмечаем 30 лет, от даты когда Казахская Советская Социалистическая Республика стала Независимой Республикой Казахстан. Не буду писать за всю страну, опишу то, что я видел своими глазами в городе где родился и проживаю.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4966
Re: За 30 лет мы не смогли покрасить то, что наши деды построили
Отправлено: 16.12.21 - 12:05
#1
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Не так давно, встречал я подругу на вокзале, так сошедшие пассажиры поезда не захотели садиться на маршрутный автобус и все вызвали такси и уехали с вокзала на легковых авто. А автобус как пришел пустой, так и свалил тоже пустой. По этой причине в Рудном отменили 13 и 14 маршруты, а остальные стали реже ходить, потому что желающих ездить на этих старых отживший свой век у себя в Германии автобусах , поубавилось. Даже студенты и школьники ездят на такси, мамаши утром детишек везут на такси. На приложении индрайвере, лента пестрит заявками прокатиться с ветерком. Соседи мои, работавшие на предприятиях, стали таксистами. Регулярные плакания что совсем худо и денег не хватает, загубили страну и прочие стоны на фоне одних крутых иномарок на дороге и возле ресторанов, говорят об обратном. Хотя, если признаться лично мне, жить стало весело, но трудно...
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7979
Re: За 30 лет мы не смогли покрасить то, что наши деды построили
Отправлено: 16.12.21 - 13:28
#2
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Цитата:
то я родился на 100-летие Кустаная, за что мне вручили медаль)

И я такой же... давай медалями хвастаться?
Вот моя. В детстве хотел просверлить отверстие ручным коловоротом... не получилось.


Цитата:
а вместо недостроя новой секции СХИ теперь поликлиника №4.

Не так. Должны были мединститут построить, не вышло.
Мы на том месте всё детство лазили, там такое поле было, где мы весной проваливались по уши в снег, набирали полные сапоги воды, сушились в подъезде на батарее... но все равно получали 3,14...лей. )
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7979
Re: За 30 лет мы не смогли покрасить то, что наши деды построили
Отправлено: 16.12.21 - 13:40
#3
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Цитата:
Покорителей целины подвинули и на площади Шири Чин Моя

Вообще-то это Комсомольская площадь, а название какого-то широко известного в узких кругах персонажа дали уже в конце 90-х.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4462
За 30 лет мы не смогли покрасить то, что наши деды построили
Отправлено: 16.12.21 - 15:00
#4
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вместо аквапарка «Софии» стояла готовая коробка 10 этажки на 5 подъездов которую https://d.radikal.ru/d27/2112/d2/dedd5a0ae8fb.jpg

[Исправлено: Гога, 16.12.2021 - 12:08]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4462
За 30 лет мы не смогли покрасить то, что наши деды построили
Отправлено: 16.12.21 - 15:04
#5
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1000
Re: За 30 лет мы не смогли покрасить то, что наши деды построили
Отправлено: 17.12.21 - 03:00
#6
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Немного сумбурно, но по сути правильно.Я как-то маме показал снимок со спутника, что осталось на КЖБИ от её родного силикатного, она там 25 лет отработала. Она заплакала...
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
579
За 30 лет мы не смогли покрасить то, что наши деды построили
Отправлено: 17.12.21 - 18:24
#7
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Я как-то маме показал снимок со спутника, что осталось на КЖБИ от её родного силикатного, она там 25 лет отработала. Она заплакала...


Не плакать надо было а радоваться! Пушонка с её силикатного по всему КЖБИ разлеталось.Люди до сих пор вспоминают с ужасом что происходило в те времена. На Ворошилова 9 на балконе бельё сушить было не возможно. Бельё с синими пятнами от пушонки носили в горисполком и кидали в приёмной первого секретаря А про ароматы вообще молчу.

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 17.12.2021 - 18:25]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14767
За 30 лет мы не смогли покрасить то, что наши деды построили
Отправлено: 17.12.21 - 18:33
#8
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
в горисполком и кидали в приёмной первого секретаря А


видать камаз хорошо врезался в домик.
в горисполкоме первых секретарей не было.был председатель.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
11803
За 30 лет мы не смогли покрасить то, что наши деды построили
Отправлено: 17.12.21 - 22:47
#9
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Нурлыкунша Ономастовна, прежде более известная как вэчекушка, смело из горла отхлебнула Боярышника и понеслась неистово воевать в местный форум!
Пушонка, люди, кони, ворошиловы, секретари горисполкомов, всё смешалось в дивном облаке! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

Если что там на Ворошилова родственники моей бабушки через седьмое колено получили двухкомнатную квартиру, в тех домах на Ворошилова, что сразу за 55 магазином торцом на Ворошилова выходили своими радостного цвета новыми балконами. Мы туда ездили несколько раз в гости и бегали детьми по дворам новёхоньких свежих пятиэтажек, построенных из качественного силикатного кирпича, как и почти весь город, и не один город, благодаря этому КЖБИ строился.

Новую просторную квартиру они получить были очень рады.
Деревья и кусты во дворах помню, зелёные. Бесились, валялись. Пушёнки нурлыкунской почему-то не видели, ни на листьях, ни на земле, как и самих нурлыкунов не видели.

Но приезжим нурлыкунам это не важно.
Это чужой для них город. Вражеский. И всё что в нем построено вредное, враждебное, из вредной Пушонки нуно снести как Аркалык. :lol: :lol:

[Исправлено: Серый волк, 17.12.2021 - 20:04]
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1000
За 30 лет мы не смогли покрасить то, что наши деды построили
Отправлено: 17.12.21 - 23:30
#10
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