Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями-8°C
  • 761 мм рт.ст.
  • 96% влажность
  • ЮЗ, 3.58 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 436 из 436«1...434435436
Ответить Новый топик
Куратор темы: drakon
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14424
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.12.21 - 22:42
#6526
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут туалет построили для туристов в Туркестане, но что-то пошло не так))

https://i.ibb.co/1bTVd8k/61b9827c00476707058731.jpg
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23602
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.12.21 - 22:53
#6527
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
для туристов в Туркестане,

Жду, когда в КОстанае - построят.


Потом - поеду, потуристирую... :lol: ;-)
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23602
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.12.21 - 22:26
#6528
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, был в ЦРБ, в городе.

Никто уже не болеет?
Все скорые на месте.
В гараже... :lol: ;-)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6926
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.12.21 - 22:44
#6529
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Все скорые на месте. В гараже

Может их там больше на много
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23602
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 17.12.21 - 22:47
#6530
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Может их там больше на много

Четыре бокса.Сколько заходит в
один не знаю... :lol: ;-)
Профайл
Страница 436 из 436«1...434435436
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 10
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS