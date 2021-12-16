Отправлено: - 21:26

alex_60:

86 год пьяные наркоманы с арматурой

Цитата:зачем писать о том чего не видел. я был там с друзьями в те дни, и никогда об этом не забуду. сразу скажу как очевидец всех этих дней - про алкашей и наркоманов это полные сказки чтобы очернить участников тех событий. не скрою были перегибы в эти дни с обоих сторон, но во первых НАН никогда не был во главе участников тех событий (говорят что документы были уничтожены, за это не могу точно сказать, но наверняка кто-то что-то сохранил), во вторых как уже выше написал про наркоманов и алкашей это сказки (и тут не исключаю что несколько людей из тысяч могли быть такими, как и в любые мероприятия где участвуют тысячи людей), в третьих если бы ты увидел как избивают людей (в том числе огромное количество молодых девушек, а также пожилых) сапёрками и дубинками и ты был бы там, то наверняка поменял своё мнение которое взял из слухов. придёт время и правда будет полностью опубликована, надеюсь без политических игр. но прошу только об одном, не нужно очернять ту молодёжь которая вышла на площадь, многие просто не знают как это было.и я согласен с теми кто считает эти дни днями скорби, а не днями очередной попойки