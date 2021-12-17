Отправлено: - 12:37

Vit:

Именно ваше поколение развалило СССР и вы нас привели к тому что сегодня мы имеем.

[Исправлено: alex_60, 17.12.2021 - 12:40]

Цитата:иди родителям своим скажи. да понапористей,им будет приятно это услышать.