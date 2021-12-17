Прогноз на 5 дней
пасмурно-7°C
  • 761 мм рт.ст.
  • 95% влажность
  • ЮЗ, 3.73 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Почему Россия не признаёт казахстанский паспорт вакцинации, объяснила Айжан Есмагамбетова
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43090
Почему Россия не признаёт казахстанский паспорт вакцинации, объяснила Айжан Есмагамбетова
Отправлено: 17.12.21 - 15:10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несмотря на то, что "Спутник V" используют для вакцинации в десятках стран, Россия не признаёт ни один паспорт вакцинации, кроме своего, отметила глава Комитета санитарно-эпидемиологического контроля.
Читать новость

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10768
Re: Почему Россия не признаёт казахстанский паспорт вакцинации,...
Отправлено: 17.12.21 - 15:10
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Российская Федерация не признаёт ни один паспорт вакцинации, Казахстан не исключение. Это общий подход.

Да вы мутные типы. На моих глазах ребёнка, студента руского мальчика при всех, унизили и выдворили на границе . Но при этом хихая ,таджики имея двойное гражданство пропустили.
Профайл
О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
202
Re: Почему Россия не признаёт казахстанский паспорт вакцинации,...
Отправлено: 17.12.21 - 15:18
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это тупизм и издевательство над людьми,политика обнуленуша.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10768
Почему Россия не признаёт казахстанский паспорт вакцинации, объяснила Айжан Есмагамбетова
Отправлено: 17.12.21 - 15:54
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Богом клянусь что не вру. Я говорю можно я ребёнка возьму на новый год в Москву. ! Мы погуляем. Она нет. Незя. Запрещено я ей и так и сяк . Она нет. Вышел из паспортного. И стою- смотрю. Пять таджиков могут легко и проходят . А мой родной сынок Не может. Как так? Россия вы че? Почему ему нужно какие доки от больницы или что в РФ дедушка. ? Почему он просто не может с папой поехать на новогднию ёлку. ?
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1764
Re: Почему Россия не признаёт казахстанский паспорт вакцинации,...
Отправлено: 17.12.21 - 16:39
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Пять таджиков могут легко и проходят . А мой родной сынок Не может. Как так?

Элементарно, Ватсон! Пять таджиков за один час подметут 500 кв. м. А твой родной сынок - 0 кв. м. Кто более матери России ценен?
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14767
Почему Россия не признаёт казахстанский паспорт вакцинации, объяснила Айжан Есмагамбетова
Отправлено: 17.12.21 - 16:52
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кз российский тоже не признает.
Профайл
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
196
Re: Почему Россия не признаёт казахстанский паспорт вакцинации,...
Отправлено: 17.12.21 - 17:12
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это не борьба с короной, это бизнес. Для российских чиновников-главное на этой волне наколотить бобосов. Поэтому наши люди, в частности студенты, обучающиеся в российских вузах, вакцинированных Спутником на территории РК не признаются как привитые. Идиотизм алчных, тупых и бездарных правителей. Этих студентов обязывают прививаться только в РФ.
Профайл
d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
265
Почему Россия не признаёт казахстанский паспорт вакцинации, объяснила Айжан Есмагамбетова
Отправлено: 17.12.21 - 17:59
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Россия вы че? Почему ему нужно какие доки от больницы или что в РФ дедушка. ? Почему он просто не может с папой поехать на новогднию ёлку. ?


Такое впечатление, что ты вчера родился. Почитать в инете, каков сейчас порядок въезда, кому разрешено и что надо предоставить, видать не судьба. А упомянутые таджики видать уже паспорта РФ имеют, как их можно не пустить. Я, когда к вам летел не так давно, изучил все ваши требования и собрал все бумажки, и проблем не было со въездом
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8366
Re: Почему Россия не признаёт казахстанский паспорт вакцинации,...
Отправлено: 17.12.21 - 18:21
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Элементарно, Ватсон! Пять таджиков за один час подметут 500 кв. м.

Они не подметают, торговать ездят.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14767
Почему Россия не признаёт казахстанский паспорт вакцинации, объяснила Айжан Есмагамбетова
Отправлено: 17.12.21 - 18:23
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
рихард:

вы серьезно?
бизнес на вакцинации казахстанских студентов?
еще пару куатов и принятие закона по языкам, для казахов вообще границу закроют.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10768
Почему Россия не признаёт казахстанский паспорт вакцинации, объяснила Айжан Есмагамбетова
Отправлено: 17.12.21 - 18:34
#10
Комментарий удален модератором.
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
579
Re: Почему Россия не признаёт казахстанский паспорт вакцинации,...
Отправлено: 17.12.21 - 18:35
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
для казахов вообще границу закроют.


Ну и флаг вам в руки!
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10768
Почему Россия не признаёт казахстанский паспорт вакцинации, объяснила Айжан Есмагамбетова
Отправлено: 17.12.21 - 18:41
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dvb:

Нет не вчера. Почему щас это вытащил? Просто мне один ваш тип сказал, наехали тут вы. Я ему в смысле наехали? Я русский тут наехал? К вам? Вася А не пошёл ты............ Й ему я сказал. Он не понял и дальше начал продолжать говорить что я понаехал. И это почти вся россия так думает.
Профайл
K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
849
Re: Почему Россия не признаёт казахстанский паспорт вакцинации,...
Отправлено: 17.12.21 - 20:55
#13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Вышел из паспортного. И стою- смотрю. Пять таджиков могут легко и проходят .

Для меня также было шоком, когда "целый пазик" бывших граждан точикистона, из которых только один владел русским языком и собственно был старшим у них, свободно получили гражданство РФ, в отличие от соотечественников владеющих языком, и высшим образованием. А по поводу паспортов вакцинации, давно было сказано, как 90% своего населения привьется, так и рассмотрят этот вопрос. По факту ни в России, ни в Казахстане даже 60% не привито, но тем не менее Россияне не ограничивают въезд-выезд своим гражданам, в отличие от наших...
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 27, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 26
Зарегистрированные пользователи: Серый волк

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS