Отправлено: - 20:01

Добринцофф: Сейчас в каждой семье ,есть хотя бы один авто, у многих по 2 ,я имею вв

[Исправлено: Серый волк, 17.12.2021 - 17:20]

Цитата:Смотреть хабар с нурлыкунами очень вредно для неокрепших умов.Там потихоньку втюхивают единственное, что можно выдать за достижение кроме картинок сатаниских фасадов нурсултана аля как Северная Корея.Одно только отличие есть таки!Автомобялямана стала доступна!!!Вай вай ура.И параллельно пропихивают: "в каждий семья".При этом пациенты телевизора имеющие автомобиль сразу должны ощущать сычастие, что они как бы имеют и как бы средний кляссПациенты телевизора настолько отуплены этим прибором, что снять лапшу самостоятельно уже давно не в состоянии.Если просто посчитать, что агломерация Кустанай вместе с типа город Затобыловка + кусок районов приезжающий регулярно это 150 000 тыс семей.Если по одному авто, то поставить этот металлолом в городе нужно 150-200 гектаров земли. Учитывая площадь автомобиля так чтоб у него открывались дверцы и можно было хоть как-то выехать с этого кладбища автомобилей.150-200 гектаров - это квадратик занимающий весь центр города.От Набережной до вокзала, и от лога до Базара. (при условии что там только автомобили, все здания как в Аркалыке, чисто руины и уже пустыри).Это только поставить. И ЭТО НЕ СЧИТАЯ ГРУЗОВИКОВ И ВСЯКИХ ДОСТАВЩИКОВ.Чтоб этот металлолом мог передвигаться нужно ещё построить дороги в 3-4-5 полос в каждую сторону. Которые соответственно съедят место под стояну этого металлоломаВ большинстве мест, давно это смогли посчитать, и развивают общественный транспорт.Это экономит место в городах и весьма способствует экологии.А жители развитых городов севера Европы все больше имеют по два велосипеда в семье, а не авто. В том числе и потому, что считают заботу об экологии своим долгом.Но дикари этого понять не смогут.Примерно как дикарь начала феодального уровня не сможет понять почему немцы и датчане построили десятки тысяч км велодорожек