Отправлено: - 18:21

alex_60:

за 3о лет даже ни одной бани ни построили. зато разрушили много.

Цитата:Ладно Серый Волк за тридевять земель находится и утверждал, что книжных магазинов в Костанае не осталось. Отмечали книжных магазинов минимуим 5 в районе центра.В части касающейся бань, видать в ванне моешься, не владеешь информацией. Частных небольших сейчас очень много, из более менее покрупнее только недалеко от меня где проживаю два новых ввели в эксплуатацию за последние несколько лет - Рахат по Абая и по Гашека рядом с ЦОН.Из тех когда еще студентом в прошлом веке посещал, которые были для массового пользования, частных не было. До настоящего времени работают Ленинградская так в народе говорят, по Гагарина (ныне Назарбаева), по Дощанова городская и Самал. На ЖД вокзале баня была, не работает.