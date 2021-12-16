В 1980-е все города и поселки Кустанайской области были в строительных кранах. Преображался, застраивался домами повышенной этажности Кустанай. Объекты жилья и соцкультбыта строились в основном по новым современным типовым проектам, в том числе серии 85, 86 - из кирпича, серии 125 - в панельном исполнении. Читать статью
В окружении Брежнева пронеслись слухи, что строптивый кустанайский лидер злоупотребляет расположением генсека. Тот уехал в Чехословакию и оттуда, вне телефонной досягаемости, сдал бывшего своего соратника.
alex_60: за 3о лет даже ни одной бани ни построили. зато разрушили много.
Ладно Серый Волк за тридевять земель находится и утверждал, что книжных магазинов в Костанае не осталось. Отмечали книжных магазинов минимуим 5 в районе центра.
В части касающейся бань, видать в ванне моешься, не владеешь информацией. Частных небольших сейчас очень много, из более менее покрупнее только недалеко от меня где проживаю два новых ввели в эксплуатацию за последние несколько лет - Рахат по Абая и по Гашека рядом с ЦОН.
Из тех когда еще студентом в прошлом веке посещал, которые были для массового пользования, частных не было. До настоящего времени работают Ленинградская так в народе говорят, по Гагарина (ныне Назарбаева), по Дощанова городская и Самал. На ЖД вокзале баня была, не работает.
Есть без сервиса, есть с сервисом, смотря какие цели.
Цитата:
Kairat stayer: До настоящего времени работают Ленинградская так в народе говорят, по Гагарина (ныне Назарбаева), по Дощанова городская и Самал. На ЖД вокзале баня была, не работает.
В крупных раньше были очереди, приобретал билет, подходишь спрашиваешь кто крайний или кто последний? Говорят условно номер 1025, а у защедшего 1130, ну и ждать нужно было минут 30-50. Сейчас практически очередей нет.
А. М. Бородин заявил ему: «Если вы прилетели за хлебом, то можете снова заводить моторы! Требуемых дополнительно миллионов пудов не дам, потому что это подорвет кормовую базу животноводства! А во-вторых, сколько же можно делать казахстанский миллиард за счет кустанайцев?» По словам самого Андрея Михайловича, высокий гость уламывал нашего первого, обещая вторую Золотую Звезду. «Я не за звезды работаю, страну кормить надо и не только хлебом, но и молоком, и маслом, и мясом!» - гремело в ответ.
Хоть одну фамилию за прошедшие 30 лет назовите, кто также бы ответил (делал)! Кто так "болел" за город/область? Никто! Ни один! Зато псевдопатритов за этот период период вылезло ...рова туча. И медали и грамоты непонятно за что и херои .... Все что ни делали - все в карманы шло... А город/область в упадке...во всех отношениях.
Вот ты даёш, ты уже точно как Серый Волк стал. Ты же помоложе его, ладно, он как ты отмечал курьером или дворником в научном городке Дубна работает. Без разрешения может зайти в кабинеты где ученые исследования всякие проводят, ТБ не соблюдает. Там же может и шарахнуть, мало не покажется, потом несколько дней отходит и здесь на форуме ему кажутся агенты, тролли и.т.д.
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