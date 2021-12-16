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≡ «Кустанай», ЦУМ и микрорайоны
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43090
«Кустанай», ЦУМ и микрорайоны
Отправлено: 16.12.21 - 00:58
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В 1980-е все города и поселки Кустанайской области были в строительных кранах. Преображался, застраивался домами повышенной этажности Кустанай. Объекты жилья и соцкультбыта строились в основном по новым современным типовым проектам, в том числе серии 85, 86 - из кирпича, серии 125 - в панельном исполнении.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14656
Re: «Кустанай», ЦУМ и микрорайоны
Отправлено: 16.12.21 - 00:58
#1
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Цитата:
В окружении Брежнева пронеслись слухи, что строптивый кустанайский лидер злоупотребляет расположением генсека. Тот уехал в Чехословакию и оттуда, вне телефонной досягаемости, сдал бывшего своего соратника.

Источник:

Что-то непонятный абзац. Что значит "сдал"? Снял?
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
998
Re: «Кустанай», ЦУМ и микрорайоны
Отправлено: 16.12.21 - 03:32
#2
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Цитата:
Victor Yang:
а

Что значит "сдал"? Снял?
---
То и значит - отдал на растерзание.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14766
Re: «Кустанай», ЦУМ и микрорайоны
Отправлено: 17.12.21 - 17:09
#3
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за 3о лет даже ни одной бани ни построили. зато разрушили много.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14656
«Кустанай», ЦУМ и микрорайоны
Отправлено: 17.12.21 - 17:37
#4
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Цитата:
alex_60:
за 3о лет даже ни одной бани ни построили. зато разрушили много.

Ну да. Новые микрорайоны с инфраструктурой - это так, не считается.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14766
«Кустанай», ЦУМ и микрорайоны
Отправлено: 17.12.21 - 17:47
#5
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Цитата:
Victor Yang:
Ну да. Новые микрорайоны с инфраструктурой - это так, не считается.


где дома трещат по швам.
еще не построенные.
и затопленные по самое не хочу.
дома построенные для продажи и сдачу в аренду. в чем заслуга и чья?

[Исправлено: alex_60, 17.12.2021 - 17:54]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14656
«Кустанай», ЦУМ и микрорайоны
Отправлено: 17.12.21 - 18:03
#6
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Цитата:
alex_60:
где дома трещат по швам. еще не построенные.

Есть единичные случаи, которые и в советское время были. Но никак не массовые.
Цитата:
alex_60:
дома построенные для продажи и сдачу в аренду. в чем заслуга и чья?

А там не только дома - там и детские сады, и школы, и поликлиники.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14766
«Кустанай», ЦУМ и микрорайоны
Отправлено: 17.12.21 - 18:18
#7
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Цитата:
Victor Yang:
Есть единичные случаи


тебя как маленького носом тыкать что ли. ты нг читаешь?
живут без газа, все течет..

Цитата:
Victor Yang:
поликлиники


где поликлиники?
как то раз мимо ехал, заехал в мр аэропорт посмотреть.
уныло как то, в степи поставили коробки. на кск и то наверное лучше жить.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2453
«Кустанай», ЦУМ и микрорайоны
Отправлено: 17.12.21 - 18:21
#8
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Цитата:
alex_60:
за 3о лет даже ни одной бани ни построили. зато разрушили много.


Ладно Серый Волк за тридевять земель находится и утверждал, что книжных магазинов в Костанае не осталось. Отмечали книжных магазинов минимуим 5 в районе центра.

В части касающейся бань, видать в ванне моешься, не владеешь информацией. Частных небольших сейчас очень много, из более менее покрупнее только недалеко от меня где проживаю два новых ввели в эксплуатацию за последние несколько лет - Рахат по Абая и по Гашека рядом с ЦОН.

Из тех когда еще студентом в прошлом веке посещал, которые были для массового пользования, частных не было. До настоящего времени работают Ленинградская так в народе говорят, по Гагарина (ныне Назарбаева), по Дощанова городская и Самал. На ЖД вокзале баня была, не работает.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14766
«Кустанай», ЦУМ и микрорайоны
Отправлено: 17.12.21 - 18:37
#9
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Цитата:
Kairat stayer:
. Частных небольших сейчас очень много


да, там сервис, знаешь какой?
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2453
«Кустанай», ЦУМ и микрорайоны
Отправлено: 17.12.21 - 18:44
#10
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Цитата:
alex_60:
да, там сервис, знаешь какой?


Есть без сервиса, есть с сервисом, смотря какие цели.

Цитата:
Kairat stayer:
До настоящего времени работают Ленинградская так в народе говорят, по Гагарина (ныне Назарбаева), по Дощанова городская и Самал. На ЖД вокзале баня была, не работает.


В крупных раньше были очереди, приобретал билет, подходишь спрашиваешь кто крайний или кто последний? Говорят условно номер 1025, а у защедшего 1130, ну и ждать нужно было минут 30-50. Сейчас практически очередей нет.
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4695
Re: «Кустанай», ЦУМ и микрорайоны
Отправлено: 17.12.21 - 19:02
#11
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Цитата:
А. М. Бородин заявил ему: «Если вы прилетели за хлебом, то можете снова заводить моторы! Требуемых дополнительно миллионов пудов не дам, потому что это подорвет кормовую базу животноводства! А во-вторых, сколько же можно делать казахстанский миллиард за счет кустанайцев?»
По словам самого Андрея Михайловича, высокий гость уламывал нашего первого, обещая вторую Золотую Звезду. «Я не за звезды работаю, страну кормить надо и не только хлебом, но и молоком, и маслом, и мясом!» - гремело в ответ.

Хоть одну фамилию за прошедшие 30 лет назовите, кто также бы ответил (делал)! Кто так "болел" за город/область? Никто! Ни один! Зато псевдопатритов за этот период период вылезло ...рова туча. И медали и грамоты непонятно за что и херои .... Все что ни делали - все в карманы шло... А город/область в упадке...во всех отношениях.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14766
«Кустанай», ЦУМ и микрорайоны
Отправлено: 17.12.21 - 19:07
#12
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Цитата:
Kairat stayer:
Есть без сервиса, есть с сервисом,


ты в какую ходишь, с сервисом,?
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2453
«Кустанай», ЦУМ и микрорайоны
Отправлено: 17.12.21 - 19:52
#13
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Цитата:
alex_60:
ты в какую ходишь, с сервисом,?


Вот ты даёш, ты уже точно как Серый Волк стал. Ты же помоложе его, ладно, он как ты отмечал курьером или дворником в научном городке Дубна работает. Без разрешения может зайти в кабинеты где ученые исследования всякие проводят, ТБ не соблюдает. Там же может и шарахнуть, мало не покажется, потом несколько дней отходит и здесь на форуме ему кажутся агенты, тролли и.т.д.
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