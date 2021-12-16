В ноябре 2021 года, выступая на заседании «Астана Клуб - 2021» (как это его еще не переименовали?) первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в радужных красках рассказал о достижениях страны за годы независимости. Оказывается, чего мы только не достигли. Остановлюсь на двух моментах. Читать новость
Vit: Щас за месяц это может позволить любой. Путёвка в египет - может даже любой разноробочий с минимальной зп каждые три месяца летать и кушать там на халяву . Сегодня автомобиль как не когда доступен всем. Хошь новый,
Vit: зп каждые три месяца летать и кушать там на халяву .
Как-то не складывается. Обеспеченный разнорабочий, имея возможность все иметь, тем не менее, хочет не платить за еду!? Как, так-то? Цитата:
Vit: Сегодня автомобиль как не когда доступен всем. Хошь новый, Бери в кредит. Хошь старый, через дорогу граница можно каждый месяц менять как перчатки. Нормально всё живут.
Да, в СССР кредиты не уважали, это да! Но, нормальное авто под 4-5 лямов стоит, неужели у тебя такие доходы? Кредит чем хорош!? Как минимум, тебе его могут не одобрить, как максимум, в случае-чего, банк заберет и машину и деньги. И, да, видел пару раз, как знакомые облегченно выдыхали, оплатя последний взнос по кредиту. Очень показательно, знаешь-ли насчет легкости и доступности
таноми52: Только это называется не "без излишеств", а нищета! И это должны быть пенсионеры, которым уже всё до лампочки- престиж, имидж, образование, одежда (донашивают старое),развлечения и проч. НО! Как правило, в этом возрасте уже требуются немалые деньги не лечение! Это не жизнь, это выживание!
Глупости. Престиж, имидж и развлечения это излишества по большому счету. Как и спиртное с сигаретами. Или, к примеру, моя мама, ей 83 года. На питание, лекарства и оплату трёхкомнатной квартиры ей хватает 50-55 тыс. Живёт одна. Я же и написал: "Если нет расходов на обучение или серьезное лечение. И при наличии хотя бы 5 соток земли на семью".
Don Julio: Но, нормальное авто под 4-5 лямов стоит, неужели у тебя такие доходы?
Тем не менее, автомобиль в наше время намного доступнее чем в СССР. Сейчас в каждой семье ,есть хотя бы один авто, у многих по 2 ,я имею ввиду тех кто хочет ездить, некоторые конечно ездят на дачу и на работу на автобусе, но это не из-за того ,что не могут себе позволить, а видимо не хотят,всё таки переполненный автобус который прождал 40 минут это по нашему по СССРовски,ностальгия видимо.
alex_60: кто же тогда в забитых автобусах ездит и на такси.
Незнаю,халявщики наверное. Мне бы если по работе машина не нужна была,я бы то же на бесплатно на автобусе катался,удобно в принципе,прокатился за 90тнг,а вечером ещё и статью можно написать какие все казлы и акимат и автобусники.
Добринцофф: Сейчас в каждой семье ,есть хотя бы один авто, у многих по 2 ,я имею вв
Смотреть хабар с нурлыкунами очень вредно для неокрепших умов. Там потихоньку втюхивают единственное, что можно выдать за достижение кроме картинок сатаниских фасадов нурсултана аля как Северная Корея. Одно только отличие есть таки! Автомобялямана стала доступна!!! Вай вай ура. И параллельно пропихивают: "в каждий семья". При этом пациенты телевизора имеющие автомобиль сразу должны ощущать сычастие, что они как бы имеют и как бы средний клясс Пациенты телевизора настолько отуплены этим прибором, что снять лапшу самостоятельно уже давно не в состоянии. Если просто посчитать, что агломерация Кустанай вместе с типа город Затобыловка + кусок районов приезжающий регулярно это 150 000 тыс семей. Если по одному авто, то поставить этот металлолом в городе нужно 150-200 гектаров земли. Учитывая площадь автомобиля так чтоб у него открывались дверцы и можно было хоть как-то выехать с этого кладбища автомобилей. 150-200 гектаров - это квадратик занимающий весь центр города. От Набережной до вокзала, и от лога до Базара. (при условии что там только автомобили, все здания как в Аркалыке, чисто руины и уже пустыри). Это только поставить. И ЭТО НЕ СЧИТАЯ ГРУЗОВИКОВ И ВСЯКИХ ДОСТАВЩИКОВ.
Чтоб этот металлолом мог передвигаться нужно ещё построить дороги в 3-4-5 полос в каждую сторону. Которые соответственно съедят место под стояну этого металлолома
В большинстве мест, давно это смогли посчитать, и развивают общественный транспорт. Это экономит место в городах и весьма способствует экологии. А жители развитых городов севера Европы все больше имеют по два велосипеда в семье, а не авто. В том числе и потому, что считают заботу об экологии своим долгом. Но дикари этого понять не смогут. Примерно как дикарь начала феодального уровня не сможет понять почему немцы и датчане построили десятки тысяч км велодорожек
Хотя о чём это я, дикари акунаматата не в состоянии даже существовавший общественный транспорт хоть немного поддерживать в приличном состоянии - типа подобие города. А город Тобул, или как там его Затобыл, вообще единственный такой на свете, своего общественного транспорта не имеет вообще!
Вот в нищей Северной корее по общественному транспорту в городах часы сверять можно. И попробовал бы хоть один хорёк там вдруг интервалы увеличить или поразваливать немного. Даже подумать бы не успел... как посадили с ярлыком врага северокорейского народа... хотя возможно таких там даже не сажают. а сразу в расход...
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