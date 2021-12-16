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≡ «Кустанай», ЦУМ и микрорайоны
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43090
«Кустанай», ЦУМ и микрорайоны
Отправлено: 16.12.21 - 00:58
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В 1980-е все города и поселки Кустанайской области были в строительных кранах. Преображался, застраивался домами повышенной этажности Кустанай. Объекты жилья и соцкультбыта строились в основном по новым современным типовым проектам, в том числе серии 85, 86 - из кирпича, серии 125 - в панельном исполнении.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14656
Re: «Кустанай», ЦУМ и микрорайоны
Отправлено: 16.12.21 - 00:58
#1
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Цитата:
В окружении Брежнева пронеслись слухи, что строптивый кустанайский лидер злоупотребляет расположением генсека. Тот уехал в Чехословакию и оттуда, вне телефонной досягаемости, сдал бывшего своего соратника.

Источник:

Что-то непонятный абзац. Что значит "сдал"? Снял?
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
998
Re: «Кустанай», ЦУМ и микрорайоны
Отправлено: 16.12.21 - 03:32
#2
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Цитата:
Victor Yang:
а

Что значит "сдал"? Снял?
---
То и значит - отдал на растерзание.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14761
Re: «Кустанай», ЦУМ и микрорайоны
Отправлено: 17.12.21 - 17:09
#3
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за 3о лет даже ни одной бани ни построили. зато разрушили много.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14656
«Кустанай», ЦУМ и микрорайоны
Отправлено: 17.12.21 - 17:37
#4
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Цитата:
alex_60:
за 3о лет даже ни одной бани ни построили. зато разрушили много.

Ну да. Новые микрорайоны с инфраструктурой - это так, не считается.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14761
«Кустанай», ЦУМ и микрорайоны
Отправлено: 17.12.21 - 17:47
#5
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Цитата:
Victor Yang:
Ну да. Новые микрорайоны с инфраструктурой - это так, не считается.


где дома трещат по швам.
еще не построенные.
и затопленные по самое не хочу.
дома построенные для продажи и сдачу в аренду. в чем заслуга и чья?

[Исправлено: alex_60, 17.12.2021 - 17:54]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14656
«Кустанай», ЦУМ и микрорайоны
Отправлено: 17.12.21 - 18:03
#6
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Цитата:
alex_60:
где дома трещат по швам. еще не построенные.

Есть единичные случаи, которые и в советское время были. Но никак не массовые.
Цитата:
alex_60:
дома построенные для продажи и сдачу в аренду. в чем заслуга и чья?

А там не только дома - там и детские сады, и школы, и поликлиники.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14761
«Кустанай», ЦУМ и микрорайоны
Отправлено: 17.12.21 - 18:18
#7
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Цитата:
Victor Yang:
Есть единичные случаи


тебя как маленького носом тыкать что ли. ты нг читаешь?
живут без газа, все течет..

Цитата:
Victor Yang:
поликлиники


где поликлиники?
как то раз мимо ехал, заехал в мр аэропорт посмотреть.
уныло как то, в степи поставили коробки. на кск и то наверное лучше жить.
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2451
«Кустанай», ЦУМ и микрорайоны
Отправлено: 17.12.21 - 18:21
#8
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Цитата:
alex_60:
за 3о лет даже ни одной бани ни построили. зато разрушили много.


Ладно Серый Волк за тридевять земель находится и утверждал, что книжных магазинов в Костанае не осталось. Отмечали книжных магазинов минимуим 5 в районе центра.

В части касающейся бань, видать в ванне моешься, не владеешь информацией. Частных небольших сейчас очень много, из более менее покрупнее только недалеко от меня где проживаю два новых ввели в эксплуатацию за последние несколько лет - Рахат по Абая и по Гашека рядом с ЦОН.

Из тех когда еще студентом в прошлом веке посещал, которые были для массового пользования, частных не было. До настоящего времени работают Ленинградская так в народе говорят, по Гагарина (ныне Назарбаева), по Дощанова городская и Самал. На ЖД вокзале баня была, не работает.
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