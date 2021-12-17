Отправлено: - 17:59

Vit:

Россия вы че? Почему ему нужно какие доки от больницы или что в РФ дедушка. ? Почему он просто не может с папой поехать на новогднию ёлку. ?

Цитата:Такое впечатление, что ты вчера родился. Почитать в инете, каков сейчас порядок въезда, кому разрешено и что надо предоставить, видать не судьба. А упомянутые таджики видать уже паспорта РФ имеют, как их можно не пустить. Я, когда к вам летел не так давно, изучил все ваши требования и собрал все бумажки, и проблем не было со въездом