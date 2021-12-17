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Почему Россия не признаёт казахстанский паспорт вакцинации, объяснила Айжан Есмагамбетова
Почему Россия не признаёт казахстанский паспорт вакцинации, объяснила Айжан Есмагамбетова
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43090
Почему Россия не признаёт казахстанский паспорт вакцинации, объяснила Айжан Есмагамбетова
Отправлено: 17.12.21 - 15:10
Несмотря на то, что "Спутник V" используют для вакцинации в десятках стран, Россия не признаёт ни один паспорт вакцинации, кроме своего, отметила глава Комитета санитарно-эпидемиологического контроля.
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Re: Почему Россия не признаёт казахстанский паспорт вакцинации,...
Отправлено: 17.12.21 - 15:10
Цитата:
Да вы мутные типы. На моих глазах ребёнка, студента руского мальчика при всех, унизили и выдворили на границе . Но при этом хихая ,таджики имея двойное гражданство пропустили.
Российская Федерация не признаёт ни один паспорт вакцинации, Казахстан не исключение. Это общий подход.
Да вы мутные типы. На моих глазах ребёнка, студента руского мальчика при всех, унизили и выдворили на границе . Но при этом хихая ,таджики имея двойное гражданство пропустили.
О
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 01.08.20
- Сообщений:
- 202
Re: Почему Россия не признаёт казахстанский паспорт вакцинации,...
Отправлено: 17.12.21 - 15:18
Это тупизм и издевательство над людьми,политика обнуленуша.
Почему Россия не признаёт казахстанский паспорт вакцинации, объяснила Айжан Есмагамбетова
Отправлено: 17.12.21 - 15:54
Богом клянусь что не вру. Я говорю можно я ребёнка возьму на новый год в Москву. ! Мы погуляем. Она нет. Незя. Запрещено я ей и так и сяк . Она нет. Вышел из паспортного. И стою- смотрю. Пять таджиков могут легко и проходят . А мой родной сынок Не может. Как так? Россия вы че? Почему ему нужно какие доки от больницы или что в РФ дедушка. ? Почему он просто не может с папой поехать на новогднию ёлку. ?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1764
Re: Почему Россия не признаёт казахстанский паспорт вакцинации,...
Отправлено: 17.12.21 - 16:39
Цитата:
Элементарно, Ватсон! Пять таджиков за один час подметут 500 кв. м. А твой родной сынок - 0 кв. м. Кто более матери России ценен?
Vit:
Пять таджиков могут легко и проходят . А мой родной сынок Не может. Как так?
Пять таджиков могут легко и проходят . А мой родной сынок Не может. Как так?
Элементарно, Ватсон! Пять таджиков за один час подметут 500 кв. м. А твой родной сынок - 0 кв. м. Кто более матери России ценен?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14761
Почему Россия не признаёт казахстанский паспорт вакцинации, объяснила Айжан Есмагамбетова
Отправлено: 17.12.21 - 16:52
Кз российский тоже не признает.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 196
Re: Почему Россия не признаёт казахстанский паспорт вакцинации,...
Отправлено: 17.12.21 - 17:12
это не борьба с короной, это бизнес. Для российских чиновников-главное на этой волне наколотить бобосов. Поэтому наши люди, в частности студенты, обучающиеся в российских вузах, вакцинированных Спутником на территории РК не признаются как привитые. Идиотизм алчных, тупых и бездарных правителей. Этих студентов обязывают прививаться только в РФ.
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.14
- Сообщений:
- 265
Почему Россия не признаёт казахстанский паспорт вакцинации, объяснила Айжан Есмагамбетова
Отправлено: 17.12.21 - 17:59
Цитата:
Такое впечатление, что ты вчера родился. Почитать в инете, каков сейчас порядок въезда, кому разрешено и что надо предоставить, видать не судьба. А упомянутые таджики видать уже паспорта РФ имеют, как их можно не пустить. Я, когда к вам летел не так давно, изучил все ваши требования и собрал все бумажки, и проблем не было со въездом
Vit:
Россия вы че? Почему ему нужно какие доки от больницы или что в РФ дедушка. ? Почему он просто не может с папой поехать на новогднию ёлку. ?
Россия вы че? Почему ему нужно какие доки от больницы или что в РФ дедушка. ? Почему он просто не может с папой поехать на новогднию ёлку. ?
Такое впечатление, что ты вчера родился. Почитать в инете, каков сейчас порядок въезда, кому разрешено и что надо предоставить, видать не судьба. А упомянутые таджики видать уже паспорта РФ имеют, как их можно не пустить. Я, когда к вам летел не так давно, изучил все ваши требования и собрал все бумажки, и проблем не было со въездом
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8361
Re: Почему Россия не признаёт казахстанский паспорт вакцинации,...
Отправлено: 17.12.21 - 18:21
Цитата:
Они не подметают, торговать ездят.
Маркс:
Элементарно, Ватсон! Пять таджиков за один час подметут 500 кв. м.
Элементарно, Ватсон! Пять таджиков за один час подметут 500 кв. м.
Они не подметают, торговать ездят.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14761
Почему Россия не признаёт казахстанский паспорт вакцинации, объяснила Айжан Есмагамбетова
Отправлено: 17.12.21 - 18:23
Цитата:
вы серьезно?
бизнес на вакцинации казахстанских студентов?
еще пару куатов и принятие закона по языкам, для казахов вообще границу закроют.
рихард:
вы серьезно?
бизнес на вакцинации казахстанских студентов?
еще пару куатов и принятие закона по языкам, для казахов вообще границу закроют.
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