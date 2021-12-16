В 1980-е все города и поселки Кустанайской области были в строительных кранах. Преображался, застраивался домами повышенной этажности Кустанай. Объекты жилья и соцкультбыта строились в основном по новым современным типовым проектам, в том числе серии 85, 86 - из кирпича, серии 125 - в панельном исполнении. Читать статью
В окружении Брежнева пронеслись слухи, что строптивый кустанайский лидер злоупотребляет расположением генсека. Тот уехал в Чехословакию и оттуда, вне телефонной досягаемости, сдал бывшего своего соратника.
alex_60: за 3о лет даже ни одной бани ни построили. зато разрушили много.
Ладно Серый Волк за тридевять земель находится и утверждал, что книжных магазинов в Костанае не осталось. Отмечали книжных магазинов минимуим 5 в районе центра.
В части касающейся бань, видать в ванне моешься, не владеешь информацией. Частных небольших сейчас очень много, из более менее покрупнее только недалеко от меня где проживаю два новых ввели в эксплуатацию за последние несколько лет - Рахат по Абая и по Гашека рядом с ЦОН.
Из тех когда еще студентом в прошлом веке посещал, которые были для массового пользования, частных не было. До настоящего времени работают Ленинградская так в народе говорят, по Гагарина (ныне Назарбаева), по Дощанова городская и Самал. На ЖД вокзале баня была, не работает.
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