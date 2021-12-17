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≡ О чем говорит употребление мата, рассказал психолог
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43090
О чем говорит употребление мата, рассказал психолог
Отправлено: 17.12.21 - 10:34
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Мат сегодня звучит почти везде, в том числе в местах, с которыми он несовместим: в семейном кругу, в общественных местах и даже в школах. Является ли мат частью языка или это признак нравственного разложения личности?
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4694
Re: О чем говорит употребление мата, рассказал психолог
Отправлено: 17.12.21 - 16:50
#15
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В общем, весь посыл этой мадам психолога свелся к однмоу - использование мата -показатель скудного словарного запаса - все три приведенных в данной статье пункта по факту свелись к одному. Печально однако!!!
Я, к примеру, матерюсь когда эмоции зашкаливают! Когда обычные культурно-вежливые слова - человеком не воспринимаются. А когда человек слышит мат - наблюдается быстра реакция на твои просьбы! Это тоже скудность словарного запаса или может нечто иное?
Кроме того, читала более интересное объяснение применения/роли мата в жизни человека. Ссылки кину, чтобы не занимать место. Вот действительно в разы интереснее, аргументированее и ближе к действительности, нежели вышеназванная мадам

Много можно при желании найти сайтов по данной теме. Может, прежде чем выставлять публично подобные "умные", думаю стоит думать ЧТО говорить/писать, ведь данная тема такая разнообразная, такая широкая... а мадам преподнесла ее так узко.
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