Отправлено: - 16:50

В общем, весь посыл этой мадам психолога свелся к однмоу - использование мата -показатель скудного словарного запаса - все три приведенных в данной статье пункта по факту свелись к одному. Печально однако!!!Я, к примеру, матерюсь когда эмоции зашкаливают! Когда обычные культурно-вежливые слова - человеком не воспринимаются. А когда человек слышит мат - наблюдается быстра реакция на твои просьбы! Это тоже скудность словарного запаса или может нечто иное?Кроме того, читала более интересное объяснение применения/роли мата в жизни человека. Ссылки кину, чтобы не занимать место. Вот действительно в разы интереснее, аргументированее и ближе к действительности, нежели вышеназванная мадамМного можно при желании найти сайтов по данной теме. Может, прежде чем выставлять публично подобные "умные", думаю стоит думать ЧТО говорить/писать, ведь данная тема такая разнообразная, такая широкая... а мадам преподнесла ее так узко.