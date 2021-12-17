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≡ Почему Россия не признаёт казахстанский паспорт вакцинации, объяснила Айжан Есмагамбетова
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43090
Почему Россия не признаёт казахстанский паспорт вакцинации, объяснила Айжан Есмагамбетова
Отправлено: 17.12.21 - 15:10
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Несмотря на то, что "Спутник V" используют для вакцинации в десятках стран, Россия не признаёт ни один паспорт вакцинации, кроме своего, отметила глава Комитета санитарно-эпидемиологического контроля.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10766
Re: Почему Россия не признаёт казахстанский паспорт вакцинации,...
Отправлено: 17.12.21 - 15:10
#1
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Цитата:
Российская Федерация не признаёт ни один паспорт вакцинации, Казахстан не исключение. Это общий подход.

Да вы мутные типы. На моих глазах ребёнка, студента руского мальчика при всех, унизили и выдворили на границе . Но при этом хихая ,таджики имея двойное гражданство пропустили.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
202
Re: Почему Россия не признаёт казахстанский паспорт вакцинации,...
Отправлено: 17.12.21 - 15:18
#2
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Это тупизм и издевательство над людьми,политика обнуленуша.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10766
Почему Россия не признаёт казахстанский паспорт вакцинации, объяснила Айжан Есмагамбетова
Отправлено: 17.12.21 - 15:54
#3
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Богом клянусь что не вру. Я говорю можно я ребёнка возьму на новый год в Москву. ! Мы погуляем. Она нет. Незя. Запрещено я ей и так и сяк . Она нет. Вышел из паспортного. И стою- смотрю. Пять таджиков могут легко и проходят . А мой родной сынок Не может. Как так? Россия вы че? Почему ему нужно какие доки от больницы или что в РФ дедушка. ? Почему он просто не может с папой поехать на новогднию ёлку. ?
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