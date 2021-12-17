Почему Россия не признаёт казахстанский паспорт вакцинации, объяснила Айжан Есмагамбетова

Отправлено: - 15:54

Богом клянусь что не вру. Я говорю можно я ребёнка возьму на новый год в Москву. ! Мы погуляем. Она нет. Незя. Запрещено я ей и так и сяк . Она нет. Вышел из паспортного. И стою- смотрю. Пять таджиков могут легко и проходят . А мой родной сынок Не может. Как так? Россия вы че? Почему ему нужно какие доки от больницы или что в РФ дедушка. ? Почему он просто не может с папой поехать на новогднию ёлку. ?