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О чем говорит употребление мата, рассказал психолог
О чем говорит употребление мата, рассказал психолог
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43090
О чем говорит употребление мата, рассказал психолог
Отправлено: 17.12.21 - 10:34
Мат сегодня звучит почти везде, в том числе в местах, с которыми он несовместим: в семейном кругу, в общественных местах и даже в школах. Является ли мат частью языка или это признак нравственного разложения личности?
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 6923
Re: О чем говорит употребление мата, рассказал психолог
Отправлено: 17.12.21 - 10:34
Какой интересный психолог, без опыта в жизни...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2630
Re: О чем говорит употребление мата, рассказал психолог
Отправлено: 17.12.21 - 11:30
П
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.17
- Сообщений:
- 120
Re: О чем говорит употребление мата, рассказал психолог
Отправлено: 17.12.21 - 12:20
Флот без мата, что борщ без томата.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 493
О чем говорит употребление мата, рассказал психолог
Отправлено: 17.12.21 - 12:27
Re: О чем говорит употребление мата, рассказал психолог
Отправлено: 17.12.21 - 12:47
Если я не матерюсь, здесь, на страницах НГ.
Значит я не слежу за ситуацией в области
и Стране...
Значит я не слежу за ситуацией в области
и Стране...
О чем говорит употребление мата, рассказал психолог
Отправлено: 17.12.21 - 13:17
Думаю, теперь - разрешат, здесь, на
НГ, материться?...
НГ, материться?...
Е
(Журналисты)
- Регистрация:
- 29.07.14
- Сообщений:
- 540
Re: О чем говорит употребление мата, рассказал психолог
Отправлено: 17.12.21 - 13:55
Великий учёный Дмитрий Иванович Менделеев кроме химических открытий, виртуозно умел делать чемоданы и материться. Он всегда одерживал блестящие победы не только в научных спорах, но и в бытовых.)))
О чем говорит употребление мата, рассказал психолог
Отправлено: 17.12.21 - 13:58
Цитата:
Давайте, конкурс - устроим...
Елена Пикельная:
не только в научных спорах, но и в бытовых.)))
не только в научных спорах, но и в бытовых.)))
Давайте, конкурс - устроим...
Е
(Журналисты)
- Регистрация:
- 29.07.14
- Сообщений:
- 540
Re: О чем говорит употребление мата, рассказал психолог
Отправлено: 17.12.21 - 14:00
Иван Петрович Павлов - светило физиологии мирового масштаба, был ярко выраженным холериком и особо не сдерживался в неожиданных ситуациях. Как-то рядом с институтом, где была его лаборатория, выкопали траншею и никак её не обозначили. А Иван Петрович бежал на работу весь погружённый в свои сугубо научные мысли и свалился в эту злополучную траншею. Пока он выбирался оттуда, весь научный коллектив прекрасно слышал, каким богатым словарным запасом обладает великий физиолог. Какова была лексика, объяснять не стоит.
О чем говорит употребление мата, рассказал психолог
Отправлено: 17.12.21 - 14:16
Цитата:
Я, предлагаю конкурс не среди учёных,
а среди - нас, на форуме...
Елена Пикельная:
Какова была лексика, объяснять не стоит.
Какова была лексика, объяснять не стоит.
Я, предлагаю конкурс не среди учёных,
а среди - нас, на форуме...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14756
О чем говорит употребление мата, рассказал психолог
Отправлено: 17.12.21 - 14:42
Цитата:
их все знают, любителей числа
3,1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679 8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 5359408128 4811174502 8410270193 8521105559 6446229489 5493038196 4428810975 6659334461 2847564823 3786783165 2712019091 4564856692 3460348610 4543266482 1339360726 0249141273 7245870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436 7892590360 0113305305 4882046652 1384146951 9415116094 3305727036 5759591953 0921861173 8193261179 3105118548 0744623799 6274956735 1885752724 8912279381 8301194912 9833673362 4406566430 8602139494 6395224737 1907021798 6094370277 0539217176 2931767523 8467481846 7669405132 0005681271 4526356082 7785771342 7577896091 7363717872 1468440901 2249534301 4654958537 1050792279 6892589235 4201995611 2129021960 8640344181 5981362977 4771309960 5187072113 4999999837 2978049951 0597317328 1609631859 5024459455 3469083026 4252230825 3344685035 2619311881 7101000313 7838752886 5875332083 8142061717 7669147303 5982534904 2875546873 1159562863 8823537875 9375195778 1857780532 1712268066 1300192787 6611195909 2164201989
drakon:
а среди - нас, на форуме.
а среди - нас, на форуме.
их все знают, любителей числа
3,1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679 8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 5359408128 4811174502 8410270193 8521105559 6446229489 5493038196 4428810975 6659334461 2847564823 3786783165 2712019091 4564856692 3460348610 4543266482 1339360726 0249141273 7245870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436 7892590360 0113305305 4882046652 1384146951 9415116094 3305727036 5759591953 0921861173 8193261179 3105118548 0744623799 6274956735 1885752724 8912279381 8301194912 9833673362 4406566430 8602139494 6395224737 1907021798 6094370277 0539217176 2931767523 8467481846 7669405132 0005681271 4526356082 7785771342 7577896091 7363717872 1468440901 2249534301 4654958537 1050792279 6892589235 4201995611 2129021960 8640344181 5981362977 4771309960 5187072113 4999999837 2978049951 0597317328 1609631859 5024459455 3469083026 4252230825 3344685035 2619311881 7101000313 7838752886 5875332083 8142061717 7669147303 5982534904 2875546873 1159562863 8823537875 9375195778 1857780532 1712268066 1300192787 6611195909 2164201989
О чем говорит употребление мата, рассказал психолог
Отправлено: 17.12.21 - 14:47
Цитата:
Алекс, это что?...
alex_60:
их все знают, любителей числа 3,1415926535 8979323846 2643383279
их все знают, любителей числа 3,1415926535 8979323846 2643383279
Алекс, это что?...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14756
О чем говорит употребление мата, рассказал психолог
Отправлено: 17.12.21 - 14:53
Цитата:
это число ПИ.
3,14..шь как Троцкий, например.
[Исправлено: alex_60, 17.12.2021 - 14:54]
drakon:
, это что?
, это что?
это число ПИ.
3,14..шь как Троцкий, например.
[Исправлено: alex_60, 17.12.2021 - 14:54]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7979
Re: О чем говорит употребление мата, рассказал психолог
Отправлено: 17.12.21 - 15:19
Мы в детстве были божьими одуванчиками по сравнению с нынешними "детками". Иногда встречаю ребенка из школы... слышу с какими словами выходят школьники... самое печально, что девочки классов 6-8...
Из последнего... - Зае...ла эта куртка, - одеваясь на крыльце кричит пацан... -Ёб...ая дверь - толкала девочка новую пластиковую дверь в школе. ... -Да ты, о...ел - кричит вслед однокласснику другой.
Встречающие родители и учителя абсолютно не реагируют на это.
Спрашиваю: этому вас в школе учат?... Стыдливо замолкают и идут дальше.
Из последнего... - Зае...ла эта куртка, - одеваясь на крыльце кричит пацан... -Ёб...ая дверь - толкала девочка новую пластиковую дверь в школе. ... -Да ты, о...ел - кричит вслед однокласснику другой.
Встречающие родители и учителя абсолютно не реагируют на это.
Спрашиваю: этому вас в школе учат?... Стыдливо замолкают и идут дальше.
-
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