Re: О чем говорит употребление мата, рассказал психолог

Отправлено: - 14:00

Иван Петрович Павлов - светило физиологии мирового масштаба, был ярко выраженным холериком и особо не сдерживался в неожиданных ситуациях. Как-то рядом с институтом, где была его лаборатория, выкопали траншею и никак её не обозначили. А Иван Петрович бежал на работу весь погружённый в свои сугубо научные мысли и свалился в эту злополучную траншею. Пока он выбирался оттуда, весь научный коллектив прекрасно слышал, каким богатым словарным запасом обладает великий физиолог. Какова была лексика, объяснять не стоит.