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≡ О чем говорит употребление мата, рассказал психолог
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43089
О чем говорит употребление мата, рассказал психолог
Отправлено: 17.12.21 - 10:34
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Мат сегодня звучит почти везде, в том числе в местах, с которыми он несовместим: в семейном кругу, в общественных местах и даже в школах. Является ли мат частью языка или это признак нравственного разложения личности?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6923
Re: О чем говорит употребление мата, рассказал психолог
Отправлено: 17.12.21 - 10:34
#1
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Какой интересный психолог, без опыта в жизни...
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2630
Re: О чем говорит употребление мата, рассказал психолог
Отправлено: 17.12.21 - 11:30
#2
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П
§ Поедатель
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.17
Сообщений:
120
Re: О чем говорит употребление мата, рассказал психолог
Отправлено: 17.12.21 - 12:20
#3
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Флот без мата, что борщ без томата.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
493
О чем говорит употребление мата, рассказал психолог
Отправлено: 17.12.21 - 12:27
#4
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23597
Re: О чем говорит употребление мата, рассказал психолог
Отправлено: 17.12.21 - 12:47
#5
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Если я не матерюсь, здесь, на страницах НГ.
Значит я не слежу за ситуацией в области
и Стране... :lol: ;-)
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23597
О чем говорит употребление мата, рассказал психолог
Отправлено: 17.12.21 - 13:17
#6
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Думаю, теперь - разрешат, здесь, на
НГ, материться?... :lol: ;-)
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
540
Re: О чем говорит употребление мата, рассказал психолог
Отправлено: 17.12.21 - 13:55
#7
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Великий учёный Дмитрий Иванович Менделеев кроме химических открытий, виртуозно умел делать чемоданы и материться. Он всегда одерживал блестящие победы не только в научных спорах, но и в бытовых.)))
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23597
О чем говорит употребление мата, рассказал психолог
Отправлено: 17.12.21 - 13:58
#8
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Цитата:
Елена Пикельная:
не только в научных спорах, но и в бытовых.)))

Давайте, конкурс - устроим... :lol: ;-)
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
540
Re: О чем говорит употребление мата, рассказал психолог
Отправлено: 17.12.21 - 14:00
#9
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Иван Петрович Павлов - светило физиологии мирового масштаба, был ярко выраженным холериком и особо не сдерживался в неожиданных ситуациях. Как-то рядом с институтом, где была его лаборатория, выкопали траншею и никак её не обозначили. А Иван Петрович бежал на работу весь погружённый в свои сугубо научные мысли и свалился в эту злополучную траншею. Пока он выбирался оттуда, весь научный коллектив прекрасно слышал, каким богатым словарным запасом обладает великий физиолог. Какова была лексика, объяснять не стоит.
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