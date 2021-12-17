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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
493
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.12.21 - 01:42
#4966
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Цитата:
111:
Как пример?

Не!
Вплане, как твое мнение. Что можно чужие страны, взять и поделить. Оно, вишь, по твоему им так сподручнее.
Ну типа, у соседа котедж, который ему накрен не нужен, по твоему, нет чтоб раздать он вишь, сам ссемьей живет.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6923
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.12.21 - 02:09
#4967
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Цитата:
Don Julio:
Что можно чужие страны, взять и поделить.

Хм..
Россия взяла свое..
Какие чужие страны?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6923
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.12.21 - 02:17
#4968
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Цитата:
Don Julio:
Ну типа, у соседа котедж,

Не у соседа, а у своего родича, которому дали этот коттедж, родичи и дети которого хотят перейти к другим, которые им даруют свободу и процветание, от того деспота, который ведет пулеметную стрельбу по соседям другим родичам просто так..
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
998
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.12.21 - 02:21
#4969
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Цитата:
maxsaf:
ли как: Уже н

А какая нация самоопределялась в Крыму?
---
Ты опять начинаешь?!Или зудит в одном месте?
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
998
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.12.21 - 02:25
#4970
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Цитата:
Victor Yang:
и

Есть Содружество "Казахстанцы России". Контакты Калужской областиКалуга (WhatsApp) Татьяна +7 (903) 810-79-73: Ссылка на группу в (Telegram)Там можно спросить - всё подскажут.
---
Это где такое?! А я здесь в Самаре на форуме местном встретил бывшего кустанайца, да к тому же ещё и соседа моего одногруппника по техникуму.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
998
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.12.21 - 02:41
#4971
Комментарий удален модератором.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14423
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.12.21 - 03:02
#4972
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Цитата:
111:
У нас то нет своего Севастополя тут..

А как же Верный? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14423
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.12.21 - 03:05
#4973
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Цитата:
Don Julio:
На момент самоопределения, в Крыму проживало 65% русских и лишь 15% окраинцев

Ну примерно как в Рудном щас)). Ну или как во всем северном КЗ несколько лет назад. Ну разумеется вместо украинцев - хозяева государства :-)

[Исправлено: maxsaf, 17.12.2021 - 03:07]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6923
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.12.21 - 03:17
#4974
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Цитата:
maxsaf:
как же Верный?

Это же не у нас...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14423
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.12.21 - 07:59
#4975
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Цитата:
111:
Это же не у нас...

А у кого? :-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6923
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.12.21 - 10:18
#4976
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Цитата:
maxsaf:
А у кого

Это у южан..
Да и говорить что это наш Севастополь, глупо..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6923
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.12.21 - 10:58
#4977
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Фотал в 1985м по моему..
Как буд то тогда знал, что когда то тут куплю себе квартиру...



[Исправлено: 111, 17.12.2021 - 10:59]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6923
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.12.21 - 11:13
#4978
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День Независимости в деревне..

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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
493
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.12.21 - 12:07
#4979
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Цитата:
111:
Хм.. Россия взяла свое.. Какие чужие страны?

Припомни, ты поддержал Сокурова, я тебе про это сейчас.
Цитата:
111:
Не у соседа, а у своего родича, которому дали этот коттедж, родичи и дети которого хотят перейти к другим, которые им даруют свободу и процветание, от того деспота, который ведет пулеметную стрельбу по соседям другим родичам просто так..

Предположу что родичи сами меж собой разберутся, без наших с тобой подсказок.
Цитата:
maxsaf:
Ну или как во всем северном КЗ несколько лет назад.

Почти в точку.
:oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6923
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.12.21 - 12:45
#4980
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Цитата:
Don Julio:
Припомни, ты поддержал Сокурова,

Не припомню..
Сокурова в бытовом каком то плане..
Об этом пишут много, о кавказцах, мигрантах и тд и тп..
Но в глобальном, в целом, я поддержал Путина..
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