Отправлено: - 12:07

111:

Хм.. Россия взяла свое.. Какие чужие страны?

111:

Не у соседа, а у своего родича, которому дали этот коттедж, родичи и дети которого хотят перейти к другим, которые им даруют свободу и процветание, от того деспота, который ведет пулеметную стрельбу по соседям другим родичам просто так..

maxsaf:

Ну или как во всем северном КЗ несколько лет назад.

Цитата:Припомни, ты поддержал Сокурова, я тебе про это сейчас.Цитата:Предположу что родичи сами меж собой разберутся, без наших с тобой подсказок.Цитата:Почти в точку.