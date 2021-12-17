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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 493
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.12.21 - 01:42
Цитата:
Не!
Вплане, как твое мнение. Что можно чужие страны, взять и поделить. Оно, вишь, по твоему им так сподручнее.
Ну типа, у соседа котедж, который ему накрен не нужен, по твоему, нет чтоб раздать он вишь, сам ссемьей живет.
111:
Как пример?
Как пример?
Не!
Вплане, как твое мнение. Что можно чужие страны, взять и поделить. Оно, вишь, по твоему им так сподручнее.
Ну типа, у соседа котедж, который ему накрен не нужен, по твоему, нет чтоб раздать он вишь, сам ссемьей живет.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.12.21 - 02:09
Цитата:
Хм..
Россия взяла свое..
Какие чужие страны?
Don Julio:
Что можно чужие страны, взять и поделить.
Что можно чужие страны, взять и поделить.
Хм..
Россия взяла свое..
Какие чужие страны?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.12.21 - 02:17
Цитата:
Не у соседа, а у своего родича, которому дали этот коттедж, родичи и дети которого хотят перейти к другим, которые им даруют свободу и процветание, от того деспота, который ведет пулеметную стрельбу по соседям другим родичам просто так..
Don Julio:
Ну типа, у соседа котедж,
Ну типа, у соседа котедж,
Не у соседа, а у своего родича, которому дали этот коттедж, родичи и дети которого хотят перейти к другим, которые им даруют свободу и процветание, от того деспота, который ведет пулеметную стрельбу по соседям другим родичам просто так..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.12.21 - 02:21
Цитата:
А какая нация самоопределялась в Крыму?
---
Ты опять начинаешь?!Или зудит в одном месте?
maxsaf:
ли как: Уже н
ли как: Уже н
А какая нация самоопределялась в Крыму?
---
Ты опять начинаешь?!Или зудит в одном месте?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.12.21 - 02:25
Цитата:
Есть Содружество "Казахстанцы России". Контакты Калужской областиКалуга (WhatsApp) Татьяна +7 (903) 810-79-73: Ссылка на группу в (Telegram)Там можно спросить - всё подскажут.
---
Это где такое?! А я здесь в Самаре на форуме местном встретил бывшего кустанайца, да к тому же ещё и соседа моего одногруппника по техникуму.
Victor Yang:
и
и
Есть Содружество "Казахстанцы России". Контакты Калужской областиКалуга (WhatsApp) Татьяна +7 (903) 810-79-73: Ссылка на группу в (Telegram)Там можно спросить - всё подскажут.
---
Это где такое?! А я здесь в Самаре на форуме местном встретил бывшего кустанайца, да к тому же ещё и соседа моего одногруппника по техникуму.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.12.21 - 02:41
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.12.21 - 03:02
Цитата:
А как же Верный?
111:
У нас то нет своего Севастополя тут..
У нас то нет своего Севастополя тут..
А как же Верный?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.12.21 - 03:05
Цитата:
Ну примерно как в Рудном щас)). Ну или как во всем северном КЗ несколько лет назад. Ну разумеется вместо украинцев - хозяева государства
[Исправлено: maxsaf, 17.12.2021 - 03:07]
Don Julio:
На момент самоопределения, в Крыму проживало 65% русских и лишь 15% окраинцев
На момент самоопределения, в Крыму проживало 65% русских и лишь 15% окраинцев
Ну примерно как в Рудном щас)). Ну или как во всем северном КЗ несколько лет назад. Ну разумеется вместо украинцев - хозяева государства
[Исправлено: maxsaf, 17.12.2021 - 03:07]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.12.21 - 03:17
Цитата:
Это же не у нас...
maxsaf:
как же Верный?
как же Верный?
Это же не у нас...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.12.21 - 07:59
Цитата:
А у кого?
111:
Это же не у нас...
Это же не у нас...
А у кого?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.12.21 - 10:18
Цитата:
Это у южан..
Да и говорить что это наш Севастополь, глупо..
maxsaf:
А у кого
А у кого
Это у южан..
Да и говорить что это наш Севастополь, глупо..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.12.21 - 10:58
Фотал в 1985м по моему..
Как буд то тогда знал, что когда то тут куплю себе квартиру...
[Исправлено: 111, 17.12.2021 - 10:59]
Как буд то тогда знал, что когда то тут куплю себе квартиру...
[Исправлено: 111, 17.12.2021 - 10:59]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.12.21 - 11:13
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 493
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.12.21 - 12:07
Цитата:
Припомни, ты поддержал Сокурова, я тебе про это сейчас.
Цитата:
Предположу что родичи сами меж собой разберутся, без наших с тобой подсказок.
Цитата:
Почти в точку.
111:
Хм.. Россия взяла свое.. Какие чужие страны?
Хм.. Россия взяла свое.. Какие чужие страны?
Припомни, ты поддержал Сокурова, я тебе про это сейчас.
Цитата:
111:
Не у соседа, а у своего родича, которому дали этот коттедж, родичи и дети которого хотят перейти к другим, которые им даруют свободу и процветание, от того деспота, который ведет пулеметную стрельбу по соседям другим родичам просто так..
Не у соседа, а у своего родича, которому дали этот коттедж, родичи и дети которого хотят перейти к другим, которые им даруют свободу и процветание, от того деспота, который ведет пулеметную стрельбу по соседям другим родичам просто так..
Предположу что родичи сами меж собой разберутся, без наших с тобой подсказок.
Цитата:
maxsaf:
Ну или как во всем северном КЗ несколько лет назад.
Ну или как во всем северном КЗ несколько лет назад.
Почти в точку.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.12.21 - 12:45
Цитата:
Не припомню..
Сокурова в бытовом каком то плане..
Об этом пишут много, о кавказцах, мигрантах и тд и тп..
Но в глобальном, в целом, я поддержал Путина..
Don Julio:
Припомни, ты поддержал Сокурова,
Припомни, ты поддержал Сокурова,
Не припомню..
Сокурова в бытовом каком то плане..
Об этом пишут много, о кавказцах, мигрантах и тд и тп..
Но в глобальном, в целом, я поддержал Путина..
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