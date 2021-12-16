Отправлено: - 15:11

Ведь каждый здравомыслящий человек понимает, что на прожиточный минимум не проживешь.

Возьмем второй момент: по словам Назарбаева, ВВП (внутренний валовый продукт) за годы независимости увеличился в 16 раз. С таким заявлением Елбасы явно поторопился. Он не учел, что еще не все люди, получившие советское образование, вымерли, они могут просчитать. Для простоты подсчета условно возьмем следующие цифры. Допустим, в 1993 году ВВП Казахстана

[Исправлено: serg kost, 16.12.2021 - 15:33]

Цитата:Если есть своё жильё и дачный участок или огород возле дома хотя бы на 5 соток, и при этом нет кредитов и долгов, то втроём на три прожиточных минимума можно прожить без излишеств. Конечно, придётся искать магазины с ценами подешевле. Ну и если на лечение или платное обучение не нужно тратиться.Вдвоём на 2 прожиточных уже тяжелей, но тоже можно при тех же условиях.Цитата:А в советской школе разве учили передёргивать?Независимость Казахстана с какого года нужно считать? Неужели с 1993-го?Да и курс доллара при обмене валюты в 1993 году был установлен директивно. А потом быстро пришел к своему естественному значению.Конечно, и ВВП, увеличившийся относительно советского, тоже манипуляция. Потому что ещё в 1996 году продолжали уничтожать советское наследие, например, резать последних коров на последних "советских" фермах. И до сих пор живём наполовину за счёт советского наследия. Если с конца 90-х считать, может и будет в 16 раз рост ВВП в долларах. Но явно не по ППС.