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Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43089
Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 16.12.21 - 12:40
В ноябре 2021 года, выступая на заседании «Астана Клуб - 2021» (как это его еще не переименовали?) первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в радужных красках рассказал о достижениях страны за годы независимости. Оказывается, чего мы только не достигли. Остановлюсь на двух моментах.
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a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14747
Re: Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 16.12.21 - 12:40
а что ему.
внук наркоман умер.
зять типа повесился.
зато он-Елбасы.
он конечно заслуживает всяких почестей.
страну сохранил.
межнациональную типа дружбу.
которая сейчас вылезла из под сукна совсем другая.
казахи типа хозяева.
и дружбы нет..
снесите прокуратуру в центре, поставьте там памятник Назарбаеву Нурсултану Абишевичу, не елбасы и тд.
а время покажет, снесут этот памятник, или будет стоять долго.
внук наркоман умер.
зять типа повесился.
зато он-Елбасы.
он конечно заслуживает всяких почестей.
страну сохранил.
межнациональную типа дружбу.
которая сейчас вылезла из под сукна совсем другая.
казахи типа хозяева.
и дружбы нет..
снесите прокуратуру в центре, поставьте там памятник Назарбаеву Нурсултану Абишевичу, не елбасы и тд.
а время покажет, снесут этот памятник, или будет стоять долго.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4966
Re: Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 16.12.21 - 14:32
Что-то стали раздражать эти посылы в одну сторону, ничего не меняется, всё по старому, зарабатываю я так же как и прежде, но в материальном плане всё меньше, говорят во всём мире так...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 488
Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 16.12.21 - 14:50
Вобщем все банально просто.
Взгляд на жизнь изнутри персонального автомобиля наружу, кардинальна отличается от взгляда на жизнь снаружи на персональный автомобиль.
Взгляд на жизнь изнутри персонального автомобиля наружу, кардинальна отличается от взгляда на жизнь снаружи на персональный автомобиль.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23594
Re: Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 16.12.21 - 14:50
Цитата:
Алекс, не - типа, а -хозяева...
alex_60:
казахи типа хозяева.
казахи типа хозяева.
Алекс, не - типа, а -хозяева...
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 725
Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 16.12.21 - 15:11
Цитата:
Если есть своё жильё и дачный участок или огород возле дома хотя бы на 5 соток, и при этом нет кредитов и долгов, то втроём на три прожиточных минимума можно прожить без излишеств. Конечно, придётся искать магазины с ценами подешевле. Ну и если на лечение или платное обучение не нужно тратиться.
Вдвоём на 2 прожиточных уже тяжелей, но тоже можно при тех же условиях.
Цитата:
А в советской школе разве учили передёргивать?
Независимость Казахстана с какого года нужно считать? Неужели с 1993-го?
Да и курс доллара при обмене валюты в 1993 году был установлен директивно. А потом быстро пришел к своему естественному значению.
Конечно, и ВВП, увеличившийся относительно советского, тоже манипуляция. Потому что ещё в 1996 году продолжали уничтожать советское наследие, например, резать последних коров на последних "советских" фермах. И до сих пор живём наполовину за счёт советского наследия. Если с конца 90-х считать, может и будет в 16 раз рост ВВП в долларах. Но явно не по ППС.
[Исправлено: serg kost, 16.12.2021 - 15:33]
Ведь каждый здравомыслящий человек понимает, что на прожиточный минимум не проживешь.
Если есть своё жильё и дачный участок или огород возле дома хотя бы на 5 соток, и при этом нет кредитов и долгов, то втроём на три прожиточных минимума можно прожить без излишеств. Конечно, придётся искать магазины с ценами подешевле. Ну и если на лечение или платное обучение не нужно тратиться.
Вдвоём на 2 прожиточных уже тяжелей, но тоже можно при тех же условиях.
Цитата:
Возьмем второй момент: по словам Назарбаева, ВВП (внутренний валовый продукт) за годы независимости увеличился в 16 раз. С таким заявлением Елбасы явно поторопился. Он не учел, что еще не все люди, получившие советское образование, вымерли, они могут просчитать. Для простоты подсчета условно возьмем следующие цифры. Допустим, в 1993 году ВВП Казахстана
А в советской школе разве учили передёргивать?
Независимость Казахстана с какого года нужно считать? Неужели с 1993-го?
Да и курс доллара при обмене валюты в 1993 году был установлен директивно. А потом быстро пришел к своему естественному значению.
Конечно, и ВВП, увеличившийся относительно советского, тоже манипуляция. Потому что ещё в 1996 году продолжали уничтожать советское наследие, например, резать последних коров на последних "советских" фермах. И до сих пор живём наполовину за счёт советского наследия. Если с конца 90-х считать, может и будет в 16 раз рост ВВП в долларах. Но явно не по ППС.
[Исправлено: serg kost, 16.12.2021 - 15:33]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 03.04.19
- Сообщений:
- 162
Re: Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 16.12.21 - 17:51
Статья правильная, но не раскрывает всех " Достижений" 30 лет Независимости.Улыбаемся господа- товарищи)))
Re: Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 17.12.21 - 07:32
Ну если смотреть постоянно на чужие особняки в Лондоне и мерсы люксовые, то да. Мы плохо живём тогда.
Давайте по другому посмотрим. Телек в СССР горизонт с тумбой стоил 723 рубля. Сколько был в СССР ВВП и сколько нужно было копить месяцев рядовой трудяга?. Щас за месяц это может позволить любой.
Путёвка в египет - может даже любой разноробочий с минимальной зп каждые три месяца летать и кушать там на халяву .
Сегодня автомобиль как не когда доступен всем. Хошь новый, Бери в кредит. Хошь старый, через дорогу граница можно каждый месяц менять как перчатки.
Нормально всё живут.
Беда только одна щас- люди злые стали.
Давайте по другому посмотрим. Телек в СССР горизонт с тумбой стоил 723 рубля. Сколько был в СССР ВВП и сколько нужно было копить месяцев рядовой трудяга?. Щас за месяц это может позволить любой.
Путёвка в египет - может даже любой разноробочий с минимальной зп каждые три месяца летать и кушать там на халяву .
Сегодня автомобиль как не когда доступен всем. Хошь новый, Бери в кредит. Хошь старый, через дорогу граница можно каждый месяц менять как перчатки.
Нормально всё живут.
Беда только одна щас- люди злые стали.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 725
Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 17.12.21 - 09:34
Цитата:
И в СССР кто работал хорошо, тот и жил хорошо. Всё у людей было. И телик, и машина, и уважение.
Цитата:
А можно калькуляцию?
В СССР бесплатные путевки на курорт вместе с лечением моему отцу давали каждый год. И даже когда он уже был на пенсии.
Я по турпутевкам бесплатно тоже поездил.
Но в нынешний ВВП, больше советского в 16 раз, не поверит ни один советский человек.
Vit:
Сколько был в СССР ВВП и сколько нужно было копить месяцев рядовой трудяга?
Сколько был в СССР ВВП и сколько нужно было копить месяцев рядовой трудяга?
И в СССР кто работал хорошо, тот и жил хорошо. Всё у людей было. И телик, и машина, и уважение.
Цитата:
Vit:
Путёвка в египет - может даже любой разноробочий с минимальной зп каждые три месяца летать и кушать там на халяву .
Путёвка в египет - может даже любой разноробочий с минимальной зп каждые три месяца летать и кушать там на халяву .
А можно калькуляцию?
В СССР бесплатные путевки на курорт вместе с лечением моему отцу давали каждый год. И даже когда он уже был на пенсии.
Я по турпутевкам бесплатно тоже поездил.
Но в нынешний ВВП, больше советского в 16 раз, не поверит ни один советский человек.
Re: Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 17.12.21 - 10:26
Цитата:
УРА! Наконец-то мы в раю!
Особенно умиляет, что может "даже любой разноробочий с минимальной зп каждые три месяца летать (в Египет) и кушать там на халяву." !!!
Каждые ТРИ месяца! С минимальной з/п, Карл!
И машины менять можно как перчатки!
Вот только почему при такой райской капиталистической жизни люди-то злые стали? С жиру бесятся?
Цитата:
Да, с голоду не умрёшь! Только это называется не "без излишеств", а нищета! И это должны быть пенсионеры, которым уже всё до лампочки- престиж, имидж, образование, одежда (донашивают старое),развлечения и проч.
НО! Как правило, в этом возрасте уже требуются немалые деньги не лечение!
Это не жизнь, это выживание!
Vit:
Путёвка в египет - может даже любой разноробочий с минимальной зп каждые три месяца летать и кушать там на халяву . Сегодня автомобиль как не когда доступен всем. Хошь новый, Бери в кредит. Хошь старый, через дорогу граница можно каждый месяц менять как перчатки. Нормально всё живут. Беда только одна щас- люди злые стали.
Путёвка в египет - может даже любой разноробочий с минимальной зп каждые три месяца летать и кушать там на халяву . Сегодня автомобиль как не когда доступен всем. Хошь новый, Бери в кредит. Хошь старый, через дорогу граница можно каждый месяц менять как перчатки. Нормально всё живут. Беда только одна щас- люди злые стали.
УРА! Наконец-то мы в раю!
Особенно умиляет, что может "даже любой разноробочий с минимальной зп каждые три месяца летать (в Египет) и кушать там на халяву." !!!
Каждые ТРИ месяца! С минимальной з/п, Карл!
И машины менять можно как перчатки!
Вот только почему при такой райской капиталистической жизни люди-то злые стали? С жиру бесятся?
Цитата:
serg kost:
то втроём на три прожиточных минимума можно прожить без излишеств.
то втроём на три прожиточных минимума можно прожить без излишеств.
Да, с голоду не умрёшь! Только это называется не "без излишеств", а нищета! И это должны быть пенсионеры, которым уже всё до лампочки- престиж, имидж, образование, одежда (донашивают старое),развлечения и проч.
НО! Как правило, в этом возрасте уже требуются немалые деньги не лечение!
Это не жизнь, это выживание!
Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 17.12.21 - 10:40
Цитата:
таноми52:Я в раю! . Сегодня если я захотел баранину или говядину, или курятину. Просто открываю дверь и не надо где то искать блат , а просто идешь в местный магаз . А если я захотел машину новую, тоже не проблема и не надо деньги под подушкой 5 лет прятать. И даже в банк ходить не надо, они сами звонят, купи машину, ну купи, пожайлуста, купи. , Это разве не рай? О котором вы все мечтали обнимая деньги у СССР под подушкой?)
Re: Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 17.12.21 - 11:03
Цитата:
Рада за Вас, Витал!
Рада за отдельную личность, процветающую здесь и сейчас!
Кто это- "вы все мечтали..."?
Мои родители не "мечтали", а жили полнокровной жизнью, уверенные в будущем своих детей, даже если дети останутся без из попечения
Вы уверены в светлом будущем своих детей без Вас, Ваших заработков, машин и пр. "достижений"?
Vit:
О котором вы все мечтали обнимая деньги у СССР под подушкой?)
О котором вы все мечтали обнимая деньги у СССР под подушкой?)
Рада за Вас, Витал!
Рада за отдельную личность, процветающую здесь и сейчас!
Кто это- "вы все мечтали..."?
Мои родители не "мечтали", а жили полнокровной жизнью, уверенные в будущем своих детей, даже если дети останутся без из попечения
Вы уверены в светлом будущем своих детей без Вас, Ваших заработков, машин и пр. "достижений"?
Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 17.12.21 - 11:07
Цитата:
таноми52:А я и говорю своим детям. Не надо верить не кому . Вот например всё в ссср верили в светлое будущее. Оно пришло?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8360
Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 17.12.21 - 11:07
Цитата:
Виталя конечно всё не так плохо как рисует тов.Воронин или т.Денисов,но вот насчёт разнорабочих с минимальной зарплатой летающих на обед в Египет ты немного погорячился
Vit:
Путёвка в египет - может даже любой разноробочий с минимальной зп каждые три месяца летать и кушать там на халяву .
Путёвка в египет - может даже любой разноробочий с минимальной зп каждые три месяца летать и кушать там на халяву .
Виталя конечно всё не так плохо как рисует тов.Воронин или т.Денисов,но вот насчёт разнорабочих с минимальной зарплатой летающих на обед в Египет ты немного погорячился
Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 17.12.21 - 11:10
Цитата:
СССР разве обмануло? Мы щас находимся в светлом будущем.
таноми52:
СССР разве обмануло? Мы щас находимся в светлом будущем.
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