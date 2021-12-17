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Аркадий ДЕНИСОВ: Что потеряли, что обрели
Аркадий ДЕНИСОВ: Что потеряли, что обрели
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43089
Аркадий ДЕНИСОВ: Что потеряли, что обрели
Отправлено: 17.12.21 - 09:17
Казахстан отмечает 30-летие со дня приобретения независимости. Слава богу, без бомбежек, без человеческих жертв. Более того, референдум за сохранение Союза собрал более 70% голосов. Допускаю, что против голосовали прибалты и западные области Украины. Но остальные вряд ли хотели расставаться с бесплатной учебой в средних и вузах, бесплатной медициной, бесплатными пионерскими лагерями, бесплатными спортшколами и жильем.
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Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Что потеряли, что обрели
Отправлено: 17.12.21 - 09:17
И сегодня могу ребёнка в лагерь отдыха отправить. Вроде проблем нету с этим. А насчет "бедных " Колхозников, вы зря защищаите тех кто не привык работать а привык воровать только бензин/солярку. Сегодня цивилизация если че. И нормальный "колхозник" Работает на современой технике с кондерами и сидя не в кирзовых сапогах а в тапочках в комфортной машине. И они зарабатывают за сезон столько что вам и не снилось и некогда незаплатят в редакции за любую статью.
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Что потеряли, что обрели
Отправлено: 17.12.21 - 09:33
Именно ваше поколение развалило СССР и вы нас привели к тому что сегодня мы имеем.
Я не хочу опять революцию. Меня всё устраивает. Сегодня мои дети одеты. У них есть всё, что я только мог мечтать. И компы, и телефоны, и кушают всякие мандарины. Да не получается заработать на дом в Лондоне, как это вы мечтаете раскачивая лодку.
Мне лично денег хватает. И ещё откладываю на пенсию. А если вы опять разрушите страну, то да. Опять всё сбережения сгорят. Вы то к этому привыкли, а я нет.
Я не хочу опять революцию. Меня всё устраивает. Сегодня мои дети одеты. У них есть всё, что я только мог мечтать. И компы, и телефоны, и кушают всякие мандарины. Да не получается заработать на дом в Лондоне, как это вы мечтаете раскачивая лодку.
Мне лично денег хватает. И ещё откладываю на пенсию. А если вы опять разрушите страну, то да. Опять всё сбережения сгорят. Вы то к этому привыкли, а я нет.
Я
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.11.19
- Сообщений:
- 536
Аркадий ДЕНИСОВ: Что потеряли, что обрели
Отправлено: 17.12.21 - 10:15
Цитата:
Хотел бы я пообщаться с такими , а не асфальтовыми колхозниками. Их даже "Хабар" не показывает
[Исправлено: Я, 17.12.2021 - 10:16]
Vit:
они зарабатывают за сезон столько
они зарабатывают за сезон столько
Хотел бы я пообщаться с такими , а не асфальтовыми колхозниками. Их даже "Хабар" не показывает
[Исправлено: Я, 17.12.2021 - 10:16]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 6920
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Что потеряли, что обрели
Отправлено: 17.12.21 - 10:31
Это понятно..
Но делать то что?
Но делать то что?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Рудный
- Регистрация:
- 07.08.19
- Сообщений:
- 109
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Что потеряли, что обрели
Отправлено: 17.12.21 - 10:35
Про пломбир ничего не написано. Тема не раскрыта
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Что потеряли, что обрели
Отправлено: 17.12.21 - 10:51
Цитата:
О!
Вит-то продвинулся!
В первые ряды нурлыкунов!
Цитата:
Цитата:
Где ты увидел призывы к революции и разрушению страны?
Предлагаешь заткнуться?
А не боишься, что при всеобщем молчании и согласии с нынешним положением, твоё сегодняшнее "благополучие" в дальнейшем может улетучиться?
Когда человек не может быть уверенным в будущем, опереться на государство, любой форс-мажор в семье (тяжёлая болезнь, гибель кормильца и подобное) поможет ли сохранить благополучие семьи?
Vit:
Меня всё устраивает.
Меня всё устраивает.
О!
Вит-то продвинулся!
В первые ряды нурлыкунов!
Цитата:
Vit:
Я не хочу опять революцию.
Я не хочу опять революцию.
Цитата:
Vit:
А если вы опять разрушите страну, то да.
А если вы опять разрушите страну, то да.
Где ты увидел призывы к революции и разрушению страны?
Предлагаешь заткнуться?
А не боишься, что при всеобщем молчании и согласии с нынешним положением, твоё сегодняшнее "благополучие" в дальнейшем может улетучиться?
Когда человек не может быть уверенным в будущем, опереться на государство, любой форс-мажор в семье (тяжёлая болезнь, гибель кормильца и подобное) поможет ли сохранить благополучие семьи?
Аркадий ДЕНИСОВ: Что потеряли, что обрели
Отправлено: 17.12.21 - 10:59
Цитата:
таноми52: А не боишься, что при всеобщем молчании и согласии с нынешним положением, твоё сегодняшнее "благополучие" в дальнейшем может улетучитьсяНет. Не боюсь. Я точно знаю что и при СССР мне придётся работать как и при капитализме. Только сегодня я могу деньги тратить) а там только в сберкнижку откладывать и ждать рай)
Аркадий ДЕНИСОВ: Что потеряли, что обрели
Отправлено: 17.12.21 - 11:08
Цитата:
Суть-то вопроса поняли?
Сомневаюсь
Кто-то призывает к возврату СССР?
Vit:
Я точно знаю что и при СССР мне придётся работать как и при капитализме.
Я точно знаю что и при СССР мне придётся работать как и при капитализме.
Суть-то вопроса поняли?
Сомневаюсь
Кто-то призывает к возврату СССР?
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