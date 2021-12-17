Прогноз на 5 дней
пасмурно-3°C
  • 760 мм рт.ст.
  • 86% влажность
  • Ю-ЮЗ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Что потеряли, что обрели
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43089
Аркадий ДЕНИСОВ: Что потеряли, что обрели
Отправлено: 17.12.21 - 09:17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстан отмечает 30-летие со дня приобретения независимости. Слава богу, без бомбежек, без человеческих жертв. Более того, референдум за сохранение Союза собрал более 70% голосов. Допускаю, что против голосовали прибалты и западные области Украины. Но остальные вряд ли хотели расставаться с бесплатной учебой в средних и вузах, бесплатной медициной, бесплатными пионерскими лагерями, бесплатными спортшколами и жильем.
Читать новость

Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10762
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Что потеряли, что обрели
Отправлено: 17.12.21 - 09:17
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И сегодня могу ребёнка в лагерь отдыха отправить. Вроде проблем нету с этим. А насчет "бедных " Колхозников, вы зря защищаите тех кто не привык работать а привык воровать только бензин/солярку. Сегодня цивилизация если че. И нормальный "колхозник" Работает на современой технике с кондерами и сидя не в кирзовых сапогах а в тапочках в комфортной машине. И они зарабатывают за сезон столько что вам и не снилось и некогда незаплатят в редакции за любую статью.
Профайл
Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10762
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Что потеряли, что обрели
Отправлено: 17.12.21 - 09:33
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Именно ваше поколение развалило СССР и вы нас привели к тому что сегодня мы имеем.
Я не хочу опять революцию. Меня всё устраивает. Сегодня мои дети одеты. У них есть всё, что я только мог мечтать. И компы, и телефоны, и кушают всякие мандарины. Да не получается заработать на дом в Лондоне, как это вы мечтаете раскачивая лодку.
Мне лично денег хватает. И ещё откладываю на пенсию. А если вы опять разрушите страну, то да. Опять всё сбережения сгорят. Вы то к этому привыкли, а я нет.
Профайл
Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
536
Аркадий ДЕНИСОВ: Что потеряли, что обрели
Отправлено: 17.12.21 - 10:15
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
они зарабатывают за сезон столько

Хотел бы я пообщаться с такими , а не асфальтовыми колхозниками. Их даже "Хабар" не показывает

[Исправлено: Я, 17.12.2021 - 10:16]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6920
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Что потеряли, что обрели
Отправлено: 17.12.21 - 10:31
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это понятно..
Но делать то что?
Профайл
Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
109
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Что потеряли, что обрели
Отправлено: 17.12.21 - 10:35
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Про пломбир ничего не написано. Тема не раскрыта
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2764
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Что потеряли, что обрели
Отправлено: 17.12.21 - 10:51
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Меня всё устраивает.


О!
Вит-то продвинулся!
В первые ряды нурлыкунов!

Цитата:
Vit:
Я не хочу опять революцию.


Цитата:
Vit:
А если вы опять разрушите страну, то да.


Где ты увидел призывы к революции и разрушению страны?
Предлагаешь заткнуться?
А не боишься, что при всеобщем молчании и согласии с нынешним положением, твоё сегодняшнее "благополучие" в дальнейшем может улетучиться?
Когда человек не может быть уверенным в будущем, опереться на государство, любой форс-мажор в семье (тяжёлая болезнь, гибель кормильца и подобное) поможет ли сохранить благополучие семьи?
Профайл
Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10762
Аркадий ДЕНИСОВ: Что потеряли, что обрели
Отправлено: 17.12.21 - 10:59
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52: А не боишься, что при всеобщем молчании и согласии с нынешним положением, твоё сегодняшнее "благополучие" в дальнейшем может улетучиться
Нет. Не боюсь. Я точно знаю что и при СССР мне придётся работать как и при капитализме. Только сегодня я могу деньги тратить) а там только в сберкнижку откладывать и ждать рай)
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2764
Аркадий ДЕНИСОВ: Что потеряли, что обрели
Отправлено: 17.12.21 - 11:08
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Я точно знаю что и при СССР мне придётся работать как и при капитализме.


Суть-то вопроса поняли?
Сомневаюсь
Кто-то призывает к возврату СССР?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 68, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 68
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS