Отправлено: - 10:51

Vit:

Меня всё устраивает.

Vit:

Я не хочу опять революцию.

Vit:

А если вы опять разрушите страну, то да.

Цитата:О!Вит-то продвинулся!В первые ряды нурлыкунов!Цитата:Цитата:Где ты увидел призывы к революции и разрушению страны?Предлагаешь заткнуться?А не боишься, что при всеобщем молчании и согласии с нынешним положением, твоё сегодняшнее "благополучие" в дальнейшем может улетучиться?Когда человек не может быть уверенным в будущем, опереться на государство, любой форс-мажор в семье (тяжёлая болезнь, гибель кормильца и подобное) поможет ли сохранить благополучие семьи?