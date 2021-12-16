Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43087
Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 16.12.21 - 12:40
В ноябре 2021 года, выступая на заседании «Астана Клуб - 2021» (как это его еще не переименовали?) первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в радужных красках рассказал о достижениях страны за годы независимости. Оказывается, чего мы только не достигли. Остановлюсь на двух моментах.
Читать новость
Читать новость
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14747
Re: Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 16.12.21 - 12:40
а что ему.
внук наркоман умер.
зять типа повесился.
зато он-Елбасы.
он конечно заслуживает всяких почестей.
страну сохранил.
межнациональную типа дружбу.
которая сейчас вылезла из под сукна совсем другая.
казахи типа хозяева.
и дружбы нет..
снесите прокуратуру в центре, поставьте там памятник Назарбаеву Нурсултану Абишевичу, не елбасы и тд.
а время покажет, снесут этот памятник, или будет стоять долго.
внук наркоман умер.
зять типа повесился.
зато он-Елбасы.
он конечно заслуживает всяких почестей.
страну сохранил.
межнациональную типа дружбу.
которая сейчас вылезла из под сукна совсем другая.
казахи типа хозяева.
и дружбы нет..
снесите прокуратуру в центре, поставьте там памятник Назарбаеву Нурсултану Абишевичу, не елбасы и тд.
а время покажет, снесут этот памятник, или будет стоять долго.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4966
Re: Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 16.12.21 - 14:32
Что-то стали раздражать эти посылы в одну сторону, ничего не меняется, всё по старому, зарабатываю я так же как и прежде, но в материальном плане всё меньше, говорят во всём мире так...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 488
Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 16.12.21 - 14:50
Вобщем все банально просто.
Взгляд на жизнь изнутри персонального автомобиля наружу, кардинальна отличается от взгляда на жизнь снаружи на персональный автомобиль.
Взгляд на жизнь изнутри персонального автомобиля наружу, кардинальна отличается от взгляда на жизнь снаружи на персональный автомобиль.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23594
Re: Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 16.12.21 - 14:50
Цитата:
Алекс, не - типа, а -хозяева...
alex_60:
казахи типа хозяева.
казахи типа хозяева.
Алекс, не - типа, а -хозяева...
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 724
Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 16.12.21 - 15:11
Цитата:
Если есть своё жильё и дачный участок или огород возле дома хотя бы на 5 соток, и при этом нет кредитов и долгов, то втроём на три прожиточных минимума можно прожить без излишеств. Конечно, придётся искать магазины с ценами подешевле. Ну и если на лечение или платное обучение не нужно тратиться.
Вдвоём на 2 прожиточных уже тяжелей, но тоже можно при тех же условиях.
Цитата:
А в советской школе разве учили передёргивать?
Независимость Казахстана с какого года нужно считать? Неужели с 1993-го?
Да и курс доллара при обмене валюты в 1993 году был установлен директивно. А потом быстро пришел к своему естественному значению.
Конечно, и ВВП, увеличившийся относительно советского, тоже манипуляция. Потому что ещё в 1996 году продолжали уничтожать советское наследие, например, резать последних коров на последних "советских" фермах. И до сих пор живём наполовину за счёт советского наследия. Если с конца 90-х считать, может и будет в 16 раз рост ВВП в долларах. Но явно не по ППС.
[Исправлено: serg kost, 16.12.2021 - 15:33]
Ведь каждый здравомыслящий человек понимает, что на прожиточный минимум не проживешь.
Если есть своё жильё и дачный участок или огород возле дома хотя бы на 5 соток, и при этом нет кредитов и долгов, то втроём на три прожиточных минимума можно прожить без излишеств. Конечно, придётся искать магазины с ценами подешевле. Ну и если на лечение или платное обучение не нужно тратиться.
Вдвоём на 2 прожиточных уже тяжелей, но тоже можно при тех же условиях.
Цитата:
Возьмем второй момент: по словам Назарбаева, ВВП (внутренний валовый продукт) за годы независимости увеличился в 16 раз. С таким заявлением Елбасы явно поторопился. Он не учел, что еще не все люди, получившие советское образование, вымерли, они могут просчитать. Для простоты подсчета условно возьмем следующие цифры. Допустим, в 1993 году ВВП Казахстана
А в советской школе разве учили передёргивать?
Независимость Казахстана с какого года нужно считать? Неужели с 1993-го?
Да и курс доллара при обмене валюты в 1993 году был установлен директивно. А потом быстро пришел к своему естественному значению.
Конечно, и ВВП, увеличившийся относительно советского, тоже манипуляция. Потому что ещё в 1996 году продолжали уничтожать советское наследие, например, резать последних коров на последних "советских" фермах. И до сих пор живём наполовину за счёт советского наследия. Если с конца 90-х считать, может и будет в 16 раз рост ВВП в долларах. Но явно не по ППС.
[Исправлено: serg kost, 16.12.2021 - 15:33]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 03.04.19
- Сообщений:
- 162
Re: Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 16.12.21 - 17:51
Статья правильная, но не раскрывает всех " Достижений" 30 лет Независимости.Улыбаемся господа- товарищи)))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10756
Re: Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 17.12.21 - 07:32
Ну если смотреть постоянно на чужие особняки в Лондоне и мерсы люксовые, то да. Мы плохо живём тогда.
Давайте по другому посмотрим. Телек в СССР горизонт с тумбой стоил 723 рубля. Сколько был в СССР ВВП и сколько нужно было копить месяцев рядовой трудяга?. Щас за месяц это может позволить любой.
Путёвка в египет - может даже любой разноробочий с минимальной зп каждые три месяца летать и кушать там на халяву .
Сегодня автомобиль как не когда доступен всем. Хошь новый, Бери в кредит. Хошь старый, через дорогу граница можно каждый месяц менять как перчатки.
Нормально всё живут.
Беда только одна щас- люди злые стали.
Давайте по другому посмотрим. Телек в СССР горизонт с тумбой стоил 723 рубля. Сколько был в СССР ВВП и сколько нужно было копить месяцев рядовой трудяга?. Щас за месяц это может позволить любой.
Путёвка в египет - может даже любой разноробочий с минимальной зп каждые три месяца летать и кушать там на халяву .
Сегодня автомобиль как не когда доступен всем. Хошь новый, Бери в кредит. Хошь старый, через дорогу граница можно каждый месяц менять как перчатки.
Нормально всё живут.
Беда только одна щас- люди злые стали.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 23
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать