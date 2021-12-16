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Подводим итоги независимости
Подводим итоги независимости
Куратор темы: Don Julio
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 488
Подводим итоги независимости
Отправлено: 16.12.21 - 15:25
30лет прожить -не поле перейти. Оглядываясь назад, подводя итоги, что для вас жизнь до, и жизнь после
Pc да, извиняюсь, 3 пунт надо читать, как я не жил при СССР и далее по тексту...
[Исправлено: Don Julio, 16.12.2021 - 15:34]
Pc да, извиняюсь, 3 пунт надо читать, как я не жил при СССР и далее по тексту...
[Исправлено: Don Julio, 16.12.2021 - 15:34]
Подводим итоги независимости
Отправлено: 16.12.21 - 15:28
Немного бы поострее опрос..
Тут только первое на ум приходит, да и то это не оно..
Да вроде и раньше нормально жили..
Это ближе, но так ли это, вроде, что это, вроде..
Тут только первое на ум приходит, да и то это не оно..
Да вроде и раньше нормально жили..
Это ближе, но так ли это, вроде, что это, вроде..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 488
Подводим итоги независимости
Отправлено: 16.12.21 - 15:36
Цитата:
Мне кажется или нет, что для тебя как будто спецом, пунт 2?
111:
Немного бы поострее опрос.. Тут только первое на ум приходит, да и то это не оно..
Немного бы поострее опрос.. Тут только первое на ум приходит, да и то это не оно..
Мне кажется или нет, что для тебя как будто спецом, пунт 2?
Подводим итоги независимости
Отправлено: 16.12.21 - 15:38
Цитата:
Хм..
Это для редакции газеты по моему, подкол..
Ну к 43му или как его сейчас, такси Народное..
Но квартира, даже и просторная четырехкомнатная не похожа ни на типографию, ни на пароход..
Обзор не тот..
Don Julio:
Мне кажется или нет, что для тебя как будто спецом, пун
Мне кажется или нет, что для тебя как будто спецом, пун
Хм..
Это для редакции газеты по моему, подкол..
Ну к 43му или как его сейчас, такси Народное..
Но квартира, даже и просторная четырехкомнатная не похожа ни на типографию, ни на пароход..
Обзор не тот..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 488
Подводим итоги независимости
Отправлено: 16.12.21 - 15:41
Цитата:
Я же обьяснял, тебе, что это марафетинг такой, фугуиральное выражение, называцца.
Имеятся ввиду что ты стал, предпринимателем, богатеем и капиталистом
111:
Но квартира, даже и просторная четырехкомнатная не похожа ни на типографию, ни на пароход.. Обзор не тот..
Но квартира, даже и просторная четырехкомнатная не похожа ни на типографию, ни на пароход.. Обзор не тот..
Я же обьяснял, тебе, что это марафетинг такой, фугуиральное выражение, называцца.
Имеятся ввиду что ты стал, предпринимателем, богатеем и капиталистом
Подводим итоги независимости
Отправлено: 16.12.21 - 15:43
Да и жил я хорошо в имущественном плане, даже отлично, это с 2001го по 2011й примерно год..
Может просто моложе был, казалось перспективней..
Потом пошла рутина, с приходом старости и сейчас, с появлением семьи, уже как то все по другому..
Обычная стандартная семья..
Может просто моложе был, казалось перспективней..
Потом пошла рутина, с приходом старости и сейчас, с появлением семьи, уже как то все по другому..
Обычная стандартная семья..
Подводим итоги независимости
Отправлено: 16.12.21 - 15:48
Цитата:
Предприниматель сейчас и продавец китайских носков около зеленого базара, половина страны ИПэшники..
И тот, кто владеет недрами, нефтью, газом, металлами..
Ты Это объединил..
Ну да ладно..
А те кто уехали, в основном середнячки, которые смогли тут неплохо подзаработать..
Don Julio:
Имеятся ввиду что ты стал, предпринимателем,
Имеятся ввиду что ты стал, предпринимателем,
Предприниматель сейчас и продавец китайских носков около зеленого базара, половина страны ИПэшники..
И тот, кто владеет недрами, нефтью, газом, металлами..
Ты Это объединил..
Ну да ладно..
А те кто уехали, в основном середнячки, которые смогли тут неплохо подзаработать..
Подводим итоги независимости
Отправлено: 16.12.21 - 16:29
А вот это..
- Я раньше был никем..
Это когда?
После окончания технаря как я, после садика, как многие другие, а может после школы которую окончил я в 1987м, если развал Союза считать от появления Горбачева и Перемен...
А кем выходят из садика, школы или из технаря?
Профессионалами специалистами?
Тогда для всех это было что то новое, никто не знал что делать и как жить, тем более профессионалы с того же дизельного завода, на котором я работал сборщиком движков..
И для многих понадобились долгие годы, для меня это почти десять лет, чтобы заработать на однокомнатную квартиру наконец..
А если раньше, в Советское время, до Независимости, то уже абсолютно другой вопрос, другая острота видения...
- Я раньше был никем..
Это когда?
После окончания технаря как я, после садика, как многие другие, а может после школы которую окончил я в 1987м, если развал Союза считать от появления Горбачева и Перемен...
А кем выходят из садика, школы или из технаря?
Профессионалами специалистами?
Тогда для всех это было что то новое, никто не знал что делать и как жить, тем более профессионалы с того же дизельного завода, на котором я работал сборщиком движков..
И для многих понадобились долгие годы, для меня это почти десять лет, чтобы заработать на однокомнатную квартиру наконец..
А если раньше, в Советское время, до Независимости, то уже абсолютно другой вопрос, другая острота видения...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 488
Подводим итоги независимости
Отправлено: 16.12.21 - 22:29
Цитата:
Так и что, по итогу? Лучше раньше, при союзе или сейчас?
Цитата:
Хм, кто-то считает это успехом, кто-то-нет, поэтому каждый должен оценивать сам, я считаю.
111:
Да и жил я хорошо в имущественном плане, даже отлично, это с 2001го по 2011й примерно год.. Может просто моложе был, казалось перспективней..
Да и жил я хорошо в имущественном плане, даже отлично, это с 2001го по 2011й примерно год.. Может просто моложе был, казалось перспективней..
Так и что, по итогу? Лучше раньше, при союзе или сейчас?
Цитата:
111:
Предприниматель сейчас и продавец китайских носков около зеленого базара, половина страны ИПэшники..
Предприниматель сейчас и продавец китайских носков около зеленого базара, половина страны ИПэшники..
Хм, кто-то считает это успехом, кто-то-нет, поэтому каждый должен оценивать сам, я считаю.
Подводим итоги независимости
Отправлено: 16.12.21 - 22:42
Цитата:
У тебя в опросе про Союз разве?
Сейчас, с бани с деревни приеду...
Разберемся..
Don Julio:
Лучше раньше, при союзе или сейчас?
Лучше раньше, при союзе или сейчас?
У тебя в опросе про Союз разве?
Сейчас, с бани с деревни приеду...
Разберемся..
Подводим итоги независимости
Отправлено: 16.12.21 - 23:56
Посмотрел, -Да, вроде мы сами не помним, и раньше как то так жили..
Раньше, это когда?
С чем сравнить?
Да, я вроде был в детстве как без своей квартиры, но был счастливей..
Как?
Как определить и в чем конкретно эти итоги нужно взвесить?
В граммах?
Или в чем то другом?
Раньше, это когда?
С чем сравнить?
Да, я вроде был в детстве как без своей квартиры, но был счастливей..
Как?
Как определить и в чем конкретно эти итоги нужно взвесить?
В граммах?
Или в чем то другом?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 488
Подводим итоги независимости
Отправлено: 17.12.21 - 01:35
Цитата:
Ну давай попробуем смоделировать, если бы союз не распался, то ты бы рос над собой на дизельном заводе, был бы неверняк, квалифицированным слесарем-сборщиком.
И, представь, придя ныне домой, помыв замасленные руки, своей супружнице лелечишь- мол седни месячный план осилили, нука борщю мне -ливани, с устатку. И приняв 100 грамм,вместо нонешнего пива, поев на ночь борщу с квашоной копусты, идешь опочивать. А супруга, кстати, бригадир швей на фабрике Большевичка, помыв посуду, опосля к тебе присоединяться, потому рано вставать. А ешо детишков, мал-мала, надо раноутренне поднять, накормить какавом и отправить, одних в школу, других в ПТУ.
Ну как тебе такое?
111:
Как определить и в чем конкретно эти итоги нужно взвесить? В граммах? Или в чем то другом?
Как определить и в чем конкретно эти итоги нужно взвесить? В граммах? Или в чем то другом?
Ну давай попробуем смоделировать, если бы союз не распался, то ты бы рос над собой на дизельном заводе, был бы неверняк, квалифицированным слесарем-сборщиком.
И, представь, придя ныне домой, помыв замасленные руки, своей супружнице лелечишь- мол седни месячный план осилили, нука борщю мне -ливани, с устатку. И приняв 100 грамм,вместо нонешнего пива, поев на ночь борщу с квашоной копусты, идешь опочивать. А супруга, кстати, бригадир швей на фабрике Большевичка, помыв посуду, опосля к тебе присоединяться, потому рано вставать. А ешо детишков, мал-мала, надо раноутренне поднять, накормить какавом и отправить, одних в школу, других в ПТУ.
Ну как тебе такое?
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