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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.12.21 - 22:49
Цитата:
А какая разница где он зарегистрирован? Откуда они знают что по этому адресу работа находится, а не жилое помещение?
Цитата:
Неделю? Почему неделю? Это делается в ОВМ или в МФЦ за один день. Вся процедура - минут 30, ну очереди ещё плюсом.
Цитата:
Это в каком регионе такие драконовские правила?
Цитата:
Да где такой Мордор находится? Я и сам всё проходил, и в чате переселенцев состою - никто про такие правила не писал.
Повторю - регистрацию можно сделать в Отделе по вопросам миграции, не обязательно в МФЦ.
Задал вопрос в чате по всей России. Может кто и подскажет чего.
[Исправлено: Victor Yang, 16.12.2021 - 22:50]
[Исправлено: Victor Yang, 16.12.2021 - 22:59]
serg kost:
Без прописки на квартире документы на гражданство не принимают. а пока прописан в офисе.
Без прописки на квартире документы на гражданство не принимают. а пока прописан в офисе.
А какая разница где он зарегистрирован? Откуда они знают что по этому адресу работа находится, а не жилое помещение?
Цитата:
serg kost:
Прописать есть к кому, но все работают. И терять неделю для прописки чужомго человека никто не будет
Прописать есть к кому, но все работают. И терять неделю для прописки чужомго человека никто не будет
Неделю? Почему неделю? Это делается в ОВМ или в МФЦ за один день. Вся процедура - минут 30, ну очереди ещё плюсом.
Цитата:
serg kost:
Прописывать иностранцев нельзя в МФЦ для россиян, только в МФЦ для мигрантов
Прописывать иностранцев нельзя в МФЦ для россиян, только в МФЦ для мигрантов
Это в каком регионе такие драконовские правила?
Цитата:
serg kost:
МФЦ для мигрантов и переселенцев вынесли далеко за город, и очередь даже занятая с ночи, не всегда доходит. Люди не могут туда попасть неделями.
МФЦ для мигрантов и переселенцев вынесли далеко за город, и очередь даже занятая с ночи, не всегда доходит. Люди не могут туда попасть неделями.
Да где такой Мордор находится? Я и сам всё проходил, и в чате переселенцев состою - никто про такие правила не писал.
Повторю - регистрацию можно сделать в Отделе по вопросам миграции, не обязательно в МФЦ.
Задал вопрос в чате по всей России. Может кто и подскажет чего.
[Исправлено: Victor Yang, 16.12.2021 - 22:50]
[Исправлено: Victor Yang, 16.12.2021 - 22:59]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.12.21 - 23:06
Цитата:
Потому что офисное.Цитата:
Сегодня приехал в полдевятого утра. Народу несколько человек, а по спискам он 56-й.
Открытие в 10. Постоянно юристы проходят без очереди, и прописывают несколько десятков человек каждый.
Очередь ждёт на улице. Успели до 16 часов пройти около 40 человек из очереди. После 16 уже никого внутрь не пропускали.Цитата:
Ворсино, Калужская область.
Завтра поедет в Калугу. Вроде там попроще.
Victor Yang:
Откуда они знают что по этому адресу работа находится, а не жилое помещение?
Откуда они знают что по этому адресу работа находится, а не жилое помещение?
Потому что офисное.Цитата:
Victor Yang:
ну очереди ещё плюсом.
ну очереди ещё плюсом.
Сегодня приехал в полдевятого утра. Народу несколько человек, а по спискам он 56-й.
Открытие в 10. Постоянно юристы проходят без очереди, и прописывают несколько десятков человек каждый.
Очередь ждёт на улице. Успели до 16 часов пройти около 40 человек из очереди. После 16 уже никого внутрь не пропускали.Цитата:
Victor Yang:
Это в каком регионе такие драконовские правила?
Это в каком регионе такие драконовские правила?
Ворсино, Калужская область.
Завтра поедет в Калугу. Вроде там попроще.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.12.21 - 23:09
Цитата:
А че про северный Казахстан так разве нельзя сказать?
111:
Крым же все таки исконно русский..
Крым же все таки исконно русский..
А че про северный Казахстан так разве нельзя сказать?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.12.21 - 23:10
Цитата:
Да всё это делается в отделе по вопросам миграции (ОВМ) - мфц не обязательно!
serg kost:
Открытие в 10.
Открытие в 10.
Да всё это делается в отделе по вопросам миграции (ОВМ) - мфц не обязательно!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.12.21 - 23:11
Цитата:
А какая нация самоопределялась в Крыму?
serg kost:
Право наций на самоопределение"
Право наций на самоопределение"
А какая нация самоопределялась в Крыму?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.12.21 - 23:13
Автономная республика Крым? Нет, не слышал.
Государствообразующим нациям автономию не дают.
[Исправлено: serg kost, 16.12.2021 - 23:14]
Государствообразующим нациям автономию не дают.
[Исправлено: serg kost, 16.12.2021 - 23:14]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.12.21 - 23:27
Цитата:
И ещё: ему не обязательно делать регистрацию штампом в паспорт - можно сделать миграционный учёт и с ним подать на гражданство. Потому как при регистрации штампом, нужны все собственники. Для миграционного учёта достаточно одного.
serg kost:
Успели до 16 часов пройти около 40 человек из очереди. По
Успели до 16 часов пройти около 40 человек из очереди. По
И ещё: ему не обязательно делать регистрацию штампом в паспорт - можно сделать миграционный учёт и с ним подать на гражданство. Потому как при регистрации штампом, нужны все собственники. Для миграционного учёта достаточно одного.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.12.21 - 23:29
Спасибо, я ему напишу.
А то даже и спросить не может, потому что внутрь не пускают.
А то даже и спросить не может, потому что внутрь не пускают.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.12.21 - 23:41
Цитата:
Есть Содружество "Казахстанцы России". Контакты Калужской области
Калуга (WhatsApp) Татьяна +7 (903) 810-79-73: Ссылка на группу в (Telegram)
Там можно спросить - всё подскажут.
serg kost:
Спасибо, я ему напишу.
Спасибо, я ему напишу.
Есть Содружество "Казахстанцы России". Контакты Калужской области
Калуга (WhatsApp) Татьяна +7 (903) 810-79-73: Ссылка на группу в (Telegram)
Там можно спросить - всё подскажут.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.12.21 - 00:09
Цитата:
Да крен его знает..
Омск, Тюмень, какие то форпосты..
Николаевск..
Может скорее Байконур..
У нас то нет своего Севастополя тут..
Ну может я был бы даже не против..
maxsaf:
че про северный Казахстан так разве нельзя сказать?
че про северный Казахстан так разве нельзя сказать?
Да крен его знает..
Омск, Тюмень, какие то форпосты..
Николаевск..
Может скорее Байконур..
У нас то нет своего Севастополя тут..
Ну может я был бы даже не против..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.12.21 - 00:11
Цитата:
Где ты увидел чужую беду?
В том что в глобальном плане Путин правильно делает?
Don Julio:
Чужую беду -руками разведу
Чужую беду -руками разведу
Где ты увидел чужую беду?
В том что в глобальном плане Путин правильно делает?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.12.21 - 00:19
Цитата:
Спасибо!
Victor Yang:
Есть Содружество "Казахстанцы России".
Есть Содружество "Казахстанцы России".
Спасибо!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.12.21 - 00:19
Цитата:
Особенно интересно, как он наехал на жену Пригожина и как только тот ему заткнул рот за нее, тот побежал писать заявление в полицию..
Блин, кого то это мне напоминает тут..
Уже не ваш земляк:
Как же точно Шнур описал некоторых любителей порассуждать о том, о чём понятия не имею
Как же точно Шнур описал некоторых любителей порассуждать о том, о чём понятия не имею
Особенно интересно, как он наехал на жену Пригожина и как только тот ему заткнул рот за нее, тот побежал писать заявление в полицию..
Блин, кого то это мне напоминает тут..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 488
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.12.21 - 01:24
Цитата:
Как иетересно. Глянул всезнающую статистику. На момент самоопределения, в Крыму проживало 65% русских и лишь 15% окраинцев. Включая Севастополь.
Не зря видать затеяна программа переселения с юга Казахстана -на север. И столицу не зря перенесли....
Цитата:
Вплане, чужие земли не так жаль рвздавать и подсказыввть политикам как им поступать, тоже проще.
Нешто своим подсказывать, но чужим-оно безопаснее!
maxsaf:
А какая нация самоопределялась в Крыму?
А какая нация самоопределялась в Крыму?
Как иетересно. Глянул всезнающую статистику. На момент самоопределения, в Крыму проживало 65% русских и лишь 15% окраинцев. Включая Севастополь.
Не зря видать затеяна программа переселения с юга Казахстана -на север. И столицу не зря перенесли....
Цитата:
111:
Где ты увидел чужую беду?
Где ты увидел чужую беду?
Вплане, чужие земли не так жаль рвздавать и подсказыввть политикам как им поступать, тоже проще.
Нешто своим подсказывать, но чужим-оно безопаснее!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.12.21 - 01:29
Цитата:
Как пример?
Don Julio:
Вплане, чужие земли не так
Вплане, чужие земли не так
Как пример?
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