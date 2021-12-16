Отправлено: - 22:49

serg kost:

Без прописки на квартире документы на гражданство не принимают. а пока прописан в офисе.

serg kost:

Прописать есть к кому, но все работают. И терять неделю для прописки чужомго человека никто не будет

serg kost:

Прописывать иностранцев нельзя в МФЦ для россиян, только в МФЦ для мигрантов

serg kost:

МФЦ для мигрантов и переселенцев вынесли далеко за город, и очередь даже занятая с ночи, не всегда доходит. Люди не могут туда попасть неделями.

[Исправлено: Victor Yang, 16.12.2021 - 22:50]

[Исправлено: Victor Yang, 16.12.2021 - 22:59]

Цитата:А какая разница где он зарегистрирован? Откуда они знают что по этому адресу работа находится, а не жилое помещение?Цитата:Неделю? Почему неделю? Это делается в ОВМ или в МФЦ за один день. Вся процедура - минут 30, ну очереди ещё плюсом.Цитата:Это в каком регионе такие драконовские правила?Цитата:Да где такой Мордор находится? Я и сам всё проходил, и в чате переселенцев состою - никто про такие правила не писал.Повторю - регистрацию можно сделать в Отделе по вопросам миграции, не обязательно в МФЦ.Задал вопрос в чате по всей России. Может кто и подскажет чего.