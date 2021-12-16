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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 331 из 332«1...329330331332»
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14653
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.12.21 - 22:49
#4951
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Цитата:
serg kost:
Без прописки на квартире документы на гражданство не принимают. а пока прописан в офисе.

А какая разница где он зарегистрирован? Откуда они знают что по этому адресу работа находится, а не жилое помещение?
Цитата:
serg kost:
Прописать есть к кому, но все работают. И терять неделю для прописки чужомго человека никто не будет

Неделю? Почему неделю? Это делается в ОВМ или в МФЦ за один день. Вся процедура - минут 30, ну очереди ещё плюсом.
Цитата:
serg kost:
Прописывать иностранцев нельзя в МФЦ для россиян, только в МФЦ для мигрантов

Это в каком регионе такие драконовские правила?
Цитата:
serg kost:
МФЦ для мигрантов и переселенцев вынесли далеко за город, и очередь даже занятая с ночи, не всегда доходит. Люди не могут туда попасть неделями.

Да где такой Мордор находится? Я и сам всё проходил, и в чате переселенцев состою - никто про такие правила не писал.

Повторю - регистрацию можно сделать в Отделе по вопросам миграции, не обязательно в МФЦ.


Задал вопрос в чате по всей России. Может кто и подскажет чего.
[Исправлено: Victor Yang, 16.12.2021 - 22:50]

[Исправлено: Victor Yang, 16.12.2021 - 22:59]
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
724
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.12.21 - 23:06
#4952
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Цитата:
Victor Yang:
Откуда они знают что по этому адресу работа находится, а не жилое помещение?

Потому что офисное.Цитата:
Victor Yang:
ну очереди ещё плюсом.

Сегодня приехал в полдевятого утра. Народу несколько человек, а по спискам он 56-й.
Открытие в 10. Постоянно юристы проходят без очереди, и прописывают несколько десятков человек каждый.
Очередь ждёт на улице. Успели до 16 часов пройти около 40 человек из очереди. После 16 уже никого внутрь не пропускали.Цитата:
Victor Yang:
Это в каком регионе такие драконовские правила?

Ворсино, Калужская область.
Завтра поедет в Калугу. Вроде там попроще.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14420
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.12.21 - 23:09
#4953
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Цитата:
111:
Крым же все таки исконно русский..

А че про северный Казахстан так разве нельзя сказать?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14653
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.12.21 - 23:10
#4954
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Цитата:
serg kost:
Открытие в 10.

Да всё это делается в отделе по вопросам миграции (ОВМ) - мфц не обязательно!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14420
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.12.21 - 23:11
#4955
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Цитата:
serg kost:
Право наций на самоопределение"

А какая нация самоопределялась в Крыму?
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
724
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.12.21 - 23:13
#4956
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Автономная республика Крым? Нет, не слышал.
Государствообразующим нациям автономию не дают.

[Исправлено: serg kost, 16.12.2021 - 23:14]
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14653
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.12.21 - 23:27
#4957
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Цитата:
serg kost:
Успели до 16 часов пройти около 40 человек из очереди. По

И ещё: ему не обязательно делать регистрацию штампом в паспорт - можно сделать миграционный учёт и с ним подать на гражданство. Потому как при регистрации штампом, нужны все собственники. Для миграционного учёта достаточно одного.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
724
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.12.21 - 23:29
#4958
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо, я ему напишу.
А то даже и спросить не может, потому что внутрь не пускают.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14653
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.12.21 - 23:41
#4959
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Цитата:
serg kost:
Спасибо, я ему напишу.

Есть Содружество "Казахстанцы России". Контакты Калужской области
Калуга (WhatsApp) Татьяна +7 (903) 810-79-73: Ссылка на группу в (Telegram)

Там можно спросить - всё подскажут.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6911
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.12.21 - 00:09
#4960
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Цитата:
maxsaf:
че про северный Казахстан так разве нельзя сказать?

Да крен его знает..
Омск, Тюмень, какие то форпосты..
Николаевск..
Может скорее Байконур..
У нас то нет своего Севастополя тут..
Ну может я был бы даже не против..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6911
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.12.21 - 00:11
#4961
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Цитата:
Don Julio:
Чужую беду -руками разведу

Где ты увидел чужую беду?
В том что в глобальном плане Путин правильно делает?
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
724
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.12.21 - 00:19
#4962
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Цитата:
Victor Yang:
Есть Содружество "Казахстанцы России".

Спасибо!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6911
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.12.21 - 00:19
#4963
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Как же точно Шнур описал некоторых любителей порассуждать о том, о чём понятия не имею

Особенно интересно, как он наехал на жену Пригожина и как только тот ему заткнул рот за нее, тот побежал писать заявление в полицию..
Блин, кого то это мне напоминает тут..
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
488
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.12.21 - 01:24
#4964
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Цитата:
maxsaf:
А какая нация самоопределялась в Крыму?

Как иетересно. Глянул всезнающую статистику. На момент самоопределения, в Крыму проживало 65% русских и лишь 15% окраинцев. Включая Севастополь.
Не зря видать затеяна программа переселения с юга Казахстана -на север. И столицу не зря перенесли....
Цитата:
111:
Где ты увидел чужую беду?

Вплане, чужие земли не так жаль рвздавать и подсказыввть политикам как им поступать, тоже проще.
Нешто своим подсказывать, но чужим-оно безопаснее!
:-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6911
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 17.12.21 - 01:29
#4965
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Цитата:
Don Julio:
Вплане, чужие земли не так

Как пример?
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